Lulama Mlambo Wolf: «Η μαύρη ταυτότητα είναι συνώνυμη της ύπαρξής μου»

«Η αγάπη μου για θέματα όπως η πνευματικότητα και η ψυχική υγεία αντικατοπτρίζονται στα έργα μου, είναι το κυρίαρχο εργαλείο της δουλειάς μου. Μ’ αυτή την έννοια, μπορείς να καταλάβεις πολλά στοιχεία του εαυτού μου, κοιτώντας όσα δημιουργώ», μου λέει η Lulama Mlambo Wolf. Η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα, που ζει και εργάζεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, καταφθάνει σε λίγες μέρες στην Αθήνα για να παρουσιάσει στην γκαλερί The Breeder την πρώτη της ατομική έκθεση στην Ελλάδα (28/4-21/5) με τίτλο The Right to Ease. Η έκθεση εξελίσσει τη μακρόχρονη εξερεύνηση της Wolf γύρω από θέματα σχετικά με τη μαύρη ταυτότητα, την ανάπαυση αλλά και τη φροντίδα του εαυτού. Όπως λέει, την ανάπαυλα μπορεί κανείς να την προσεγγίσει με ποικίλους τρόπους, συναισθηματικά, ψυχολογικά και πνευματικά. «Η ανάπαυση είναι η αφηγηματική ράχη γύρω από την οποία λυγίζουν οι φιγούρες που ζωγραφίζω. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη φροντίδα του εαυτού μας, αλλά και με τη φροντίδα του ενός προς τον άλλο», τονίζει. Στο μυαλό της η Ελλάδα είναι ένας «γίγαντας ιστορίας» και ανυπομονεί να τη γνωρίσει από κοντά. «Η ελληνική ιστορία και μυθολογία είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες στον κόσμο. Το ταξίδι μου στην Αθήνα είναι μια ευκαιρία να έρθω κοντά σ’ αυτή την ιστορία και παράλληλα να γνωρίσω καλύτερα το τρέχον κύμα των Ελλήνων καλλιτεχνών, τα θέματα που προσεγγίζουν και τις ιδέες πίσω από την τέχνη τους. Είναι γνωστό ότι επηρεάζομαι βαθιά από το ταξίδι των δικών μου προγόνων. Ερχόμενη στην Ελλάδα, θέλω να κατανοήσω τι συμβαίνει σε μια χώρα και έναν πολιτισμό όπου η ιστορική πολιτιστική κληρονομιά είναι τόσο εμφανώς εδραιωμένη».

Τις περισσότερες ώρες της μέρας τις περνά στο στούντιό της στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Κάθε μέρα στο στούντιο είναι διαφορετική. Χρειάζομαι ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο ανοιχτό και ασφαλές ώστε να ζωγραφίσω. Συνήθως ξεκινάω ακούγοντας μουσική. Ο ρυθμός της μελωδίας με ενεργοποιεί και απελευθερώνει τη σκέψη μου όσο ζωγραφίζω», τονίζει. Η πρακτική της χαρακτηρίζεται από γραμμές που ακολουθούν ποικίλες πορείες στον καμβά για να δημιουργήσουν ευκίνητα σώματα στον χώρο. Σώματα που τέμνονται, συστρέφονται, εμπεριέχουν, στέκονται ή κινούνται. Τα σώματα της Wolf νοηματοδοτούν έναν ευρύτερο κόσμο, σχολιάζοντας τόσο την προσωπική όσο και την πολιτική σφαίρα. Τα χρώματα που χρησιμοποιεί αντλούν στοιχεία τόσο από την παραδοσιακή νοτιοαφρικανική αρχιτεκτονική όσο και από τη γηγενή λιθοτεχνία. Η αφρικανική πνευματικότητα και η έννοια της μαύρης ταυτότητας δεν θα μπορούσαν να μην ορίζουν το έργο της.

© Lulama Mlambo Wolf. Courtesy The Breeder, Athens.

«Είμαι μια μαύρη γυναίκα από τη Νότια Αφρική. Η μαύρη ταυτότητα είναι συνώνυμη της ύπαρξής μου», λέει. «Δεν μπορώ να δημιουργήσω αποσπώντας την προσοχή μου από αυτό το γεγονός. Βέβαια, ο ρόλος μου στην τέχνη δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως μια αναπαράσταση της μαύρης ταυτότητας. Το έργο μου είναι μια προέκταση όσων επιθυμώ, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί. Η αφρικανική πνευματικότητα δεν είναι μια “σύγχρονη” πνευματικότητα. Είναι σαν να υπάρχει από πάντα. Προσπαθώ να γεννώ ιδέες που θα αναπτύσσουν έναν διάλογο με αυτή την πνευματικότητα, που θα την προσεγγίζουν. Γεννήθηκα σε μια αποικιοκρατούμενη χώρα. Οι περισσότερες από τις ιδεολογίες που ανέπτυξαν τη σκέψη μου έχουν χάσει τη σύνδεσή τους με αυτή την πνευματικότητα. Προσπαθώ, λοιπόν, να χτίσω μια γέφυρα ανάμεσα στον εαυτό μου και σ’ αυτή τη σύγχυση».

To 2020 ήταν η φιναλίστ του Emergence Art Prize, που διοργανώθηκε από την THK gallery, ενώ μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, από το Cape Town, το Παρίσι και το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Λάγος. Η Wolf επηρεάζεται από προγενέστερες προσωπικότητες, τόσο από τον πνευματικό χώρο όσο και από την ιστορία της τέχνης, όπως τον Zulu προφήτη και συγγραφέα, Vusamazulu Credo Mutwa και τους Νοτιοαφρικανούς εικαστικούς καλλιτέχνες Helen Sebidi και Ernest Mancoba. «Είναι φιγούρες που έπαιξαν ρόλο στη σκέψη μου, καθώς ο τρόπος της εργασίας τους δεν ήταν παραδοσιακός. Ήταν μη κομφορμιστικός. Νιώθω ότι με τη σκέψη τους έφεραν μια καθοδήγηση και μια κατανόηση στη δική μου ιστορία, βοηθώντας με να τη φανταστώ στην υψηλότερη μορφή της», τονίζει.

© Lulama Mlambo Wolf. Courtesy The Breeder, Athens.

Επίκεντρο της έκθεσής της στην Breeder είναι το έργο An Ode to Mancoba, που αποτελεί φόρο τιμής της Wolf στον αγαπημένο της καλλιτέχνη Ernest Mancoba. Ο Mancoba ήταν ένας Νοτιοαφρικανός avant-garde γλύπτης και ζωγράφος, του οποίου το έργο ακολούθησε διάφορες αισθητικές κατευθύνσεις στην πορεία προς την απελευθέρωση από τους περιορισμούς της παραδοσιακής τέχνης. Η συνεισφορά του στον Αφρικανικό Μοντερνισμό εμπνέει την πρακτική της Wolf, με την ίδια να χαράσσει μια πιο προσωπική πορεία στη σύγχρονη τέχνη. Θέματα όπως η νοσταλγία, η κουλτούρα και η ανάπαυλα διαφαίνονται σε έργα της Wolf, όπως το Land Patterns, επιτρέποντας στη φαντασία του θεατή να λάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του σκηνικού. «Η πρακτική μου έχει να κάνει με τη δημιουργία ευέλικτων σωμάτων. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και θα αποτυπωθεί στα έργα της επερχόμενης έκθεσής μου στην Αθήνα. Ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τα σώματα φανερώνει έναν κόσμο πέρα από τον εαυτό τους, σηματοδοτώντας ευρύτερα θέματα και διαδικασίες», καταλήγει.

Info: Lulama Mlambo Wolf, The Right to Ease, γκαλερί The Breeder (Ιάσονος 45, Μεταξουργείο, 21003317527, www.thebreedersystem.com). Διάρκεια έκθεσης: 28 Απριλίου-21 Μαΐου. Εγκαίνια: 5 Μαΐου, 19.00-22.00, παρουσία της καλλιτέχνιδας.