Η κεραμική είναι cool: 5 νέα πρόσωπα μιας αρχαίας τέχνης

ΚΝ Ceramics

Η δημιουργία κεραμικών ειδών αγγίζει τα όρια της πνευματικής εμπειρίας για την κεραμίστρια Νατάσα Καλογεροπούλου. «Ο πηλός αποτελεί ένα υλικό συνεχούς εξερεύνησης μεταξύ απεριόριστων δυνατοτήτων και κανόνων που με βοηθάει να κατανοήσω καλύτερα τη φύση και τον εαυτό μου», γράφει στην ιστοσελίδα της η δημιουργός των KN Ceramics. Το αποτέλεσμα; Χειροποίητα κεραμικά είδη με άποψη που ορίζονται από μινιμαλιστικές γραμμές με υφές και μοτίβα εμπνευσμένα από τις Κυκλάδες και την θάλασσα του Αιγαίου.

Διαθέσιμα μέσω του Κεραμείου της Σερίφου, kerameio.gr

Project Piato

O Μικρός Πρίγκιπας της σχεδιάστριας Λεώνης Γιαδζόγλου κοιτάζει έκπληκτος τον Καβάφη του street artist RTMone. Και οι δύο φιγουράρουν πάνω σε κεραμικά πιάτα που φιλοτέχνησαν οι δύο καλλιτέχνες για το #projectPiato του Μουσείου Μπενάκη και έχουν βρει θέση στο Πωλητήριο της Πινακοθήκης Γκίκα. Καλλιτέχνες και ντιζάινερ αποδέχτηκαν την πρόσκληση του μουσείου και δημιούργησαν, ο καθένας με συνέπεια στο ύφος του, μια σειρά από συλλεκτικά κεραμικά πιάτα. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Νηματουργίας Μέντης-Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.).

Σε όλα τα Πωλητήρια του Μουσείου Μπενάκη, benaki.org

Μαρίτσα Τραυλού

«Με την κεραμική οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Παίζεις με τη φωτιά, δοκιμάζεις τα όρια των υλικών σου, τα όρια της υπομονής σου», σημειώνει η κεραμίστρια Μαρίτσα Τραυλού. Η Ελληνίδα εικαστικός ξεκίνησε από τη ζωγραφική και τη δεκαετία του ’90 δούλεψε πρώτη φορά με πηλό. Στον νέο χώρο τέχνης Maritsa Travlos – Ceramics and Sculpture βρίσκει κανείς αποκλειστικά δικά της έργα, κατασκευασμένα όλα από χρωματισμένη μάζα πορσελάνης, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη φύση και ιδιαίτερα τον κόσμο του βυθού.

Μaritsa Travlos – Ceramics and Sculpture, Καψάλη 5, Κολωνάκι, maritsatravlos.com

Peoplakia

Τα Peoplakia της Λεώνης Γιαγδζόγλου αποτελούν μια εξέλιξη του προσωπικού της στιλ στη ζωγραφική και στην κεραμική. Η νέα θεματική ενότητα περιλαμβάνει κεραμικά σετ τσαγιού, πιάτα και κοσμήματα. Η όψη τους έχει φιλοτεχνηθεί χειροποίητα από τη γλύπτρια, με τις φιγούρες της να απεικονίζουν τη δυσκολία της επικοινωνίας στις μέρες μας, λόγω της αδυναμίας μας να ακούσουμε τους συνομιλητές μας.

Μπορείτε να βρείτε τα Peoplakia στον διαδικτυακό ιστότοπο της Λεώνης Γιαγδζόγλου. leonieart.gr

In the Mane o’ Love

Εδώ και έναν χρόνο, η tattoo artist Σοφία Αργυρού και η πολιτικός μηχανικός Μαρία Γυφτοπούλου έχουν δημιουργήσει το brand In the Mane O’ Love. Μέσα από τα κεραμικά έργα τέχνης τους για καθημερινή χρήση φέρνουν σε επαφή την ελληνική κληρονομιά με πολυπολιτισμικές επιρροές και αναμειγνύουν μια υποσυνείδητη αντίληψη της πραγματικότητας με την αίσθηση της καλλιτεχνικής αριστοτεχνίας. Το αποτέλεσμα; Αvant-garde κεραμικά, με μια αρχέγονη αισθητική. Από τη σειρά Passive Immunity ξεχωρίζουμε

τα Island in the Sun και A Whiter Shade of Pale #1.

inthemaneolove.com