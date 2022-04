Ναι, είμαστε και εμείς εθισμένοι με τον Harry Styles

Από το ξεκίνημα της χρονιάς, η στήλη δεν έχει φιλοξενήσει ούτε έναν σόλο άντρα καλλιτέχνη. Ίσως περίμενε τον Χάρι Στάιλς. Τον πιο όμορφο, πολύχρωμο και ακομπλεξάριστο στρέιτ άντρα της ποπ. Mόνο αυτός μπορεί να δείχνει κουλ φορώντας κολιέ με πέρλες και γιακάδες που θυμίζουν γιαγιαδίστικο σεμεδάκι. Αλλά αυτό είναι ήδη παλιό look. Ξεπεράστηκε. Στο πρόσφατο βίντεο για το τραγούδι As It Was, φοράει βυσσινί κορμάκι διακοσμημένο με παγέτες. Κάπου στα μισά, ο Χάρι μένει με το εσώρουχο και στο τέλος ρίχνει και μερικές πιρουέτες, έτσι για κλείσιμο, χωρίς να φανεί γελοίος ούτε μία στιγμή. To κομμάτι είναι από τα καλύτερά του, στο μεταξύ. Ήπια ανοιχτόκαρδη ποπ, που συγγενεύει με το κλασικό Take On Me των A-ha και παραδέχεται τη μελαγχολία της. Ιδίως ο στίχος «ξέρεις δεν είναι όπως ήταν» μπορεί να εκληφθεί ως σχόλιο για το μούδιασμα των νυχτερινών μας εξόδων μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Oκέι, ίσως το τραβάω από τα μαλλιά. Όπως και να ’χει, ο Χάρι Στάιλς περπάτησε αρκετά χιλιόμετρα για να φτάσουμε σήμερα να τον παίρνουμε στα σοβαρά. Από το βρετανικό X-Factor στους One Direction, η επιπόλαιη πορεία της «κατάκτησης του κόσμου» έκανε κάποτε πολλούς να τον βλέπουν ως πυροτέχνημα. Χρειάστηκε να συστηθεί ως σόλο καλλιτέχνης με την μπαλάντα Sign οf the Times (2017) για να μας πείσει ότι έχει έρθει για να μείνει. Τώρα επιστρέφει με το τρίτο του άλμπουμ. Το Harry’s House καταφτάνει στις 20 Μαΐου. Κι αν το εξώφυλλο υπονοεί ότι στο σπίτι του έχουν έρθει τα πάνω κάτω, η πρόσφατη εμφάνιση στο φεστιβάλ Κοατσέλα ως headliner καθιστά σαφές ότι η καριέρα του βρίσκεται στη θέση της, ψηλά.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

JACK WHITE – FEAR OF THE DAWN

Ο Τζακ Γουάιτ όχι μόνο παντρεύτηκε (για τρίτη φορά), αλλά επιστρέφει με δύο νέα άλμπουμ. Στο πρώτο από αυτά, οι μπλουζ ροκ ρίζες του απλώνονται στον ψηφιακό κόσμο, με παραμορφώσεις, κοπτοραπτικές και μια τέλεια αίσθηση παιδικής χαράς. Απόλαυσε την αγνή τρέλα του Hi-De-Ho ή βάλε στη διαπασών το Taking Μe Back, ένα καλοφτιαγμένο, νευρικό ροκ τραγούδι που σε παίρνει μαζί του.