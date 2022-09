The Rings of Power: Η σειρά που μας εθίζει πάλι στον κόσμο του Lord of the Rings

Δεν το περίμενα να είναι τόσο καλό, το ομολογώ δημόσια. Γιατί μπορεί το 1 δισ. δολάρια στο οποίο φέρεται ότι θα καταλήξει να κοστίσει συνολικά η παραγωγή αυτού του τεράστιου τηλεοπτικού στοιχήματος να έχει το δικό του ειδικό βάρος (πόσο είπαμε ότι ζυγίζουν 1 δισ. δολάρια;), αλλά η δημοσιότητα από μόνη της δεν αρκεί για να δημιουργήσεις κάτι κλασικό. Ή, έστω, να το αναπαραγάγεις για τη μικρή οθόνη, στον δρόμο που άνοιξε διάπλατα ο Πίτερ Τζάκσον. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Amazon του Τζεφ Μπέζος τα κατάφερε, αφού κάθε καρέ είναι φαντασμαγορικό. Αν και εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω πώς θα αποσβέσουν αυτά τα χρήματα. Από την άλλη, η λογιστική ήταν ένα από τα «μοιραία» μαθήματα που δεν μου επέτρεψαν να πάρω ποτέ το πτυχίο μου στα οικονομικά.

Τα μόνα νούμερα, πάντως, που χρειάζεται εσύ να γνωρίζεις όσον αφορά το The Lord of the Rings: The Rings of Power, είναι ότι λαμβάνει χώρα χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα που είδαμε στις κινηματογραφικές ταινίες. Τότε που οι λεγεώνες ξωτικών που είχαν έρθει στη Μέση Γη πίστεψαν εσφαλμένα ότι είχαν εξαφανίσει για πάντα το απόλυτο κακό που αντιπροσώπευε ο Μόργκοθ και ο «χάθηκε από προσώπου Γης» διαβολικός του υπηρέτης Σάουρον. Όλα εκτός από την Γκαλάντριελ (το ξωτικό που στις κινηματογραφικές ταινίες υποδυόταν η Κέιτ Μπλάνσετ), που επιμένει και υπομένει. Μια παλιά γνωστή, που μας εισάγει σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο ο οποίος μοιάζει τόσο, μα τόσο γνώριμος.

Υπάρχουν βέβαια και άλλα που θα σου φανούν γνώριμα πέρα από τα αθάνατα ξωτικά. Όπως οι χαριτωμένοι τριχοπόδαροι πρόγονοι των χόμπιτ, ένας περιπλανώμενος άγνωστος, οι πεισματάρηδες νάνοι που φτιάχνουν θαυμαστές πολιτείες μέσα στα ορυχεία τους, τα ορκ (τα παλιά που ήξερες και κάτι βελτιωμένα μοντέλα) και φυσικά τα δαχτυλίδια, περισσότερα αυτή τη φορά, αλλά εξίσου πολύτιμα. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο πολυπολιτισμικό καστ, που είναι τόσο φρέσκο και ταλαντούχο όσο θα περίμενες. Τι μένει για το τέλος; Η ακατανίκητη λαχτάρα που νιώθεις, παρακολουθώντας τη σειρά, να τρέξεις να αγοράσεις επειγόντως ακόμη μεγαλύτερη τηλεόραση. Γιατί αυτό είναι ένα θέαμα που αξίζει τις όσο το δυνατόν περισσότερες ίντσες αντέχει η τσέπη σου.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Τζ. Ντ. Πέιν, Πάτρικ Μακ Κέι.

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 84%.

Η σειρά στριμάρεται από το Amazon Prime Video.