My space: Γιατί ερωτευτήκαμε το διαμέρισμα της Evi Grintela στην Πλάκα

Τραπεζαρία και μπουφές της δεκαετίας του ’60, στο βάζο αμυγδαλιές από το Just Flowers.

Το σπίτι μου είναι Ο χώρος όπου αποφορτίζομαι, με εκφράζει αισθητικά και γαληνεύει την ψυχή μου. το σπίτι μου δεν είναι Αφιλόξενο και χωρίς έμπνευση. το σημείο όπου χαλαρώνω Στο καθιστικό μου, διαβάζοντας περιοδικά και βιβλία. το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Η τραπεζαρία, όπου οργανώνω τραπέζια με τα παιδιά μου και τους φίλους μου. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Τα φρέσκα λουλούδια, συλλογές από τσάγια που φέρνω από ταξίδια και κεριά. μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από τη μυρωδιά του χώρου και την αγάπη μου για τα chinoiserie υφάσματα. ανάμνηση στο σπίτι Κυριακές απόγευμα που έρχονται φίλοι για τσάι και είναι σαν καθιερωμένη συνήθεια. home accessory Πολυθρόνες Σαρίδης, coffee table books, κεριά Byredo, Tuberose & Baies από Diptyque, κεραμικά ζωγραφισμένα στο χέρι από τη Μαριάννα Παπαγεωργίου, πορσελάνες, συλλογή από βάζα, τιρκουάζ οπαλίνες. Στιλ στον χώρο μου δίνει Το φως από τα φωτιστικά, το άρωμα των κεριών και των φρέσκων λουλουδιών. αγαπημένο αντικείμενο Ένα γαλάζιο κουτί Wedgwood Jasperware και ένα μαξιλάρι που έφερα από το Μαρακές με κεντημένο το Love του Yves Saint Laurent. μετάνιωσα που πήρα Δεν μετανιώνω για κάτι που έχω επιλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή γιατί μπορώ να το κάνω δώρο σε κάποιον άνθρωπο που θα το εκτιμήσει. η επόμενη αγορά μου Ένα χειροποίητο χαλί Αubusson όταν μπορέσω κάποια στιγμή.

Τσάντα vintage Yves Saint Laurent, ακουμπισμένη πάνω στη βιογραφία του σχεδιαστή.

Το έπιπλο που με χαρακτηρίζει Οι πολυθρόνες του Σαρίδη καλυμμένες με chinoiserie GP & J Baker ύφασμα που τις ονομάζω «the ladies of the house». μια τυπική Κυριακή Διαβάζω το How To Spend It – το περιοδικό του ΣΚ, βόλτα στο Μοναστηράκι, brunch έξω και κατά τις 5-6 τσάι στο σπίτι μου με φίλους, που κρατάει μέχρι τις 8-9 το βράδυ. το στιλ μου Μπορώ να το θεωρήσω eclectic modern. διακόσμηση Εκλεκτική και mix & match εποχών και στιλ. έργο τέχνης To Sunflowers του Vincent Van Gogh. Επίσης, στο σπίτι μου έχω δύο έργα του Ορέστη Κανέλλη και ένα έργο της Νικομάχης Καρακωστάνογλου, που αγαπώ πάρα πολύ. βιβλίο When the body says No του Gabor Maté και Εμείς οι Ζωντανοί της Άυν Ραντ. ταινία Belle de Jour. αγαπημένο brand Evi Grintela The Shirtdress. αγαπημένο υλικό Τα ανδρικά ριγέ βαμβακερά υφάσματα. χρώμα Λευκό και γαλάζιο. pattern Chinoiserie και ρίγες. το ιδανικό δώρο να προσφέρεις Ένα βιβλίο. style icon Loulou de la Falaise. φετίχ Shirtdress. ρετρό Πορσελάνες Edgwood Jasperware. αγαπημένος προορισμός Ινδία, Μαρόκο. εστιατόριο La Poule au Pot στο Παρίσι, στην Αθήνα το Birdman, το Vezené και το Nolan. ξενοδοχείο Soho House Mumbai και το El Fenn στο Μαρακές. γειτονιά Πλάκα. στα άμεσα σχέδιά μου Να επισκεφτώ την Κοπεγχάγη, είναι ένα ταξίδι που έχω αναβάλει εδώ και πολύ καιρό.

Στην είσοδο του σπιτιού, κατασκευή fer forgé, στο βάθος ταπισερί από γαλλικό ύφασμα με αναπαράσταση κυνηγιού.