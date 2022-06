Σtella με μπουζούκι: Το νέο, διαφορετικό άλμπουμ της αγαπημένης μουσικού

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ενδεχόμενο, προτού ξεκινήσω να γράφω, γκουγκλάρω τη φράση «bouzouki pop». Δεν μου βγάζει κάτι. Είναι πάντως ο όρος που θα περιέγραφε ακριβέστερα από κάθε άλλον το νέο υλικό της Σtella. Μιας μουσικού η οποία διευρύνει το κοινό και τον ήχο της χωρίς υπερβάλλοντα ζήλο, με χαλαρότητα και στιλ. Η χρήση του μπουζουκιού στη δυτική ποπ δεν αποτελεί, ασφαλώς, πρωτοπορία. Το έχουμε ακούσει (και χορτάσει) το μείγμα, στα ελαφρολαϊκά των περασμένων δεκαετιών. Η διαφορά εδώ είναι ότι ο Βρετανός παραγωγός Redinho χρησιμοποιεί το μπουζούκι σαν μια ευχάριστη, διακριτική παρέκκλιση από τα βασικά του ακούσματα. Όχι σαν έναν καταπέλτη που ισοπεδώνει οτιδήποτε άλλο. Άκου το κομμάτι Up and away και θα καταλάβεις… Ο ομότιτλος δίσκος της Σtella κυκλοφορεί στις 17/6 από τη Sub Pop. Ένα ιστορικό label, γνωστό στο ευρύ κοινό ως «η εταιρεία των Nirvana». Η σημειολογία έχει πλάκα: Πριν από 30 χρόνια και κάτι, όταν οι Nirvana έφερναν τις θορυβώδεις κιθάρες στο mainstream, η Sub Pop ήταν η εταιρεία-όνειρο για κάθε εγχώρια μπάντα που αντιδρούσε στην επιβολή των ελληνάδικων. Οι εποχές άλλαξαν και η μουσικός που τελικά κατάφερε να ενταχθεί στο ρόστερ της στολίζει τον indie pop ήχο της με ελληνικά στοιχεία. Κατά τα άλλα, όσοι γνωρίζουν έστω και λίγο τη Σtella ξέρουν από πρώτο χέρι την ήρεμη αύρα και την παιδική της αφέλεια, γνωστή και ως «η αφέλεια του καλλιτέχνη». Και όμως. Χωρίς μεγάλα λόγια, επιλέγοντας σωστούς συνεργάτες, είναι η μουσικός που βρίσκει τη σύνδεση ανάμεσα στο κοινό της Στέγης και στο μπουζούκι, στην εναλλακτική Αθήνα και στα ραδιοφωνικά χιτς, με ένα αγγλικό όνομα που φέρει την ελληνικότητα στο πρώτο του γράμμα.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

MELENTINI & THE RUNNING BLUE ORCHESTRA – LIVE IN CONCERT

Ηχογραφημένο ζωντανά σε τρεις διαφορετικές πόλεις (Αθήνα-Μιλάνο-Βερολίνο), το νέο άλμπουμ της Melentini παρουσιάζει τα κομμάτια της σε ήπιων τόνων, ατμοσφαιρικές εκτελέσεις. Ένας δίσκος τακτικής και γοήτρου, θα λέγαμε, που την απαλλάσσει από το κυνήγι της επιτυχίας. Κυκλοφορεί ψηφιακά και σε περιορισμένο αριθμό βινυλίων, για ρομαντικούς, υποστηρικτές και φετιχιστές.