Ελβίρα Παναγιωτοπούλου: Η δημιουργός του brand Di Gaia μας υποδέχεται σε 105 τετραγωνικά θετικής ενέργειας

Στο υπνοδωμάτιο, commode-οικογενειακό κειμήλιο από τη γιαγιά της, ακουμπισμένα πάνω έργο του Θεόδωρου Λαζαρή και βάζο vintage από το Delft της Ολλανδίας. Στην καρέκλα, η αγαπημένη της τσάντα Celine.

Μετακόμισα εδώ Στο τέλος του Σεπτεμβρίου και επιτέλους νιώθω ότι έχω τη βάση μου στην Ελλάδα. επέλεξα αυτό το σπίτι γιατί Είχε θετική ενέργεια και πολύ φως. στο σπίτι μου μου αρέσουν Το μάρμαρο, οι τσιμεντένιες λεπτομέρειες, το μπάνιο, που μου θυμίζει γαλλική οικία… Γενικά, η μίνιμαλ αισθητική του και το ύφος του. δεν ξεχνάω ποτέ να Διατηρώ το σπίτι μου καθαρό και τακτικό. Μόνο έτσι μπορώ να χαλαρώσω. στο σπίτι συνηθίζω να Σχεδιάζω τις νέες μου συλλογές. Αν και έχω ατελιέ, στο σπίτι είμαι πιο ήρεμη και με εμπνέει περισσότερο το προσωπικό περιβάλλον. στιλ στον χώρο μου δίνουν Τα έπιπλα αντίκες που έχω από την οικογένειά μου. οι άλλοι λένε για το σπίτι μου Ότι δεν θέλουν να φύγουν από αυτό! η επόμενη αγορά μου Κάποιος πίνακας και διακοσμητικά κεραμικά από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. η πρώτη σκέψη που έκανα όταν είδα αυτό το σπίτι Ότι το θέλω τώρα, αν και ήταν το πρώτο που είχα δει. καθημερινή συνήθεια Μόλις ξυπνήσω, μέιλ, καφές, τηλέφωνα, πιλάτες. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι όταν ξυπνάω Τις δουλειές της ημέρας. μια λέξη που λέω κάθε μέρα Πρέπει.

Η ίδια στο σαλόνι, καθισμένη σε σκαμπό Van de Roh, πίσω custom made καρέκλα, λάμπα από το Fos.

Στην τραπεζαρία ξεχωρίζει το έργο που απεικονίζει τον Βούδα και το έχει φέρει από το Μπαλί.

Tο πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι μου Το υπνοδωμάτιο. καταλαβαίνει κάποιος ότι ζω εδώ από Τα βιβλία με μόδα και παπούτσια. από το να είμαι σπίτι, προτιμώ να Πηγαίνω σε εστιατόρια με καλή παρέα, ιδανικά δίπλα στη θάλασσα. τέχνη Το φιλί του Κλιμτ και τα cut-outs του Ματίς. μόδα Τα έθνικ μαροκινά στοιχεία του Alaïa, το boho chic της Isabel Marant και οτιδήποτε Dior. παπούτσι Di Gaia, Callista, Off White. Δηλαδή οτιδήποτε σχεδιάζω εγώ! το πιο δημιουργικό πράγμα που έκανα πρόσφατα Σχεδίασα σε δέκα μέρες όλη τη νέα γυναικεία formal συλλογή παπουτσιών της Off White, με σκοπό να αναπροσδιορίσω την ταυτότητα του brand. βιβλίο Ο Κόσμος της Σοφίας. μουσική Τζαζ. ταινία Απέραντο γαλάζιο. προορισμός Ο πιο συνήθης είναι η Άνδρος, γιατί εκεί είναι το εξοχικό μας, όμως σ’ αυτή τη φάση θα οργάνωνα ένα ταξίδι στο Μαρακές. συλλογή Ε, παπουτσιών! διακόσμηση Mίνιμαλ, λευκό, σικ. μαγειρεύω Φοβερή ιταλική πάστα! Πέστο με φιστίκι, καρμπονάρα, μπολονέζ. για να χαλαρώσω Πάω στη θάλασσα. Αλλιώς, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί κάνει πάντα τη δουλειά του. βόλτα στην Αθήνα Πλάκα, Βουλιαγμένη. το επόμενο ταξίδι μου Στο Μιλάνο και στα χωριά της Βενετίας, όπου γίνεται η παραγωγή των υποδημάτων Off White. ιδανική σχέση Με τις φίλες μου. σχεδιάζω να Κλέψω λίγες μέρες και να πάω κάπου μακριά, να κλείσω το τηλέφωνό μου. η καλύτερη αίσθηση Να κολυμπάω στα νερά του Άη Γιώργη στη Σύμη ή στα Άχλα της Άνδρου.

Tην κουζίνα κυριαρχεί το μάρμαρο.