Ποιες είναι οι καλύτερες street food λιχουδιές της Αθήνας;

☛ Όταν δεν ξέρεις αν θες αλμυρό ή γλυκό

Τι είδους δίλημμα είναι αυτό; Το Φίλινγκς στο Παγκράτι το λύνει με συνοπτικές διαδικασίες, ετοιμάζοντας κάθε πρωί ρολάκια με μπέικον και σιρόπι σφενδάμου – δύο υλικά φτιαγμένα το ένα για το άλλο. Το ζαχαροπλαστείο-microbakery προσφέρει και άλλες φουρνιστές λιχουδιές που τρώγονται στο χέρι, από αφράτα cinnamon bun και financier μέχρι μπισκότα και ρολά με πέστο φιστικιού και μορταδέλα. Ανάλογα με τη μέρα, θα βρεις και κάτι καινούργιο για να τσιμπήσεις στον δρόμο με τον καφέ σου. γ.π.

→ Φίλινγκς, Πύρρωνος 23, Παγκράτι, Αθήνα, Τ/210-75.64.760

☛ Το πολυώροφο smash

Στο κολωνακιώτικο μπεργκεράδικο, που συνεργάζεται με τον γνωστό σεφ Μιχάλη Νουρλόγλου, βρίσκεις αρκετές δελεαστικές επιλογές σε smash burgers. Αν πεινάς κομμάτι παραπάνω, μπορείς στο potato bun-σήμα κατατεθέν, αντί για ένα, να βάλεις δύο μπιφτέκια (με κιμά από dry aged κρέας) που πατικώνονται με την ειδική πρέσα την ώρα που ψήνονται, αποκτούν τραγανή κρούστα απέξω και από μέσα μένουν μαλακά και ζουμερά. Μπορείς όμως να πάρεις και το Big Smash, που είναι πρόσφατη άφιξη στο μενού: ένα λαχταριστό «πυργάκι» που χτίζεται με δύο μπιφτέκια που έχουν και ανάμεσά τους ελαφρά φρυγανισμένο ψωμάκι, τσένταρ, iceberg, αγγουράκι πίκλα και ψιλοκομμένο κρεμμύδι και νοστιμίζει κι άλλο με δύο σάλτσες, smash ’n’ bun και γλυκόξινη yellow BBQ. Είναι πλούσιο αλλά ισορροπημένο. Και πολύ, πολύ νόστιμο. α.σ.

→ Smash ’n’ Bun, Πατριάρχου Ιωακείμ 48, Κολωνάκι, Τ/210-72.49.802

☛ Το vegetarian σάντουιτς

Η μελιτζάνα είναι το κόλπο. Αν θες να φτιάξεις ένα χορτοφαγικό σάντουιτς που –πραγματικά– να μην του λείπει το κρέας, το σαρκώδες αυτό γλυκό λαχανικό του καλοκαιριού κάνει τέλεια τη δουλειά. Στην Kora κλείνουν ψητή μελιτζάνα μέσα στη δική τους αφράτη φοκάτσια, μαζί με ψητό χαλούμι, relish κόκκινης πιπεριάς, δροσερό γιαούρτι με μυρωδικά και μια σπιτική, χοντροαλεσμένη πάστα από ελιές και καρύδι. Γεύμα ολόκληρο και εγγυημένη λύση για τις μεσημεριανές λιγούρες όσων βολτάρουν στο κέντρο της Αθήνας.

→ Kora, Αναγνωστοπούλου 44, Κολωνάκι, Τ/210-36.27.855

☛ Νουντλς γευστικά και υπερηρωικά

Το κόνσεπτ φαγητού του δρόμου του Σταμάτη Σταματιάδη και του Άνταμ Κοντοβά στον Κεραμεικό πήρε το όνομά του από τον Saitama, τον super hero του άνιμε One Punch-man. Παίζει με την αισθητική των κόμικς και έχει ενδιαφέρουσα γευστική πλοκή, που συνδυάζει νουντλς και κεμπάπ που αντλούν ιδέες και υλικά από διάφορα μέρη του κόσμου και κοκτέιλ on tap. Εκείνα τα νουντλς που κρατάνε στο δόντι και «μπλέκονται» με τρυφερά κομματάκια μοσχαριού, γλυκοφάγωτα ψητά καρότα, αυγά ράμεν που μαρινάρονται σε μια σάλτσα με βάση τη σόγια και furikake, δεν μπορείς να μην τα αγαπήσεις. Και η χορτοφαγική βερσιόν είναι πολύ καλή, πάντως, πιο μεσογειακή αυτή, με ψιλοκομμένη λιαστή ντομάτα, κολοκυθάκι, ελιά, μανούρι και πέστο βασιλικού. α.σ.

→ Saitama, Κεραμεικού 101, Κεραμεικός Τ/210-34.71.850

☛ Το street μπανόφι

Η ομάδα του καφέ-μπαρ Τwo Doors στον Άλιμο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό να παρουσιάσει τη δική της πρόταση street food στη γειτονιά της και ζήτησε από τον γνωστό σεφ Δήμο Μπαλόπουλο να βάλει ένα χεράκι όσον αφορά τις συνταγές. Στο πολύχρωμο Βetween Breads, που κινείται κυρίως στη λογική του ντελίβερι και του take away, οι βασικοί πρωταγωνιστές είναι τα burgers και τα hot dogs, αλλά εκείνες τις στιγμές, που στο μυαλό σου τριγυρίζει η πιθανότητα μιας γλυκιάς παρασπονδίας, τελικά υποκύπτεις στο λιχούδικο banoffee roll, μια πληθωρική διασκευή του δημοφιλούς γλυκού που κλείνει σε αφράτο μπριός τηγανητή μπανάνα, κρέμα βανίλιας, καραμέλα και από πάνω τριμμένα μπισκότα Oreo. α.σ.

→ Between Breads, Δωδεκανήσου 49, Άλιμος

☛ To hot dog σε bao bun

Το επιτυχημένο θεσσαλονικιώτικο street food κόνσεπτ που ήρθε πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα προτείνει ένα σωρό διαφορετικές γαστρονομικές εμπνεύσεις στο βολικό περιτύλιγμα ενός αφράτου, μαλακού bao bun. Εκτός από τις κλασικές επιλογές του καταλόγου, υπάρχουν και οι σπέσιαλ συνδυασμοί ημέρας που αλλάζουν συνεχώς. Θα δοκιμάσεις γεμίσεις όπως το τραγανό κοτόπουλο σε στιλ Kentucky, το ξεψαχνισμένο χοιρινό ή τις τραγανές γαρίδες με panko. Φτιάχνουν και ένα δικό τους, καθόλου κλασικό αλλά πεντανόστιμο hot dog με λουκάνικο Τζουμαγιάς σερβιρισμένο με coleslaw και κέτσαπ με πιπεριά Φλωρίνης. γ.π.

→ Thess Bao, Περικλέους 30-32, Αθήνα, Τ/210-32.14.717

☛ Το χειροποίητο ξυλάκι

Στο παγωτατζίδικο-μινιατούρα του Βασίλη Παπαματθαίου στου Ψυρρή θα συναντήσεις σχεδόν πάντα μια μικρή ουρά από πελάτες που περιμένουν για τα παγωτά του. Με βάση νωπό αγελαδινό γάλα που παράγεται στη βόρεια Ελλάδα, γαλλική σοκολάτα και επιλεγμένες πρώτες ύλες με ονομασία προέλευσης, ετοιμάζει ένα σωρό διαφορετικές γεύσεις. Φέτος όμως αποφάσισε να αναβαθμίσει και τα «παγωτά περιπτέρου», φτιάχνοντας για παράδειγμα γρανίτες σε στιλ Calippo από 90% φρούτο και παγωτό σάντουιτς σε διάφορες εκδοχές. Δοκιμάστε και το χειροποίητο παγωτό ξυλάκι με παγωτό κρέμα, μπισκότο βουτύρου, επικάλυψη μαύρης σοκολάτας περιεκτικότητας 85% σε κακάο, καλυμμένο με τρίμμα χειροποίητης βάφλας. γ.π.

→ Κόκκιον, Πρωτογένους 2, Ψυρρή, Τ/6981-563.511