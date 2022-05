Μήπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχασε την επαφή με το Τσάμπιονς Λιγκ;

Hμιτελικός Τσάμπιονς Λιγκ. Ρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Στο Μάντσεστερ, ο πρώτος αγώνας είχε λήξει 4-3 υπέρ της Σίτι. Στη Μαδρίτη, το σκορ είναι και πάλι υπέρ της Σίτι, μετά το γκολ του Ριγιάντ Μαχρέζ στο ‘73. Έχουν περάσει μερικά λεπτά που ο Τζακ Γκρίλις έχασε την ευκαιρία που θα έκανε πιο σίγουρη την πρόκριση της Σίτι σε δεύτερο σερί τελικό Τσάμπιονς Λιγκ. Μέχρι το 90ο λεπτό, ο Πεπ Γκουαρδιόλα φώναζε και έδινε οδηγίες στους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Τα δύο γκολ του Ροντρίγκο της Ρεαλ στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου οδηγούν το παιχνίδι σε παράταση και ο Καταλανός προπονητής βρίσκεται σε σύγχυση. Ειδικά μετά το πέναλτι που εκτέλεσε ο Καρίμ Μπενζεμά στο ‘95…

What did Carlo Ancelotti say to make Pep act like this? 😆 #UCL pic.twitter.com/Y4KU6iPydh

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2022