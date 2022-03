Old-fashioned: 5 Αθηναϊκές παραλλαγές του πιο ρετρό κοκτέιλ

Beatrice στο CV Distiller - Γιαπωνέζικη έμπνευση για το old fashioned του Μάρκου Πρίφτη, με αρώματα από άνθη πορτοκαλιάς, σερβιρισμένο με κεράσι. (Φωτογραφίες: ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ)

Tόσο απλό και τόσο παλιό, όσο η σχεδόν αρχαία φόρμουλα κοκτέιλ με αλκοόλ, νερό και ζάχαρη. Οι ιστορικοί των κοκτέιλ υποστηρίζουν ότι το old fashioned γεννήθηκε μεταξύ 1860 και 1880, ίσως το πρώτο σε μια λέσχη στο Λούισβιλ του Kεντάκι, της οποίας ο μπαρτέντερ το έφτιαξε αργότερα και στο μπαρ του ξενοδοχείου Waldorf-Astoria στη Νέα Υόρκη, όπου έγινε ευρέως γνωστό. Πολλά χρόνια αργότερα, στα ’60ς και στα ’70ς, στην Αμερική βρισκόταν σταθερά στα ευπώλητα των δημοφιλέστερων μπαρ. Σερβιρισμένο σε χαμηλό ποτήρι, πρώτα έμπαινε ένας κύβος ζάχαρης, έπειτα λίγο νερό για να τη διαλύσει, αρωματικά bitters, ένα κομμάτι πάγος, μία φέτα πορτοκάλι και τέλος το ουίσκι. Ανακάτευαν με ένα μικρό κουταλάκι, το οποίο συνήθως άφηναν μέσα στο ποτήρι. Αυτό έπαιρνε κανείς όταν ζητούσε ένα whiskey cocktail. Όταν οι μπαρτέντερ άρχισαν να το παραλλάσσουν ανεξέλεγκτα, οι πελάτες ζητούσαν ένα «whiskey cocktail, old fashioned», δηλαδή φτιαγμένο με τον παλιό τρόπο, και έτσι πήρε το όνομά του και μπήκε στην κασετίνα των μεγάλων κλασικών. Στην πορεία, το κουταλάκι βγήκε από το ποτήρι και προστέθηκε ένα κερασάκι μαρασκίνο.

Οι φαν της σειράς Mad Men (2007-2015), αντιγράφοντας τον πρωταγωνιστή Don Draper, που κατέβαζε τα old fashioned σαν δροσερό νεράκι, το ζητούσαν επίμονα τα χρόνια της προβολής της σειράς. Μαζί με την επιστροφή όλων των κλασικών, έτσι και το «παλιομοδίτικο» επανήλθε στη μόδα. Στην αθηναϊκή σκηνή, η κλασική συνταγή με bourbon, σιρόπι ζάχαρης και bitters ξεπουλάει σαν ζεστό ψωμάκι, ενώ επιδέξιοι mixologists με δεκάδες διαθέσιμα υλικά και τεχνικές το έχουν μεταμορφώσει ολοκληρωτικά, δείχνοντας ένα άλλο πρόσωπό του. Μη βιαστείτε να πείτε ότι αυτό δεν είναι το ποτό σας. Πριν αναρωτηθείτε αν θεωρείται old fashioned κάτι που περιέχει σάκε, γραβιέρα ή και γάλα σόγιας, δοκιμάστε κάποιο από τα πέντε signature old fashioned εγγυημένης απόδοσης που επιλέξαμε. Ζητήστε τα με το όνομά τους.

☛ Beatrice στο CV Distiller

Βρίσκεστε μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές σε αποστάγματα, η οποία περιλαμβάνει περίπου 1.200 single malt! Με περισσότερες από 70 επιλογές σε bourbon και rye whiskey, καταλαβαίνει κανείς πως δεν υπάρχει «ταβάνι» στους συνδυασμούς αυτού του κοκτέιλ με ουίσκι. O μπαρτέντερ Μάρκος Πρίφτης προτείνει μια γιαπωνέζικη εκδοχή old fashioned, με ουίσκι που έχει παλαιώσει σε ξύλινα βαρέλια από ιαπωνική δρυ Μizunara. Προσθέτει Umeshu, ένα λικέρ από μικρά γιαπωνέζικα δαμάσκηνα και ένα γλυκό βάμμα από κεράσια και άνθη πορτοκαλιάς. Πλούσιο στο στόμα, όσο και κομψό.

→ CV Distiller, Χατζηγιάννη Μέξη 7, Αθήνα, Τ/210-7231767

☛ Revolution στο Coal Mine

Στην περιοχή αυτή του Περιστερίου όπου το 1930 λειτουργούσαν λιγνιτωρυχεία, λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες ένα μικρό μπαρ που έχει ήδη αποκτήσει μεγάλη φήμη. Ο Σπύρος Κατσιβέλης και η ομάδα των «ανθρακωρύχων» έχουν συνδυάσει δύο ουίσκι, ένα bourbon παλαίωσης δέκα ετών και ένα rye (από σίκαλη), στο χαμηλό ποτήρι του old fashioned. Τη γλύκα δίνουν στο ποτό δύο σιρόπια, ένα από καραμελωμένα φουντούκια κι ένα από μπισκότο. Σερβίρεται με ένα μπισκότο. To όλον θα μπορούσε να είναι και επιδόρπιο κοκτέιλ.

→ Coal Mine, Αγίου Κηρύκου 2, Περιστέρι, Τ/210-5780460

☛ Smokey στο Barreldier

Eδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια, ο Mario Basso δημιουργεί χειροποίητα βερμούτ και bitters, όπως και λογιών λογιών λικέρ, τα οποία παλαιώνει εντός. Τα κοκτέιλ του έχουν προστιθέμενη αξία χάρη στις «σπιτικές» συνταγές του. Η δική του πρόταση περιέχει rye whiskey, κονιάκ, σιρόπι σφενδάμου και bitters μήλου. Μόλις αναμειχθούν τα υλικά, καπνίζουν το κοκτέιλ με σανδαλόξυλο και φύλλα καρυδιάς. Η γεύση είναι βαθιά και η επίγευση πολύ πλούσια. Θα το απολαύσετε ιδανικά μαζί με πούρο.

→ Barreldier, Βουλής 7, Σύνταγμα, Τ/210-3254711

☛ Queen Victoria στο Mr. Fox

Το Mr. Fox θα μπορούσε να είναι το σαλόνι κάποιου ρέκτη της τέχνης με μεγάλη συλλογή κλασικών ζωγραφικών έργων. Από την άλλη, το εργαστήριο που χρησιμοποιεί για την παρασκευή των κοκτέιλ ο επικεφαλής του μπαρ, Πάνος Κανατσούλης, διαθέτει ζηλευτό εξοπλισμό και τεχνολογία αιχμής. Στην προκειμένη, ο Πάνος εφαρμόζει την τεχνική του milk wash, αναμειγνύει ένα bourbon με γάλα σόγιας και δημιουργεί πλούσια υφή. Έπειτα προσθέτει ένα σιρόπι σοκολάτας που νωρίτερα έχει μαγειρευτεί με sherry και ελαιοσάκχαρα μπανάνας. Τα τελευταία αντικαθιστούν τη γλυκύτητα που θα έδινε ένα απλό σιρόπι ζάχαρης. Με τη διαφορά ότι τώρα η γεύση είναι πολυεπίπεδη. Στην εποχή τους και μέχρι να εξαντληθούν, σερβίρουν το ποτό με κεράσια τα οποία διατηρούν για καιρό μέσα σε sherry και λικέρ μαρασκίνο. Μια ωραία ιδέα που έγινε ένα πεντανόστιμο ποτό.

→ Λαοδίκης 38, Γλυφάδα, Τ/210-8981654

☛ Lost Lovers στο Baba Au Rum

Η πιο γνωστή παραλλαγή του old fashioned είναι η αντικατάσταση του ουίσκι με ρούμι. Στο μπαρ που λατρεύει τα ρούμια και το αποδεικνύει με μερικές δεκάδες φιάλες από σπάνιες εμφιαλώσεις, το «rum fashioned» περιέχει παλαιωμένο ρούμι πενταετίας από την Αντίγκουα, τσίπουρο αρωματισμένο με τριαντάφυλλο, σέρι Pedro Ximenez αντί σιροπιού και αρωματικά bitters με ανθικό χαρακτήρα. Ο μπαρτέντερ Ηλίας Στεργιόπουλος το γαρνίρει με ένα κομμάτι γραβιέρα αλμυρή και ελαφρώς πικάντικη, για να κοντράρει τη γλύκα. Εξαιρετικά ισορροπημένο.

→ Baba Au Rum, Κλειτίου 6, Σύνταγμα, Τ/211-7109140