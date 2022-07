Terminal List: Το βιβλίο που λάτρεψε ο Chris Pratt και το έκανε σειρά

Βασισμένο στο μυθιστόρημα του πρώην βατραχανθρώπου Τζακ Καρ, το The Terminal List δεν είναι ούτε φινετσάτο ούτε κυριλέ. Είναι ένα μονοδιάστατο θρίλερ εκδίκησης, που κερδίζει αρχικά τις εντυπώσεις χάρη στις πειστικές σκηνές δράσης του πρώτου επεισοδίου, το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο μάστερ του είδους Αντουάν Φουκουά, που εκτελεί παράλληλα και χρέη παραγωγού. Παραγωγός είναι και ο 43χρονος πλέον πρωταγωνιστής Κρις Πρατ, που λάτρεψε τόσο το βιβλίο και τον χαρακτήρα, ώστε χρησιμοποίησε το συσσωρευμένο του star power (Jurassic Park, Guardians of the Galaxy και προσεχώς το Garfield) προκειμένου να πάρει το πράσινο φως και το σχετικό μπάτζετ, που δεν το λες και αμελητέο.

Ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Πρατ είναι ένας σκληροτράχηλος διοικητής ομάδας βατραχανθρώπων που βλέπει όλη του την ομάδα να σκοτώνεται σε μια ενέδρα στη Συρία, επιστρέφει στην πατρίδα τραυματισμένος και συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μια ολόκληρη συνωμοσία εναντίον εκείνου, της ομάδας και της οικογένειάς του. Ή τουλάχιστον αυτό επιμένει να πιστεύει, παρότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει δεν τον καθιστούν και τον πιο αξιόπιστο αφηγητή. Η αναξιοπιστία του αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον twist της όλης υπόθεσης.

Χωρίς ίχνος της γνωστής του «τσαχπινιάς», ο Πρατ προσπαθεί να μας πείσει να τον πάρουμε στα σοβαρά και ως action star. Στο πλευρό του βρίσκουμε μια σειρά από γνωστά ονόματα, όπως τη Ράιλι Κίου στον ρόλο της συζύγου του, τον –εξαιρετικό εδώ– Τέιλορ Κιτς ως τον συμπολεμιστή-συμπαραστάτη του και την υπέροχη Κόνστανς Γου (Fresh Boat, Crazy Rich Asians) ως τη δημοσιογράφο που ψάχνει να βρει την αλήθεια.

Οι κριτικές για τη σειρά είναι στην πλειονότητά τους τόσο κακές, ώστε μπαίνεις στον πειρασμό να καθίσεις να τη δεις μόνο και μόνο για να διαπιστώσεις πόσο έχουν δίκιο. Νομίζω ότι όλα είναι θέμα οπτικής. Προφανώς και για να απολαύσεις μια σειρά με Αμερικανούς βατραχανθρώπους, πρέπει να βάλεις νερό στο κρασί σου. Και προφανώς υπάρχει μια μουντίλα, αφού μιλάμε για έναν πρωταγωνιστή που έχει χάσει τα πάντα. Αλλά το The Terminal List παραμένει εκείνο το λαχταριστό πιάτο που μερικές φορές έχεις απλώς ανάγκη να φας.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Ντέιβιντ Ντιτζίλιο.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 64%.

Η σειρά στριμάρεται από το Amazon Prime Video.