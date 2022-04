Ασκήσεις καλού γούστου

Vedran Kustura

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΝΕΙΡΑ

Η ατελής ομορφιά του Wabi – Sabi.

Είναι μόλις 27 χρονών και επηρεάζει ένα κοινό 500.000 ατόμων μέσα από το προφίλ του @worldarchite cturedesign. Ο Vedran Kustura γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κροατία, εξέλιξε τη δημιουργικότητά του και διαμόρφωσε την αισθητική του στο καλλιτεχνικό λύκειο και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Σπλιτ, ακολουθώντας το όνειρό του. Φοιτητής ακόμη, με αφορμή ένα μάθημα στην αρχιτεκτονική της Μεσογείου, δημιούργησε το προφίλ του στο Ιnstagram για να μοιράζεται όσα τον εμπνέουν και του αρέσουν, με έμφαση στο Wabi-Sabi Mediterranean style, μία από τις πιο δυνατές τάσεις στο interior design σήμερα, ενώ εξέλιξε το προφίλ worldarchitectureinterior, με 395.000 ακολούθους, προβάλλοντας αποκλειστικά εσωτερικούς χώρους. Ζει στο Μιλάνο, θαυμάζει τον Aires Mateus και δουλεύει ως freelance αρχιτέκτονας για λογαριασμό δύο ξενοδοχείων στην Ελλάδα. πηγές έμπνευσης Ο μεσογειακός τρόπος ζωής: ήλιος, σκιά, στοιχεία νερού, βλάστηση. αγαπημένη εποχή/στιλ στο design Μινιμαλισμός. σχεδιαστικό στιλ για το σπίτι σου Wabi-Sabi Mediterranean style. αγαπημένα υλικά Ξύλο και concrete. οbject of desire Η Chandigarh chair του Pierre Jeanneret ένα αντικείμενο που αγόρασες πρόσφατα για το σπίτι σου Μια λάμπα από το Zara Home. το αγαπημένο σου δωμάτιο Το σαλόνι. τι είναι για σένα η πολυτέλεια Ένα πλεονέκτημα που δεν έχουν όλοι. τι είναι για σένα η ομορφιά Κάτι που σε κάνει να χαμογελάς. αγαπημένο, αισθητικά, ξενοδοχείο The Wild Hotel by Interni. αγαπημένος, αισθητικά, προορισμός Masseria Moroseta στην Πούλια, Ιταλία. το μότο σου Να ζεις και να απολαμβάνεις τη στιγμή.

The Wild Hotel by Interni, Μύκονος.

Ευτυχία Στεφανίδη

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Ο κόσμος της είναι ποιητικός και αστείρευτα δημιουργικός. Όπως και η ίδια.

Με γοήτευσε το προφίλ της @shila_athens, του ομώνυμου hotel particulier και art space στη Μαντζάρου. Το συναίσθημα που βγάζουν οι φωτογραφίες της, οι ιστορίες που αφηγούνται μέσα από το φως, οι σκιές, οι υφές, τα αντικείμενα. Η Ευτυχία Στεφανίδη ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τη φωτογραφία, αργότερα ήρθε η επαφή της με τον κινηματογράφο. Της ανοίχτηκε ένας καινούργιος κόσμος, επηρέασε την κάθε δημιουργία της. Τα ταξίδια ήταν όμως η καθοριστική τροφή για την ψυχή και τη δημιουργική διαδικασία, για τη ματιά της στο design. Έχει σπουδάσει στην Οξφόρδη, έχει βρεθεί ως κριτικός κινηματογράφου στο Φεστιβάλ των Καννών, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Εμπνεύστηκε το Shila, μια οργανική συνέχεια των ποικίλων ερεθισμάτων της. αγαπημένη εποχή/στιλ στο design Mid-century Modern, Bauhaus, Edwardian. σχεδιαστικό στιλ για το σπίτι σου Απέραντες βιβλιοθήκες και κήπος. αγαπημένα υλικά Πηλός, concrete, μάρμαρο, ξύλο. οbject of desire Το κεραμικό λουλούδι-εγκατάσταση της Δέσποινας Χαριτωνίδη από την έκθεση Songs of Clay, που επιμελήθηκα στο Shila. ένα αντικείμενο που αγόρασες πρόσφατα Μια φωτογραφική μηχανή φιλμ του 1980. το αγαπημένο σου δωμάτιο Η σοφίτα στο εξοχικό μας σπίτι, που βλέπει το Ιόνιο. τι είναι για σένα πολυτέλεια Η ελευθερία. τι είναι για σένα ομορφιά Η ανεπιτήδευτη ατέλεια. Αντικείμενα και χώροι που κουβαλούν μια ιστορία. Η πηγαία εσωτερικότητα. αγαπημένο, αισθητικά, ξενοδοχείο Το Shila Athens. αγαπημένος, αισθητικά, προορισμός Το Μεξικό για τα σπίτια του Luis Barragan και η Ισπανία για τις δημιουργίες του Ricardo Bofill. το μότο σου Η απλότητα είναι η υπέρτατη επιτήδευση.

Μέσα από τον φακό της, στην Ύδρα.

Πολυτέλεια είναι ένας ανοιχτός δρόμος και χρόνος για εξερεύνηση. Ταξίδι στη Ναμίμπια.

Δόμνικα Γρηγοριάδη

ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

’60ς, μοντέρνα αρχιτεκτονική και ελληνικό φως

Η Δόμνικα Γρηγοριάδη πρεσβεύει την καλή αισθητική σε κάθε πτυχή της ζωής της, με αβίαστη κομψότητα. Έζησε στο Παρίσι, όπου σπούδασε και εργάστηκε στον τομέα της διαφήμισης. Συνέχισε την επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα, απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και δημιούργησε το δικό της brand το 2012. Με πατέρα αρχιτέκτονα, μητέρα αρχαιολόγο και θεία την interior designer Ρένα Γρηγοριάδη-Dumas, η Δόμνικα μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερη αισθητική. «Οι επιρροές είναι βιωματικές και η εξέλιξη ήταν αναπόφευκτη», εξηγεί. Αυτή την εποχή αναπτύσσει brand identities και websites, ασχολείται με την εμπορική προώθηση του λευκώματος Mykonos, που έχει επιμεληθεί μαζί με τον σύντροφό της και φωτογράφο Γιώργο Κορδάκη, ενώ ετοιμάζει 12 καλλιτεχνικά έργα για ένα νέο ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας στη Σαντορίνη. πηγές έμπνευσης Ατελείωτες. Η Ελλάδα – αν έχεις δημιουργικό μυαλό, όπου κι αν κοιτάξεις, μπορείς να αντλήσεις έμπνευση. Τα ταξίδια και πολιτισμοί που ανακαλύπτεις. Οι νέες γνωριμίες. αγαπημένη εποχή/στιλ στο design Η δεκαετία του ’60. Μου αρέσει η αισθητική των Richard Neutra, Philip Johnson, Tadao Ando και του πατέρα μου. σχεδιαστικό στιλ για το σπίτι σου ’60s και μινιμαλισμός. αγαπημένα υλικά Μπρούντζος, μάρμαρο, concrete, βελούδο. οbject of desire H Aria Console της συλλογής Rena Dumas. ένα αντικείμενο που αγόρασες πρόσφατα Ένα χρυσό δαχτυλίδι της MAM (mamoriginals.com). το αγαπημένο σου δωμάτιο Το σαλόνι. τι είναι για σένα πολυτέλεια Ψυχική ηρεμία και ο χρόνος με την οικογένειά μου. τι είναι για σένα ομορφιά Μια ατελείωτη εμπειρία απόλαυσης, ευχαρίστησης, οτιδήποτε γοητεύει τις αισθήσεις. Το φως. αγαπημένο, αισθητικά, ξενοδοχείο Το Amangalla Sri Lanka και το ξενοδοχείο που σχεδιάζει ο σύζυγός μου Γιώργος Κορδάκης. αγαπημένος, αισθητικά, προορισμός Naoshima Japan. το μότο σου Να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου.

Αγαπημένο στιλ τα ’60s.

Λεπτομέρεια στο σπίτι της.

Μιχάλης Πάντος

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΟΥΣ

Ένας προσωπικός διάλογος ανάμεσα στη μόδα, στο design και στις τέχνες.

Ο Μιχάλης Πάντος είναι ευρύτερα γνωστός ως κορυφαίος fashion editor με σημαντική παρουσία στον ελληνικό περιοδικό Τύπο και στη διοργάνωση fashion shows. Τη σχέση του με το design, καθώς και τη μοναδική του ματιά όσον αφορά τα interiors τη γνωρίζουν λίγοι. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, καθώς τα τελευταία χρόνια ασχολείται δημιουργικά και με το interior design. «Με συναρπάζει από μικρή ηλικία και στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας αποφάσισα να εμβαθύνω και να το σπουδάσω. Ανακάλυψα πολλά κοινά σημεία με τη μόδα: την έμφαση στους όγκους, στο φως, τις υφές, τη γεωμετρία, την αποδόμηση, την ισορροπία…». αγαπημένο στιλ στο design Μπρουταλισμός σχεδιαστικό στιλ για το σπίτι σου Συνηθισμένος από τη μόδα, που απαιτεί συνεχή αλλαγή, πειραματίζομαι συνέχεια και αλλάζω διαρκώς τη διακόσμηση του σπιτιού μου. Δεν έχω ένα αγαπημένο στιλ, αλλά πολλά. αγαπημένα υλικά Tweeds, βελούδο, πετρώματα (μάρμαρο, πωρόλιθος, quartz, νεφρίτης, αχάτης), ρητίνες. Ίσως και κάποια ξύλα. οbject of desire Τα μαχαιροπίρουνα της Claude Lalanne σχεδιασμένα για τον Ιόλα και δύο βάζα του Jean Dunand από τη συλλογή του Yves Saint Laurent. ένα αντικείμενο που απέκτησες πρόσφατα Ένα φωτιστικό, δώρο από το Caleche Interiors. το αγαπημένο σου δωμάτιο. Δεν έχω. τι είναι για σένα πολυτέλεια Ο χώρος και ο χρόνος. αγαπημένο, σχεδιαστικά, ξενοδοχείο Kalesma, Casa Cook Kos, Amangiri, Chateau Marmont. αγαπημένος, σχεδιαστικά, προορισμός. Palm Springs το μότο σου Δεν έχω.

Όμορφο είναι ό,τι δημιουργεί δυνατό συναίσθημα.