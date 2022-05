Ο Κέντρικ Λαμάρ & το χιπ χοπ που αλλάζει

Ο Κέντρικ Λαμάρ είναι ο σημαντικότερος ράπερ της γενιάς του, το ξέρουν όλοι. Όμως, γιατί; Τι είναι αυτό που τον ανεβάζει στο βάθρο; Μέχρι χθες κάναμε λόγο για την αναγνωρίσιμη φωνή του, το άπιαστο flow, τη μουσικότητα που αγκαλιάζει είδη όπως η τζαζ και η σόουλ, το διεισδυτικό βλέμμα απέναντι στην αφροαμερικανική εμπειρία. Στο νέο του άλμπουμ, Mr. Morale & the Big Steppers, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ επιχειρεί μια βουτιά προς τα μέσα, προσθέτοντας μια νέα, ακραιφνώς ψυχαναλυτική διάσταση στην ούτως ή άλλως πολυσύνθετη τέχνη του. Στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από το Damn, η μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή του υπήρξε η γέννηση των παιδιών του. Ο ίδιος το ξέρει. Τα βάζει στο εξώφυλλο. Αφήνει τις κουλ πόζες και καταθέτει έναν δίσκο για τους ανθρώπους που έχουν daddy issues, κάνουν ψυχοθεραπεία, ανατρέχουν σε παιδικά τραύματα, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αρέσουν σε όλους. Αυτό δεν είναι το χιπ χοπ που ξέραμε, είναι το χιπ χοπ που αλλάζει μαζί μας. Ο τελευταίος στίχος του δίσκου, δε, συνοψίζει ό,τι προσπαθεί να πει ολόκληρη η τέχνη του 21ου αιώνα: «Συγγνώμη που δεν άλλαξα τον κόσμο, φίλε μου / Είχα να ξαναφτιάξω τον δικό μου». Σε άλλα χιπ χοπ νέα: Καλλιτέχνες όπως ο Tζακ Χάρλοου, ο Pusha T και ο Future κυκλοφόρησαν το προηγούμενο διάστημα καινούργια άλμπουμ. Η παράλληλη δράση του Κέντρικ τα μικραίνει. Τα κάνει να φαίνονται ασήμαντα. Αν υπάρχει πάντως ένας δίσκος που θα ήταν κρίμα να χαθεί στο πλήθος, αυτός είναι ο Βob Vylan Presents: The Price Of Life. Κοινωνικά ανήσυχο ραπ-ροκ, με κομμάτια-δυναμίτες, που σε μια άλλη ζωή, πιο πραγματική από αυτήν που ζούμε, ακούγονται παντού.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

CONGOTRONICS INTERNATIONAL – WHERE’S THE ONE?

Αφρικανικοί ρυθμοί μπλεγμένοι με μοντέρνα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία. Κανονικό χάος! Καλλιτέχνες πειραματικού ροκ, όπως οι Deerhoof, συμπράττουν με μέλη παραδοσιακών κονγκολέζικων συγκροτημάτων σε έναν δίσκο γεμάτο αταξία, τον οποίο λογικά δεν θα βρεις την υπομονή να ακούσεις ολόκληρο, αλλά σίγουρα θα σε βγάλει για λίγο από τα συνηθισμένα. Ξεχωρίζει το Super Duper Rescue Allstars.