Γιατί η indie rock τραγουδοποιός Sasami είναι από τα hot πρόσωπα του μήνα;

Σε ένα τεύχος που υμνεί τις γυναίκες και, υποθέτω, το φεμινιστικό κίνημα, φλερτάρω έντονα με την ιδέα ενός αντιλόγου που θα αποκαθηλώσει ορισμένες γυναίκες τραγουδοποιούς της εποχής, καθαρά για αντίδραση. Μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν δεκάδες νέες δημιουργοί που εκτιμώ. Απλώς αυτές τις μέρες τυχαίνει να ακούω Sasami. Την ακούω προσεκτικά – και πραγματικά λυπάμαι τον φτωχό ακροατή που θα πέσει πάνω στα τραγούδια της χωρίς να δει πρώτα την ίδια. Δεν θα αντιληφθεί ποτέ τον λόγο που η 31χρονη indie ροκ μουσικός από το Λος Άντζελες είναι από τα hot πρόσωπα του μήνα. Oι κορεάτικες ρίζες της, το πάντα ενδιαφέρον ντύσιμο, ο περίεργος συνδυασμός Ανατολής και Δύσης, που τόσο φυσικά και ανέμελα ενσαρκώνει, ξελογιάζουν ακόμα και τον πιο αυστηρό κριτή. Μιλώντας πρόσφατα στους New York Times, η ίδια αποκάλυψε ότι στον νέο δίσκο της με τίτλο Squeeze προσπάθησε να οικειοποιηθεί την αντρική, μάτσο μουσική των λευκών. Στην ίδια συνέντευξη παρομοιάζει το άλμπουμ της με «στοιχειωμένο σπίτι, όπου κάθε δωμάτιο είναι διαφορετικό, ή με λαβύρινθο καλαμποκιού, όπου δεν γνωρίζεις πού θα σε βγάλει η επόμενη στροφή». Τι να πω; Ζήσαμε την ημέρα που ένας δίσκος παρομοιάζεται με λαβύρινθο καλαμποκιού. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Πέρα από την πλάκα, τα τραγούδια της Sasami είναι πράγματι διαφορετικά μεταξύ τους, έξυπνα (π.χ. στον τρόπο που φλερτάρουν με το χέβι μέταλ χωρίς να απωθούν κανέναν), όμως κατά βάση αδιάφορα. Αυτό που λέμε flat. Παρά τις ευφάνταστες ενορχηστρώσεις, το ψαρωτικό εξώφυλλο του άλμπουμ αποδεικνύεται πολύ πιο τολμηρό από οποιοδήποτε κομμάτι εδώ. Κατά τα άλλα, όταν αφήνει τα κόλπα και καταθέτει μια στρωτή ερωτική μπαλάντα σαν το The Greatest, καταλαβαίνω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, σταματάω να κρίνω και απολαμβάνω.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Hurray for the Riff Raff – Life on Earth

Mε καταγωγή από το Πόρτο Ρίκο, ιδιαίτερο παρουσιαστικό και κάτι το ανυπότακτο στην αύρα της, η Αλίντα Σεγκάρα φτιάχνει μελωδικά ροκ τραγούδια που ζεσταίνουν την καρδιά. Μη σε αποθαρρύνει το ντεκαντάνς εξώφυλλο ή το περίεργο όνομα της μπάντας. Κομμάτια-θησαυροί, όπως το Pointed at the sun, θα σε βάλουν σε ανοιξιάτικο mood χωρίς να σε παιδέψουν.