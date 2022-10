My space: Gagosian αισθητική σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Στο σαλόνι, καναπές από την Πάολα Ναβόνε. Τα έργα στον τοίχο είναι του Έλληνα εικαστικού Αλέξανδρου Τζάνη, στο βάθος, στον χώρο της εισόδου, διακρίνεται και το έργο του Γιου Νισιμούρα Rain on the Flower.

Το μαρμάρινο custom-made τραπέζι των on.entropy φιλοξενεί χαλαρά δείπνα με φίλους ή χρησιμεύει και ως χώρος εργασίας. Στον τοίχο το έργο Fertilizer Bummy της Άντρα Ουρσούτσα, στην οροφή φωτιστικό του οίκου Bocci.

Τo σπίτι μου είναιΈνα σπίτι που «αναπνέει» και εξελίσσεται μαζί μου. Δεν είναι γεμάτο πράγματα, παρά ξεχωρίζουν κάποια έργα σύγχρονης τέχνης και επιλεγμένα design αντικείμενα. αγαπημένη παρουσία στο σπίτι O σκύλος μου ο Μάρβιν, μια άτακτη, χνουδωτή και απαιτητική παρουσία! αν δεν ζούσα εδώ Θα μπορούσα να ζω στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη ή στο Λος Άντζελες. τέχνη στο σπίτι Σύγχρονη τέχνη με έμφαση στις γυναίκες εικαστικούς, όπως η Άντρα Ουρσούτσα και η Καμίλ Ανρό, που έχουν μια σύνδεση με την ψυχοσύνθεσή μου. αγαπημένο αντικείμενο Ένα μαρμάρινο custom-made τραπέζι από τις ντιζάινερ On.Entropy. Η δουλειά τους χαρακτηρίζεται για τη μοντέρνα προσέγγιση σε ένα αρχετυπικά ελληνικό υλικό, το μάρμαρο. γκάτζετ iPad Pro, με ακολουθεί παντού, από το σπίτι έως τα ταξίδια. αγαπημένο έργο στο σπίτι μου Ο πίνακας Fertiliser Bummy της ρουμανικής καταγωγής Άντρα Ουρσούτσα, η οποία έχει φέτος μια πολύ δυναμική παρουσία στην Μπιενάλε της Βενετίας. το επόμενο έργο που θέλω να αποκτήσω Η λίστα είναι μεγάλη… Χωρίς να το πολυσκεφτώ, θα πω έργα των Σάρα Σζε, Κάσι Ναμόντα, Τζιλ Μουλεάδι, Ρικ Λόου. τέχνη Αγαπώ ιδιαίτερα την περίοδο της Αναγέννησης. εικαστικός Μπρις Μάρντεν. Ευαισθησία, ιδιοφυΐα, απλότητα. ζωγράφος Μαρλίν Δουμάς. καλλιτέχνης Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι. συλλογή Τελευταία έχω αποκτήσει ενδιαφέρον για τους σύγχρονους Ιάπωνες εικαστικούς. στον ελεύθερο χρόνο μου Ποιον…; βιβλίο Διάβασα τελευταία, κατόπιν σύστασης φίλου εικαστικού, το The Horizon: Α History of Our Infinite Longing του Ντιντιέ Μαλέβρ. Επίσης, πολύ αγαπημένο και σύσταση του Λάρι Γκαγκόσιαν είναι το Duveen: The Story of the most spectacular Art Dealer of all time του Σ. Ν. Μπέρμαν.

Στο καθιστικό, το έργο της Καμίλ Ανρό Split Ends (Minor Concerns) του 2015. Οι πολυθρόνες Greta με την υπογραφή του σχεδιαστικού διδύμου Draga & Aurel για τον οίκο Baxter είναι συλλεκτική έκδοση του 2016.

Η γκαρνταρόμπα φιλοξενεί αγαπημένα κομμάτια μόδας, με έμφαση στο χρώμα και στα μοτίβα.

Mουσική Τζαζ στο σπίτι και ελεκτρόνικ για χορό ή μια βραδινή έξοδο. ταινία To Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο − εμβληματικό και αξεπέραστο. ξενοδοχείο To Il Pelicano στην Τοσκάνη. brands μόδας Σε κοσμήματα, μου αρέσει η LITO, ο Νίκος Κούλης και η Venyx. Σε ρούχα ή αξεσουάρ, Fendi, Loewe, Dries Van Noten. fashion item Ένα κολιέ του jewelry designer Νίκου Κούλη, που φοράω συνέχεια. ο ήρωάς μου Όλες οι σύγχρονες γυναίκες για το κουράγιο, την πολυσύνθετη προσωπικότητά τους, τις αντοχές τους. διακόσμηση Αγαπώ πολύ το κίνημα του μοντερνισμού και τους σύγχρονους Έλληνες ντιζάινερ. βόλτα στην Αθήνα Στον Πειραιά, στις γκαλερί της Πολυδεύκους, και έπειτα φαγητό στο Paleo. shopping Ένοχη απόλαυση. Προτιμώ να ψωνίζω online ή όταν βρεθώ στο Παρίσι. το επόμενο ταξίδι μου Στο Λονδίνο για τα εγκαίνια της έκθεσης του Μαρκ Γκρότζιαν στην Gagosian London, για τη Frieze art fair και τις δημοπρασίες. τον φετινό χειμώνα Προβλέπονται πολλά επαγγελματικά ταξίδια. Ανυπομονώ για το ταξίδι μου στο Λος Άντζελες και πιο συγκεκριμένα για ένα studio visit σε δύο καλλιτέχνες που θα εκθέσουν προσεχώς στην Gagosian Athens. έμπνευση Οι γυναίκες που διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους στο Ιράν. ιδανική σχέση Σε εμπνέει να γίνεσαι καλύτερος. σχεδιάζω Πολλές εκθέσεις, πολλά ταξίδια και φέτος να καταφέρω να βρω τη χρυσή τομή μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. με αγχώνει Όλα και τίποτα, ανάλογα με τη μέρα. αν γύριζα τον χρόνο πίσω Θα είχα αποκτήσει κάποια έργα τέχνης όταν είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα.