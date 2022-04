Μια από τις πιο hot interior design τάσεις για φέτος έχει ελληνικό «άρωμα»

Από το Vogue της Madonna μέχρι τα σχέδια του Τζιάνι Βερσάτσε, η δεκαετία του ’80 ήταν γεμάτη τολμηρές αναφορές στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας. Στην κιτς αισθητική των ’80s, η τάση της ελληνιστικής αναβίωσης ήταν η επιτομή της κομψότητας και της πολυτέλειας. Αυτή η τάση φαίνεται να επιστρέφει, και μάλιστα αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα trends του ’22 για τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων και όχι μόνο – βλ. το βιντεοκλίπ του Montero (Call Me By Your Name) από τον Lil Nas X και το Rumors των Lizzo και Cardi B).

Σύμφωνα με τις στατιστικές του Pinterest, οι αναζητήσεις για κορινθιακές στήλες αυξήθηκαν κατά 40%, οι αναζητήσεις για αρχαιοελληνικά αγάλματα είναι τρεις φορές πιο δημοφιλείς, ενώ οι αναζητήσεις για prints με τη θεά Αφροδίτη αυξήθηκαν κατά 180%. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως αυτή η τάση οφείλεται στην ανάγκη μας να αποδράσουμε και να δημιουργήσουμε έναν χώρο που θα αποτυπώνει τη δύναμη ψυχής που έχουμε επιδείξει τα τελευταία τρία χρόνια. Και τι πιο ταιριαστό από τις μορφές των αρχαίων Ελλήνων θεών; Κορινθιακές στήλες, προτομές αγαλμάτων, μοτίβα με φύλλα συκιάς, αμφορείς και νεοκλασικά prints είναι μερικά από τα στοιχεία που μπορείτε να εντάξετε στον χώρο σας.

Η φωτογραφία είναι από την έκθεση Isola Goes Digital του Ολλανδού καλλιτέχνη Berry Dijkstra.