My space: Πολλά στιλ & απόλυτη τάξη σε ένα διαμέρισμα στη Νεάπολη

Στο γραφείο –που βρίσκεται στο μέσο του διαμερίσματος, ανάμεσα στα υπνοδωμάτια και στο σαλόνι– τα έπιπλα είναι του 1940, από το εμπορικό κατάστημα του παππού Βαγγέλη στην Εύβοια. Η λάμπα στο βάθος είναι βίντατζ δανέζικη και η μεταλλική καρέκλα είναι του οίκου Τσαούσογλου του 1925.

Πάντα ονειρευόμουν ένα σπίτι Σαν αυτό που κατοικώ. το σπίτι μου είναι Ταξίδια και αγαπημένοι μου άνθρωποι. το σημείο όπου χαλαρώνω Η βεράντα. το πιο χρήσιμο δωμάτιο στο σπίτι Η μικρή γκαρνταρόμπα, που χωράει ό,τι δεν θέλεις να είναι μέσα στη μέση. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Μπισκότα και λουλούδια. μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ζω εδώ από Την τάξη σε όλα. μια σπιτική βραδιά που δεν θα ξεχάσω Τα πάρτι των γενεθλίων μου κάθε Δεκέμβριο. στιλ στον χώρο μου δίνει Η μείξη πολλών και διαφορετικών στιλ. Θέλω να μπορεί να βρίσκει τη θέση του ό,τι μου αρέσει, χωρίς να έχει προγραμματιστεί. κειμήλιο Η ασημένια δαχτυλήθρα της γιαγιάς Κατερίνας και τα ασημένια μαχαιροπίρουνα της γιαγιάς Κικής. κάτι μοντέρνο Ο μεταλλικός καναπές στη βεράντα, της σειράς Palissade του δανέζικου brand Hay. το αγχολυτικό μου Η πρωινή κηπουρική στα 110 φυτά στο σπίτι, με τσάι, μεταξύ 07.00 και 08.30. ένα σπίτι που είδα και ζήλεψα Το σπίτι της Όντρεϊ, μιας οικογενειακής μας φίλης στο Τσέλσι του Λονδίνου. Στον τοίχο πάνω από το κρεβάτι που κοιμόμουν, είχε τρία κεραμικά πιάτα του Πικάσο. με φίλους στο σπίτι Φαγητό και γέλια. καθημερινή ρουτίνα Να φτιάξω τσάι και να ανοίξω όλα τα παράθυρα για να μπει το φως. μια τυπική Κυριακή Πρωινό με τον Δημήτρη στη βεράντα και διάβασμα.

Στο μπαλκόνι, με θέα τον Λυκαβηττό, τα έπιπλα είναι της σειράς Palissade του δανέζικου brand Hay.

Στην κρεβατοκάμαρα, τα έργα είναι δώρο ενός μαθητή του Μιχάλη, τα μαξιλάρια είναι της Marimekko και η κουβέρτα είναι φτιαγμένη στον αργαλειό από τη γιαγιά Κατερίνα. Το σκαμπό είναι Zara Home και οι λάμπες ΙΚΕΑ.

Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς Τους ανθρώπους που αγαπώ. το στιλ μου Όλα μπορούν να ταιριάξουν. διακόσμηση Τα αγγλικά σπίτια και οι αγγλικοί κήποι, για την ανεπιτήδευτη ομορφιά τους. Όλα δείχνουν σαν να βρήκαν τη θέση τους χωρίς κόπο. συλλογή Έργα τέχνης των Σακαγιάν, Μπρισκόλα, Λάπα, Κιτσοπούλου, Φασιανού, Κάσση, Γουλάκου, Φουτρή, Ηλιοπούλου, Κανακάκη, Βελώνη και άλλα πολλά. έμπνευση Οι δημιουργικοί άνθρωποι. βιβλίο Το What colour is love? της Τζόαν Γουόλς Άνγκλαντ. Ένα παιδικό βιβλίο, δώρο από το Λονδίνο το 1974. ταινία Mary Poppins, για τη μαγεία της ζωής. μόδα O Πολ Σμιθ, για τη σοβαρή ανατρεπτικότητά του. καλλιτέχνης Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, 85 χρονών και ζωγραφίζει στο iPad. δημιουργός Η κεραμίστρια Ελένη Βερναρδάκη. το ιδανικό δώρο να προσφέρεις Ένα μπουκέτο λουλούδια που έχεις φτιάξει μόνος σου. φετίχ Παπούτσια και κάλτσες. home brand To σουηδικό brand Svenskt Tenn. Τα υφάσματα και τα έπιπλα του Τζόζεφ Φρανκ από το 1940 – είναι ό,τι πιο διαχρονικό έχω δει. χρώμα Ροζ. pattern Πουά. εστιατόριο Σπύρος & Βασίλης, εκτός των άλλων για τις πιο ωραίες τηγανητές πατάτες. ξενοδοχείο To Standard στη Νέα Υόρκη. γειτονιά Όταν ήμουν μικρός, στο πατρικό μου στην Εύβοια μαζευόμασταν κάθε απόγευμα όλοι οι γείτονες έξω από ένα σπίτι. Οι μεγάλοι συζητούσαν και οι μικροί παίζαμε. Αυτό το λέγαμε γειτονιά. στα άμεσα σχέδιά μου Να τακτοποιήσω την αποθήκη στο υπόγειο… αν είχα μια άλλη ζωή, θα ήθελα να Είχα για σπίτι μου ένα αεροπλάνο.

Οι τοίχοι στον διάδρομο είναι γεμάτοι με έργα τέχνης.

Κεραμικό πιάτο -χρωματολόγιο της κεραμίστριας Ευτυχίας και η επετειακή έκδοση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, σχεδιασμένη από το G Design Studio.