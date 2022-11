Όπως άλλοτε, δίνουμε ξανά ραντεβού στα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας

Καλή η έξοδος για φαγητό και ποτό, όμως άλλη χάρη έχει το «ραντεβού για πάστα». Αν η φράση σάς φέρνει στο μυαλό περασμένες δεκαετίες, σεπαρέ, ’60s φουστάνια και μαλλιά-λάχανο, έχετε δίκιο, αλλά όχι εντελώς. Τον τελευταίο καιρό η πόλη αγαπά από την αρχή την παλιά συνήθεια της συνάντησης στο ζαχαροπλαστείο, η οποία φρεσκάρεται και γίνεται τάση. Το γλυκό, αντί να μπει στο κουτί και να πάρει κατευθείαν τον δρόμο για το σπίτι, σερβίρεται στο πιάτο και οι Αθηναίοι λένε τα νέα τους καταβροχθίζοντας από κλασικές σοκολατίνες και μπαμπαδάκια μέχρι δημιουργικά new age γλυκά με περίπλοκες τεχνικές και instagram-friendly εμφάνιση.

Και σικάγο και εκμέκ παγωτό στη Χαρά.

Το «εστιατόριο γλυκού»

Σάββατο απόγευμα και στο πεζοδρόμιο του Ρεσιτάλ τα τραπέζια γεμίζουν γρήγορα. Το καφέ-ζαχαροπλαστείο που άνοιξε στην Αναπαύσεως πριν από λίγους μήνες έχει μια μικρή βιτρίνα με γλυκά που μεταφέρονται εύκολα και μπορεί κανείς να τα πάρει μαζί του σε πακέτο, αλλά όλο το ζουμί βρίσκεται σε εκείνα που προσφέρονται αποκλειστικά επιτόπου. Από το ανοιχτό εργαστήριο μυρίζει μαγειρεμένο μήλο και toffee. Μπορεί κανείς να χαζέψει τους ζαχαροπλάστες ενώ στήνουν με προσοχή πιάτα όπως εκείνο που αναγράφεται ως «κρύα σούπα». Πρόκειται για έναν συνδυασμό από φινανσιέ φιστικιού με σπιτικό παγωτό φιστίκι, κομμάτια μαρέγκας με ελαφρύ άρωμα τριαντάφυλλου, περιχυμένα όλα με ένα κονσομέ από φρούτα του δάσους. Για πρωινό προτείνουν Καϊζερσμάρν, μια παραδοσιακή αυστριακή συνταγή που δεν συναντάμε συχνά στην Αθήνα: ένα υβρίδιο βελούδινου πάνκεϊκ και αυγών scrambled, συνοδευόμενο εδώ από πουρέ μήλου και κόκκινα φρούτα. Στις επιλογές του μενού βρίσκουμε από μπανάνες φλαμπέ με πράσινο πιπέρι, πάσιον φρουτ, παγωτό βανίλια και κάρδαμο μέχρι «κρεμακότα», μια φινετσάτη κρέμα με γεύσεις και αρώματα από βανίλια, πικραμύγδαλο και πορτοκάλι.

«Η γαλλική ζαχαροπλαστική κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στα περισσότερα από τα καινούργια ζαχαροπλαστεία της Αθήνας. Στο Ρεσιτάλ μάς ενδιαφέρει να προσφέρουμε δημιουργικά γλυκά, με φαντασία, με ταυτότητα. Κάτι που θα έτρωγες σε ένα εστιατόριο, αλλά χωρίς να χρειαστεί απαραίτητα να προηγηθεί το γεύμα», εξηγεί ο Λεωνίδας Δεληγιάννης, ένας από τους δημιουργούς του καταστήματος. «Θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού προς τα ζαχαροπλαστεία, η οποία χάθηκε τα τελευταία χρόνια με τα έτοιμα μείγματα, τις σκόνες κ.ο.κ.», λέει ο pastry chef Δημήτρης Γεωργόπουλος, τονίζοντας τη σημασία των φρέσκων, ποιοτικών υλικών. Ακόμα και τα ροφήματα στο Ρεσιτάλ έχουν πιο «γαστρονομική» προσέγγιση και σπιτικές παρασκευές. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε εκεί, δοκιμάστε έναν παγωμένο αμερικάνο-«υποβρύχιο», με γλυκό βανίλια από τον Αργουδέλη, έναν εσπρέσο σερβιρισμένο με φρέσκια ζαμπαγιόνε στο πλάι ή μια ζεστή σοκολάτα (από μείγμα κουβερτούρας ION και σοκολάτας Valrhona) με πηχτή, φρέσκια σαντιγί, αρωματισμένη με λικέρ μανταρίνι.

Τα δημιουργικά γλυκά του In Love Again.

Για baba au rhum στο In Love Again.

Το κοκτέιλ που έγινε τάρτα

Στο κέντρο της Αθήνας, το In Love Again, «αδερφάκι» του μπαρ Baba au Rum, ειδικεύεται στα γλυκά. Με τσάι, με κακάο, με κρασί, με καφέ ή (ακόμα καλύτερα) με κοκτέιλ που ενσωματώνουν γεύσεις καφέ, οι θαμώνες μπορούν να απολαύσουν όσα ετοιμάζει η αρχιζαχαροπλάστισσα Φάνια Ανδρεάδη. Καθώς η μπάρα του Baba au Rum δεν απέχει παρά δύο βήματα από το In Love Again, αρκετά από τα γλυκά τιμούν αυτή την εκλεκτή συγγένεια, αξιοποιώντας κάποια από τα διαλεχτά ρούμια ή παίρνοντας έμπνευση απευθείας από τα επιτυχημένα κοκτέιλ του πολυβραβευμένου κοκτέιλ μπαρ. Το πολύ δημοφιλές Devil’s Milk –με τζαμαϊκανό ρούμι, καρύδα, σοκολάτα, λάιμ, τσίλι και μπαχαρικά– έχει μεταφραστεί εδώ σε γλύκισμα με τραγανή βάση μπισκότου, τσίλι και μαρμελάδα λίτσι, φαλέρνουμ με ρούμι και απαλή μους καρύδας, μεταξύ άλλων. Το Bahama Mama θυμίζει το χαρούμενο κοκτέιλ των ’70s και περιλαμβάνει τραγανό crumble σοκολάτας, κρέμα καφέ και μια αφράτη μπαβαρουάζ με πορτοκάλι και παλαιωμένο ρούμι Κούβας. Οι ρουμάτοι μπαμπάδες δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τον κατάλογο: τους βρίσκουμε σε τρεις εκδοχές (μία κλασική, μία τροπική και μία spicy), όλες με παχιά κρέμα στην κορυφή. Για συνοδεία μπορείτε να παραγγείλετε ένα coffee coconut negroni ή μια δημιουργική παραλλαγή του white russian με ρούμι και καφέ.

Διάλειμμα από τα ψώνια στο Choureál.

Στάση για προφιτερόλ

Λίγο παραπάνω, οι κουρασμένοι από τις γύρες στα μαγαζιά της Ερμού βρίσκουν την αναγκαία τόνωση στα «à la minute» προφιτερόλ του Choureál. Ουρές σχηματίζονται για τη σοκολάτα που ρέει πάνω στα γεμιστά φρέσκα σουδάκια. Όσοι τυχεροί πρόλαβαν, έχουν πιάσει θέση στα τραπέζια του πεζόδρομου. Η θεσσαλονικιώτικη ιδέα που κατέβηκε πριν από καιρό στην Αθήνα συνεχίζει να έχει φανατικούς. Τα προφιτερόλ φτιάχνονται μπροστά στους πελάτες με κρέμα πατισερί ή παγωτό, φρεσκοψημένα σου και τη σοκολάτα που προτιμά ο καθένας – από bitter και γάλακτος μέχρι λευκή, πραλίνα ή με καραμέλα. Η δημιουργική ελευθερία επεκτείνεται και στα toppings, που ξεκινούν από το κλασικό φιλέ αμυγδάλου και φτάνουν μέχρι τα φρούτα του δάσους και τα χειροποίητα μπισκότα βουτύρου.

Ice cream soda στη Χαρά της Πατησίων.

Άφθονη κρέμα σαντιγί στο εκμέκ της Χαράς.

Από παλιά

Για όσους θα ήθελαν να πάρουν την πάστα τους με ολίγη ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, υπάρχουν ακόμη αρκετά αειθαλή ζαχαροπλαστεία που συνεχίζουν χωρίς παύση την παράδοση της εξόδου για γλυκό. Για μια νουγκατίνα στον Βάρσο ή για μια περιποιημένη σοκολατίνα στα σεπαρέ του Désiré στο Κολωνάκι; Για λουκουμάδες στον Κρίνο ή στον Κτιστάκη; Ή μήπως για ένα Σικάγο-υπερπαραγωγή στη θρυλική Χαρά της Πατησίων; «Πάντα έρχονταν και συνεχίζουν να έρχονται άνθρωποι κάθε ηλικίας για να καθίσουν και να φάνε το γλυκό τους. Από μωρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι», λέει ο Σπύρος Παπουτσής, σημερινός ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου Χαρά, που άνοιξε το 1969. «Από τότε που είχαμε απέναντι μονοκατοικίες με ακροκέραμα μέχρι σήμερα, το σημείο δεν σταμάτησε να είναι στέκι. Παλιότερα ο δρόμος είχε πολλούς κινηματογράφους και έτσι όσοι έβγαιναν να δουν κάποιο έργο το συνδύαζαν με ένα γλυκό πριν ή μετά την προβολή. Σήμερα έχουμε πολλούς ντόπιους θαμώνες, μεγαλύτερους αλλά και νέους, όπως και τουρίστες από τα τριγύρω airbnb και τα μεγάλα ξενοδοχεία. Η συνήθεια συνεχίζεται», συμπληρώνει ο ίδιος. Αν βγείτε για πρώτο ραντεβού, εκτός από το πληθωρικό Σικάγο και το φημισμένο εκμέκ με παγωτό καϊμάκι, μπόλικη σαντιγί και αμύγδαλα, πάρτε και θεαματικό ice cream soda με το παγωτό που αφρίζει, για έξτρα ρομαντζάδα.

Info:

→ Ρεσιτάλ, Αναπαύσεως 15, Μετς, Τ/210-9234160

→ In love again, Κλειτίου 3, Σύνταγμα, Τ/211-7109140

→ Choureal, Ερμού 18 και Διομείας 2, Σύνταγμα, Τ/210-3317883

→ Χαρά, Λεωφ. Πατησίων 339, Άνω Πατήσια, Τ/210-2287266