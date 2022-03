Blue States: Το indie pop συγκρότημα που πρέπει να ακούσετε

Γιατί αυτή η μπάντα δεν είναι πιο γνωστή; Τι μας κρύβουν; Ποια πλεκτάνη, ποια ύπουλη συνωμοσία εμποδίζει τους Blue States του Άντι Ντραγκάζις να γίνουν πιο δημοφιλείς; Το νέο άλμπουμ με τίτλο World Contract Day είναι ένα αξιόλογο δείγμα εναλλακτικής ποπ γραφής, με μπαρόκ στοιχεία και άρωμα Μορικόνε. «Μυστηριώδες και όμως οικείο», όπως γράφει ο Πολ Σίμπσον της διαδικτυακής μουσικής πλατφόρμας Αll Music. Παρότι στη ροή του δίσκου παρελαύνουν τέσσερις τραγουδιστές, το υλικό λάμπει κυρίως στα ορχηστρικά, όπως το Trust in wires, το Tiers και το Resting Heart. Φοβερά κομμάτια και τα τρία. Τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Κατά τα άλλα, η ιστορία του ελληνικής καταγωγής Λονδρέζου Άντι Ντραγκάζις (στη γλώσσα μας προφέρεται «Δραγάζης») είναι ενδιαφέρουσα. Τη δεκαετία του 1960, ο πατέρας του έπαιζε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Ντέμη Ρούσσο στα κλαμπ της Αθήνας. Παιδί μιας άλλης γενιάς, ο ίδιος πειραματίστηκε με την ηλεκτρονική μουσική, τα samples από θέματα ταινιών, το σκρατς σε παλιά πικάπ. Το ντεμπούτο άλμπουμ Nothing changes under the sun (2000) κατέταξε τους Blue States στο είδος του τριπ χοπ. Μάλιστα γνώρισε τέτοια επιτυχία, που ο Άντι βρήκε μουσικούς (έως τότε δούλευε μόνος στο σπίτι) και βγήκε σε παγκόσμια περιοδεία. Τα επόμενα χρόνια, η μετακίνηση από τα samples στα φυσικά όργανα μάλλον ξένισε το κοινό του γκρουπ, με αποτέλεσμα η δημοτικότητά του να πέσει. Μετά από απουσία περίπου 10 ετών, οι Blue States επέστρεψαν το 2016 με το Restless Spheres. Σήμερα, δύσκολα βρίσκεις πρόσφατη φωτογραφία του Άντι στο διαδίκτυο, ενώ η σελίδα της μπάντας στο Instagram μετράει λιγότερους από 1.600 ακολούθους. Όμως, μη σε επηρεάζουν τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Η μουσική μιλάει σε άλλη γλώσσα.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Jameszoo – Blind

Ακόμα ένα άλμπουμ που πρόσεξα λόγω εξωφύλλου. Το Blind του Ολλανδού Jameszoo εξερευνά τα όρια της πειραματικής τζαζ. Σιωπές, θόρυβοι, ηλεκτρονικά στοιχεία, καταιγιστικοί ήχοι, κομμάτια που αν τα στείλεις σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, θα σε περάσει για τρελό. Μην το επιχειρήσεις. Άκου το Bugatti (étude) και το Philip σε ακουστικά, σαν μια αταξία που θες να κρατήσεις κρυφή.