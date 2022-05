Ξεφυλλίζοντας τη Μέριλιν Μονρόε

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ εξήντα χρόνια από τον πρόωρο θάνατό της, η Μέριλιν Μονρό αποτελεί ακόμη σύμβολο της λάμψης, της θηλυκότητας και του ερωτισμού. Η πρόσφατη εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala με το φόρεμα που είχε φορέσει η σταρ του Χόλιγουντ όταν τραγούδησε το Happy Birthday, Mr President, αλλά και το ντοκιμαντέρ του Netflix, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, έχουν αναζωογονήσει το ενδιαφέρον του κοινού για τη σειρήνα του σινεμά. Σε περίπτωση που ανήκετε σε αυτούς που θέλουν να μάθουν περισσότερα, οι εκδόσεις Taschen κυκλοφορούν μια συλλεκτική έκδοση που προσφέρεται για μεγαλύτερη εμβάθυνση. Το Three Legends: Monroe by Mailer and Stern συνδυάζει τη βιογραφία της από τον Νόρμαν Μέιλερ (1973) και φωτογραφίες του εμβληματικού φωτογράφου Μπερτ Στερν (1962). Μέσα από τις ιστορίες της δύσκολης παιδικής της ηλικίας, αλλά και τις μυστηριώδεις συνθήκες του θανάτου της, ο Μέιλερ σκιαγραφεί μια Μέριλιν όμορφη, ερωτική, αλλά και ταυτόχρονα τραγική και σύνθετη. Η φωτογράφιση του Στερν, που διήρκεσε τρεις ημέρες στο ξενοδοχείο Μπελ Ερ, ήταν από τις πιο προσωπικές φωτογραφίσεις που είχε επιτρέψει ποτέ, με αρκετές από αυτές να είναι και γυμνές. Η εν λόγω φωτογράφιση ήταν από τις τελευταίες της, αφού πέθανε μετά από μόλις έξι εβδομάδες.

ΙΝFΟ

Ο Νόρμαν Μέιλερ και ο Μπερτ Στερν προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το μυστήριο Μέριλιν και να φωτίσουν μια φιγούρα της οποίας η πραγματική προσωπικότητα παραμένει αίνιγμα ακόμα και σήμερα. Taschen.com

–> Μία ακόμα έκδοση προσπαθεί να ρίξει φως στο αίνιγμα Μέριλιν.