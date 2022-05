Σας θυμίζει η πιο τρομακτική σειρά της σεζόν κάτι από το Lost;

Πού ακριβώς βρίσκεται (στον χώρο και στον χρόνο) αυτή η παλαιομοδίτικη και ολίγον στραπατσαρισμένη επαρχιακή αμερικανική κωμόπολη (έχει όλο το πακέτο: diner, βενζινάδικο, ιατρείο, γραφείο του σερίφη και σπίτι πάνω στον λόφο) που επιμένει να παγιδεύει αθώους ανθρώπους στα όριά της; Ποια είναι και τι θέλουν αυτά τα εφιαλτικά, χαμογελαστά ανθρωπόμορφα τέρατα (που ντύνονται εντελώς vintage και ποτέ δεν τρέχουν) που εμφανίζονται όταν πέσει ο ήλιος και ξεσκίζουν τα σωθικά όποιου συναντήσουν μπροστά τους; Και που, όταν οι κάτοικοι είναι κρυμμένοι στα σπίτια τους, προστατευμένοι από κάτι μυστηριώδη φυλακτά, προσπαθούν να τους πείσουν ψιθυρίζοντας να τους ανοίξουν πόρτες και παράθυρα για να μπουν; Γιατί όσοι δύσμοιροι φτάνουν σε αυτή την open-air φυλακή, το τελευταίο πράγμα που θυμούνται είναι ένα δέντρο στη μέση του δρόμου και κάτι κοράκια από πάνω; Το πιο σημαντικό, υπάρχει διαφυγή; Και, αν ναι, όντως θα καταφέρει να τη βρει ο σερίφης (εξαιρετικός εδώ ο Χάρολντ Πέρινο του Lost), ο οποίος προσπαθεί ταυτόχρονα να διαχειριστεί την κατάθλιψη που περνάει, να προστατεύσει όσο μπορεί τους κατοίκους (συχνά από τους ίδιους τους εαυτούς τους) και να μάθει στους τελευταίους νεοαφιχθέντες (μια οικογένεια με δύο παιδιά και έναν tech επιχειρηματία) ποιοι είναι οι κανόνες προκειμένου να μείνουν ζωντανοί;

Όπως είναι φανερό, το From, διά χειρός των παραγωγών και των σκηνοθετών του Lost, προσπαθεί να πλασαριστεί ως μια μείξη Lost με γενναίες δόσεις Στίβεν Κινγκ. Και, παραδόξως, σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, τα καταφέρνει καλά. Εμφανώς κατασκευασμένο με διάθεση να μπορέσει να μας κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον για πολλές σεζόν, το From ξεκινάει λίγο νωχελικά στα πρώτα τέσσερα επεισόδια, αλλά ανεβάζει ταχύτητα μετά. Το σημαντικό εδώ είναι ότι ο τρόμος είναι πραγματικός, τον νιώθεις στο πετσί σου. Κάποιες φορές αγγίζει τα όρια του σπλάτερ (τα πλάσματα πραγματικά το «γλεντάνε» όταν πιάσουν την ανθρώπινη λεία τους), ενώ άλλοτε είναι πιο υπόγειος, όπως π.χ. όταν τα τέρατα προσπαθούν να πείσουν ένα κοριτσάκι να τους ανοίξει το παράθυρο για να παίξουν. Ξέρω ότι, αν μείνεις στην περιγραφή, το From θυμίζει αρκετές άλλες παραγωγές που έχουν προηγηθεί (π.χ. το τηλεοπτικό Wayward Pines ή το κινηματογραφικό Village του Σιάμαλαν) και ότι ενδεχομένως δεν ακούγεται αρκετά πρωτότυπο. Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτή είναι μια κορυφαία σειρά που προτείνω τους τελευταίους μήνες σε φίλους και γνωστούς και από τις λίγες για τις οποίες όντως αγωνιώ να δω πού στο… κακό το πάνε.

ΙΝFO

Δημιουργός: Τζον Γκρίφιν.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 94%.

Η σειρά προβάλλεται στην COSMOTE TV.