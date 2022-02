Ψάχνετε νέο χόμπι; Ίσως το βρείτε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Αν η μεταβατική περίοδος μεταξύ του χειμώνα και της άνοιξης σας βρίσκει σε μια μελαγχολική μπλουζ διάθεση, ίσως ένα χόμπι σάς ανανεώσει. Αν ψάχνετε για κάτι δημιουργικό, το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη διοργανώνει το σεμινάριο Φωτογραφία και άλλες τέχνες στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων που υλοποιεί. Στο σεμινάριο αυτό, το οποίο συντονίζεται από τον Βασίλη Γεροντάκο, οι συμμετέχοντες παίρνουν μια πρώτη γεύση για τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της φωτογραφίας και των άλλων τεχνών, τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τα όρια του κάθε μέσου.

Έρχονται επίσης σε επαφή με μεγάλους δημιουργούς και σημαντικά έργα που επηρέασαν τη σκέψη, τον πολιτισμό και την εξέλιξη της τέχνης. Ένα εισαγωγικό σεμινάριο εφ’ όλης της ύλης, σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι ποιο μέσο θα επιλέξετε για να ξεδιπλώσετε τα ταλέντα σας. Στην ιστοσελίδα του ιδρύματος θα βρείτε και άλλα σεμινάρια, ανάμεσά τους καλλιτεχνικά, όπως Εργαστήριο Κεραμικής, Workshop Ακουαρέλας και Macrame Workshop, και ψυχοθεραπευτικά, όπως Παιχνίδια Συνειρμών και Ονείρων και Metamyth Therapy through the Arts in Museums. Τα τμήματα έχουν διαμορφωθεί για να απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα.

INFO

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Θεοχαράκη μπορείτε να βρείτε στο thf.gr.