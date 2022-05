Eurovision 2022: Οι συμμετοχές, τα φαβορί, το παρασκήνιο

Σε λίγες ημέρες τα σύνορα της Ευρώπης επεκτείνονται μέχρι την Αυστραλία, για χάρη ενός μουσικού διαγωνισμού που αποτελεί το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σόου της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο 66ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί φέτος στην πόλη του Τορίνο στις 10, 12 και 14 Μαΐου, μετά τον περσινό θρίαμβο των Ιταλών Måneskin με το Zitti e buoni στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Σλόγκαν της 66ης διοργάνωσης; «Η μελωδία της ομορφιάς». Η «όψη» της ομορφιάς δεν αφέθηκε σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι Ιταλοί διοργανωτές επιμελήθηκαν το οπτικό και σκηνικό ντιζάιν, με επιρροές από την κυματική φυσική, την αρχιτεκτονική των ιταλικών κήπων και την τυπογραφία των ιταλικών πόστερ στις αρχές του 20ού αιώνα. Παρ’ όλα αυτά, Eurovision δεν είναι τα σλόγκαν και το design, αλλά κυρίως οι εκπρόσωποι των σαράντα χωρών που θα ανέβουν στη σκηνή του PalaOlimpico.

Οι «οικοδεσπότες» Ιταλοί: Mahmood και BLANCO.

Το στίγμα των Μaneskin

Κάποτε μιλούσαμε για «συνταγές» τραγουδιών που εγγυόνταν ένα καλό πλασάρισμα στην τελική βαθμολογία του διαγωνισμού (π.χ. Ελλάδα και Αρμενία με έθνικ-ποπ τραγούδια τη δεκαετία του ’00, Αζερμπαϊτζάν με μπαλάντες και ήχους σουηδικής ποπ), οι οποίες με τον καιρό σταμάτησαν να φέρνουν πλασαρίσματα στην πρώτη δεκάδα. Τα τελευταία χρόνια, ο Κωνσταντίνος Παππάς, μέλος του επίσημου κλαμπ φίλων της Eurovision, OGAE Greece, διακρίνει την προσπάθεια χωρών, όπως η δική μας, «να ακολουθήσουν τις τάσεις της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας». Υπάρχουν κάποιες άλλες όμως που ανοίγουν νέους δρόμους και τολμούν κάτι διαφορετικό. Οι ροκ ήχοι της Ιταλίας και της Φινλανδίας και η ανάμειξη τέκνο και παραδοσιακής μουσικής από την Ουκρανία την περσινή χρονιά στο Ρότερνταμ αποδεικνύουν πως υπάρχει χώρος για όλα τα μουσικά είδη στον διαγωνισμό και πως τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απρόβλεπτα.

Οι Måneskin άφησαν το μουσικό τους στίγμα, ενθαρρύνοντας αρκετά συγκροτήματα και καλλιτέχνες να δοκιμάσουν την τύχη τους και να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο Τορίνο. «Γιατί να μη συμμετάσχουμε και εμείς και να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό;» σκέφτηκαν οι The Rasmus, ένα από τα διασημότερα ροκ συγκροτήματα της Ευρώπης, εξαιτίας της ακύρωσης της περιοδείας τους λόγω Covid-19, και τελικά θα εκπροσωπήσουν τη Φινλανδία με το τραγούδι Jezebel.

Ο Sam Ryder, η ελπίδα του Ηνωμένου Βασιλείου για να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις.

Οι φετινές «συνταγές»

Οι Subwoolfer από τη Νορβηγία, ένα μασκοφόρο ντουέτο με μυστική ταυτότητα, είναι η ψυχή του φετινού διαγωνισμού και το Give That Wolf a Banana (Τάισε τον λύκο με μπανάνα), ένας ενοχλητικός πειρασμός που κολλάει στο μυαλό. Η Σερβία άφησε στην άκρη δύο φαβορί του εθνικού τελικού και επέλεξε την Ana Djurić, που βρίσκεται πίσω από την περσόνα της Konstrakta. To In corpore sano (Εν σώματι υγιεί) καυτηριάζει την έλλειψη πρόσβασης των καλλιτεχνών στο σερβικό σύστημα πρόνοιας, τον κιτρινισμό των μέσων και τα επακόλουθα του άγχους σε αυτό που ονομάζεται «σύγχρονος τρόπος ζωής» μέσα από μια πιασάρικη, καθιστική χορογραφία. Το άγχος επιλέγει και ως θεματική ο Πολωνός Ochman, με το River να ακολουθεί πιο mainstream μουσικές τάσεις, «παλεύοντας» με την Ελλάδα στα στοιχήματα. Η Κύπρος ανέθεσε την εκπροσώπησή της στην 26χρονη Ανδρομάχη Δημητροπούλου, με το καλοκαιρινό Ela, σύνθεση μιας έμπειρης ομάδας δημιουργών από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σουηδία και το Κόσοβο. Παραμονή Χριστουγέννων, η Ronela Hajati ξεσήκωσε το εθνικό φεστιβάλ τραγουδιού της Αλβανίας. Σε λίγες εβδομάδες, θα κάνει το ίδιο και στο Τορίνο με το Sekret (Μυστικό). Οι Citi Zēni από τη Λετονία ήθελαν να φτιάξουν ένα τραγούδι «εύκολο στη χώνεψη και διασκεδαστικό στο άκουσμα» για το θέμα του βιγκανισμού. Το προβοκατόρικο Eat Your Salad (Φάε τη σαλάτα σου) ανοίγει την όρεξη για σαλάτα ήδη από το πρώτο άκουσμα και κάνουν τον υγιεινό τρόπο ζωής να φαίνεται σέξι.

Όσο για τις χώρες που θα προκριθούν απευθείας στον τελικό (Big Six), ξεχωρίζει η ιταλική συμμετοχή. Το Brividi (Ρίγος) είναι το αποτέλεσμα της μουσικής αλχημείας του 19χρονου BLANCO, ίσως του πιο ηχηρού ονόματος της ιταλικής μουσικής σκηνής για το 2022, και του Mahmood, εκπροσώπου της Ιταλίας το 2019 με το Soldi. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου (επιτέλους) συγκεντρώνει θετικά σχόλια και φαίνεται πως δεν θα προσθέσει στην συλλογή του άλλη μία τελευταία θέση με μηδέν βαθμούς. Μετά από κατακραυγή των φαν, το BBC πήρε τον εαυτό του στα σοβαρά και ανέθεσε την εκπροσώπηση στον Sam Ryder που έγινε γνωστός μέσα από το TikTok. O «διαστημάνθρωπος (Space Man)» με σήμα κατατεθέν τα ξανθά, μακριά μαλλιά πέταξε στην τέταρτη θέση των στοιχημάτων.

Τον δρόμο του UK ακολουθεί και η Ισπανία, με το Slo-Mo της Chanel Terrero να συγκρίνεται με το Fuego της Ελένης Φουρέιρα, ενώ μετά το 1996 τα βρετονικά θα ακουστούν ξανά στη σκηνή της Γιουροβίζιον από τη Γαλλία.

Οι Ουκρανοί Kalush Orchestra, που φιγουράρουν στην πρώτη θέση των στοιχημάτων.

Η περίπτωση της Ουκρανίας

Στην πρώτη θέση των στοιχημάτων, όμως, και με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ιταλία, βρίσκεται για ευνόητους λόγους το τραγούδι της Ουκρανίας, καθώς η προσοχή και η σκέψη όλων είναι στραμμένη στη ρωσική εισβολή. Ύστερα από έντονες διαμαρτυρίες ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, η EBU απέβαλε τη Ρωσία από τη διοργάνωση. Δύο ημέρες πριν από την εισβολή των Ρώσων, οι Ουκρανοί επέλεξαν για εκπρόσωπό τους την Alina Pash στον εθνικό τελικό Vidbir. Αλλά η επίσκεψή της στην Κριμαία μετά τη ρωσική προσάρτηση το 2014 της κόστισε την απόσυρση του τραγουδιού ανήμερα της εισβολής. Τελικά, η Ουκρανία θα συμμετάσχει κανονικά στο Τορίνο με το τραγούδι των Kalush Orchestra, οι οποίοι βγήκαν δεύτεροι στο Vidbir και θα αφιερώσουν ένα ραπ στη μαμά τους, τη Stefania. Λίγο μετά την αποδοχή της εκπροσώπησης, μέλη των Kalush κατατάχθηκαν στην άμυνα του Κιέβου.

Παρά την πρώτη θέση στα στοιχήματα, μουσικά το τραγούδι προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στους φαν του διαγωνισμού, με πολλούς να εκτιμούν πως δεν θα κατακτήσει την πρωτιά. «Νομίζω πως ο φετινός διαγωνισμός θα είναι ξεχωριστός και δεν θα έχει σχέση με ό,τι είδαμε μέχρι τώρα, γιατί στη βάση της υπάρχει η ευγενής άμιλλα. Η ιδέα της Eurovision είναι να ενώσει με τη μουσική και όχι να σπείρει τη διχόνοια», εκτιμάει ο Πολωνός Κόνραντ Στσέζνι, που καλύπτει δημοσιογραφικά τον διαγωνισμό από το 2016 για το eurowizja.org και θυμάται τους περσινούς πανηγυρισμούς της Manizha που εκπροσώπησε τη Ρωσία για τους Ουκρανούς Go_A, όσο εκείνοι ξεσήκωναν το Ρότερνταμ με το Shum. Γιατί, τελικά, η Eurovision δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μεγάλη, μουσική γιορτή, που ενώνει ετερόκλητους ανθρώπους και ήχους απ’ όλη την Ευρώπη (και την Αυστραλία) για τρεις βραδιές σε μια μικρή οθόνη. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τον Μάιο στο Τορίνο.

→ euro-trivia

Είναι η τρίτη φορά που ο διαγωνισμός «πατάει» Ιταλία μετά το 1965 στη Νάπολη και το 1991 στη Ρώμη, μια διοργάνωση που μνημονεύεται για τα τεχνικά της προβλήματα και το αξέχαστο φάλτσο του σαξοφωνίστα στην Άνοιξη που τραγούδησε τότε η Σοφία Βόσσου, στη σκηνή ενός στούντιο της Τσινετσιτά. / Το «καλό» τριτώνει για τους Zdob si Zdub, οι οποίοι εκπροσωπούν για τρίτη φορά τη Μολδαβία μετά το 2005 και το 2011. Το τραγούδι τους μιλάει για ένα πολύωρο, κεφάτο δρομολόγιο τρένου ανάμεσα στο Κισινάου και το Βουκουρέστι. Η κυκλοφορία του βιντεοκλίπ όμως συνέπεσε με την επαναλειτουργία της νέας γραμμής που ενώνει τις δύο πρωτεύουσες. / Τα αρχικά του σλοβένικου συγκροτήματος LPS σημαίνουν «τελευταίο κομμάτι πίτσα». Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2018 στη σχολική αίθουσα ενός γυμνασίου στην κεντρική Σλοβενία. / Λίγο πριν από την έναρξη της Eurovision, θα ολοκληρωθεί η αμερικανική εκδοχή της, η οποία ξεκίνησε ήδη από τον Μάρτιο. Το American Song Contest σχολιάζεται ποικιλοτρόπως, με τους κριτικούς να αναρωτιούνται αν θα τα καταφέρει να αγγίξει το κιτς και το στοιχείο της διασκέδασης που κάνουν την Eurovision ξεχωριστή. / Στα ονόματα των παρουσιαστών θα συναντήσετε το όνομα του Mika, γνωστού για το Relax, Take it Easy, και της Laura Pausini, που τραγούδησε το La Solitudine, το ιταλικό soundtrack των χωρισμών τη δεκαετία του ’90, που διασκευάστηκε και στα ελληνικά από τον Θάνο Καλλίρη.