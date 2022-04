Πόσο cool μπορεί να είναι μια σειρά για πειρατές;

Οφείλω μια συγγνώμη στον Τάικα. Παρόλο που είμαι φαν αρκετών εκ των -ιδιοσυγκρασιακών, χαρακτηριστικών, εξαιρετικών- παραγωγών που έχει υπογράψει έως τώρα (από το οσκαρικό Jojo Rabbit και τις ταινίες με τον Thor έως τα τηλεοπτικά Reservation Dogs, Wellington Paranormal και What We Do in the Shadows), επέτρεψα στην απέχθειά μου για τις πειρατικές σειρές να με κάνει να προσπεράσω με συνοπτικές διαδικασίες το Our Flag Means Death.

Θεώρησα ότι αυτή η -βασισμένη «χαλαρά» σε αληθινά γεγονότα- ιστορία ενός πάμπλουτου μεσήλικα γαιοκτήμονα που αποφασίζει να αφήσει τη βολεμένη ζωή του και να γίνει πειρατής είναι μια απλή πειρατική σάτιρα, που δεν παίζει να μου κρατήσει το ενδιαφέρον πέρα από ένα δυο επεισόδια. Και αυτό παρότι ο ίδιος ο Γουαϊτίτι υποδύεται τον θρυλικό Μαυρογένη, το αντίπαλον δέος του «τζέντλεμαν πειρατή», παρόλο που το καστ είναι πλημμυρισμένο από ταλαντούχους ανθρώπους και χαρακτηριστικές φάτσες (Ρις Ντάρμπι, Λέσλι Τζόουνς, Γουίλ Αρνέτ, Φρεντ Άρμισεν), παρά το γεγονός ότι το χαρακτηριστικό μαύρο χιούμορ του Νεοζηλανδού δημιουργού, εκείνο που αποδομεί ξεκαρδιστικά ό,τι αγγίζει, είναι εμφανές σε κάθε καρέ, χαρακτήρα και διάλογο.

Γι’ αυτό και μπήκα αρχικά στον πειρασμό να γράψω, αντί για το Our Flag Means Death, για τη δεύτερη σεζόν του Bridgerton, που είναι αψεγάδιαστη από άποψη παραγωγής, την πέμπτη του Ελίτ, που είναι η καλύτερη σαπουνόπερα εκεί έξω, ή για το ολλανδικό Ροζ Γραμμές, που μας μεταφέρει πίσω στο Άμστερνταμ του ’80, με πρωταγωνίστρια μια δραστήρια φοιτήτρια που βρίσκει δουλειά σε μια τηλεφωνική γραμμή σεξ που ξεκίνησαν δύο αδέρφια.

Με άλλα λόγια, έκανα τα πάντα για να πείσω τον εαυτό μου ότι το Our Flag Means Death δεν αξίζει τον χρόνο μου ή τον χρόνο σου. Μέχρι που, μετά το τέταρτο επεισόδιο, γίνεται πλέον φανερό ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με sitcom, αλλά με εντελώς διαφορετικό τηλεοπτικό είδος (δεν σου λέω τι, είναι κρίμα να μην το ανακαλύψεις μόνος σου). Ένα είδος που η σειρά προσεγγίζει με πραγματική αγάπη, ευστροφία και ευαισθησία. Δείχνοντάς μας την πραγματική ψυχή και ψίχα της και τον πραγματικό λόγο που οι δύο φαινομενικά αντίθετοι πρωταγωνιστές έχουν καταλήξει να είναι αυτό που είναι. Ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό πείραμα, κάτι ανάμεσα στο The Office και το Ted Lasso, που κάνει χαβαλέ με τα πάντα, πέρα από την κρυμμένη αλήθεια.

ΙΝFO

Δημιουργός: Ντέιβιντ Τζένκινς

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 90%

Η σειρά προβάλλεται από το Vodafone TV