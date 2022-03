Pop χωρίς φεμινισμό: Rosalia και Charli XCX στην playlist της εβδομάδας

Ο διαιτητής σφυρίζει την έναρξη, οι θεατές ζητωκραυγάζουν. Παρακολουθούμε σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα της Ισπανίδας Rosalía με την Αγγλίδα Charli XCX, ένα ποπ ντέρμπι που θα κριθεί στις εντυπώσεις. Οι δύο καλλιτέχνιδες κυκλοφόρησαν νέα άλμπουμ την περασμένη Παρασκευή και εμφανίστηκαν με μία εβδομάδα διαφορά στο Saturday Night Live. Ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί στα charts (ποιος νοιάζεται, αλήθεια;), εμείς που ψάχνουμε στην ποπ κουλτούρα το νόημα του κόσμου έχουμε ήδη αρχίσει τα προγνωστικά και τις συγκρίσεις. Τα κοινά τους; Είναι και οι δύο 29 ετών, αρέσουν σε άντρες και γυναίκες, προβάλλουν έντονα τη σεξουαλικότητά τους.

Η βασική διαφορά; Ενώ η Charli XCX αναβιώνει τη χορευτική ποπ των ’90s, η Rosalía πατάει στη φλαμένγκο παράδοση της χώρας της. Υπό αυτή την έννοια, το εκτόπισμα της δεύτερης, η επιτυχία δηλαδή που γνωρίζει στην Αμερική και στον κόσμο, φέρει το βάρος μιας κατάκτησης. Την ώρα πάντως που η Ισπανίδα μοιάζει με εξαγώγιμο προϊόν, η Charli XCX δίνει την αίσθηση ανθρώπου που θέλει να εκφραστεί. Να επικοινωνήσει, έστω και κλεισμένη μέσα σε ροζ τσιχλόφουσκες. Υπάρχει μονίμως μια σατιρική διάσταση σε αυτά που κάνει, όπως και ένα κλείσιμο του ματιού στο εναλλακτικό κοινό. Για να το πούμε αλλιώς, αν η Rosalía ακολουθεί τα χνάρια της Ριάνα, η Charli XCX στα όνειρά της γίνεται Κέιτ Μπους. Το σημαντικό είναι ότι, με λίγα ρούχα και μπόλικη τόλμη, και οι δύο καταφέρνουν να ξεσηκώσουν μια γενιά που κατηγορείται συχνά για ασέξουαλ συμπεριφορά. Χωρίς να πλασάρουν στα media χιλιοειπωμένα κλισέ επιβίωσης σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, εμπιστεύονται το σώμα τους, κουνώντας τους γοφούς τους στον ρυθμό της μουσικής. Μερικές φορές αυτό είναι αρκετό.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Sugar For The Pill – Wanderlust

Μια φιλότιμη ελληνική προσπάθεια, ένα άλμπουμ που δεν ακολουθεί λαχανιασμένα τις νέες τάσεις, αλλά τη shoegaze κληρονομιά συγκροτημάτων όπως οι My Bloody Valentine και οι Slowdive. Δύο χρονών συγκρότημα είναι οι Sugar For The Pill, όμως στην καρδιά τους το ημερολόγιο δείχνει 1991 και στα αυτιά τους αντηχούν οι ηλεκτρικές κιθάρες των παιδιών που υπήρξαν κάποτε.