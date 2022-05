Οι στυλάτοι Χαρλεάδες της Αθήνας

Είμαι φανατικός των ντοκιμαντέρ. Έχω δει χιλιάδες. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ μια παραγωγή του BBC, γυρισμένη λίγο μετά τον πόλεμο, που εξιστορούσε τη μεγάλη περιπέτεια του Λονδίνου κατά τη διάρκεια του Blitz. Επί δύο ολόκληρους μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 1940, η γερμανική Luftwaffe σφυροκοπούσε τη βρετανική πρωτεύουσα. Τριάντα χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Εβδομήντα χιλιάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν. Τριπλάσια υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές. Μια τέτοια βιβλική dies irae θα έπρεπε να έχει ολέθριες συνέπειες στο ηθικό των Λονδρέζων.

«Οι Λονδρέζοι παρέμειναν κουλ προτού το κουλ γίνει καν μόδα. Κάθε βράδυ χώνονταν στα καταφύγια και στους σταθμούς του Underground και έστηναν κανονικά πάρτι. Το πρωί ξεμυτούσαν στην επιφάνεια, έπαιρναν τα φτυάρια και άρχιζαν το σκάψιμο στα χαλάσματα. Δεν είναι ότι δεν είχαν συνείδηση της κατάστασης. Ήταν απλώς χαρούμενοι που ήταν ζωντανοί», έγραφε η διάσημη ιστορικός Λούσι Γουόρσλεϊ.

Είναι μερικά πράγματα που κλειδώνουν μαζί· που λειτουργούν αλληλοσυμπληρωματικά: η αισιοδοξία και η φιλοκαλία απέναντι στον πεσιμισμό και στην κακογουστιά. Οι κανόνες του γούστου και η φινέτσα κόντρα στο κιτς και τη, δήθεν απελευθερωτική, αισθητική αποχαλίνωση. Και αφορμή για την επίγνωση αυτής της αναμφισβήτητης αρχής ήταν μια διαφημιστική αφίσα της σειράς Mad Men, όπου ο Ντον Ντρέιπερ καβαλάει μια κλασική μοτοσικλέτα φορώντας το καλύτερο κοστούμι του. Ήταν αυτή η εικόνα που έκανε κλικ στον Mark Hawwa, έναν Αυστραλό, λάτρη του στιλ και των δύο τροχών, που σκέφτηκε ότι αυτά τα δύο στοιχεία υψηλής αισθητικής είναι ικανά να φέρουν κοντά αρκετούς ανθρώπους ώστε να σχηματιστεί μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Το 2012 εγκαινίασε το Distinguished Gentleman’s Ride. Μια εκδήλωση που ένωσε μοτοσικλετιστές και τις κοινότητες στις οποίες ανήκαν, με σκοπό τη συγκέντρωση δωρεών για κοινωφελείς σκοπούς (μια συγγνώμη στους εραστές των ποσοστώσεων) μόνο για άντρες.

Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, τα αθροιστικά επιτεύγματα αυτής της «σύντομης παρέλασης του στιλ με επίγευση μεγάλης διάρκειας», όπως έγραψε η Huff Post, είναι εντυπωσιακά: 115 συμμετέχουσες χώρες, 340.000 αναβάτες κλασικών και ρετρό μοτοσικλετών, 29,6 εκατ. ευρώ σε δωρεές για την ανδρική υγεία.

Στιγμές από το ραντεβού των αναβατών στην πλατεία Κοτζιά. Για τη συμμετοχή σας του χρόνου επισκεφτείτε το gentlemansride.com

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η διαδικασία ήταν εξαρχής απλή: Κάνε εγγραφή στο site. Συγκέντρωσε δωρεές ενημερώνοντας όσο περισσότερους μπορείς από τον κύκλο σου. Βάλε τα καλά σου, γυάλισε τη μηχανή σου και έλα στο ραντεβού. Φέτος το ραντεβού ήταν στο δημαρχείο της Αθήνας. Την περασμένη Κυριακή. Πάνω από διακόσιοι αναβάτες συναντηθήκαμε εκεί, μέσα στις πρώτες ζέστες του καλοκαιριού, και ξεκινήσαμε για μια σύντομη διαδρομή μέσα από το κέντρο, μέχρι το θέατρο του Λυκαβηττού. Με τη διακριτική συνδρομή της Αστυνομίας, χωρίς να κόψουμε την κίνηση, χωρίς πολλή φασαρία και ταρατατζούμ· γιατί δεν είμαστε διαδηλωτές. Δεν απαιτούμε ένα κομμάτι της πόλης. Δεν καταλαμβάνουμε τίποτε. Δεν «διεκδικούμε δυναμικά» κάτι. Θέλουμε μόνο να θυμίσουμε ότι η αγαθοεργία δεν μπορεί να είναι ομόαιμη της μιζέριας. Ότι στα δύσκολα, η ομορφιά είναι γιατρικό. Και ότι, όπως έλεγε σε κάθε ευκαιρία η Κοκό Σανέλ, «Whatever you do; whenever you do it; NEVER apologize for style».