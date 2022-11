The Wrong Shop: Ντιζάιν για όλους

Η pop up εγκατάσταση The Wrong Shop x Myran δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του ντιζάιν να συναντηθούν και να βιώσουν τον σχεδιασμό σαν μια διαφορετική – πιο αποκαλυπτική – εμπειρία στην όμορφη και ζωντανή πόλη της Αθήνας. Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν ο Sebastian Wrong θέλοντας να προωθήσει το ντιζάιν στο ευρύ κοινό λάνσαρε το διαδικτυακό κατάστημα The Wrong Shop. Μια πλατφόρμα που πουλά αντικείμενα από επώνυμες εταιρίες σε προσιτές τιμές και παράλληλα αναδεικνύει άγνωστες δημιουργικές πτυχές γνωστών σχεδιαστών και καλλιτεχνών.

O Sebastian Wrong είχε ήδη δείξει δείγματα από το ανήσυχο επιχειρηματικό πνεύμα του με την Established & Sons, της οποίας είναι συνιδρυτής. Μια εταιρεία που αγαπά το καινοτόμο ντιζάιν και ενδιαφέρεται για τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους παραγωγής.

Για τους επόμενους δύο μήνες ένα pop up store του The Wrong Shop θα φιλοξενείται στo showroom του Myran Apenanti, με αντικείμενα των Γάλλων αδελφών Ronan και Erwan Bouroullec, αλλά και πόστερ από το πολύχρωμο σύμπαν του Βρετανού Richard Wood και του Ισπανού Jaime Hayon.

Το Myran Apenanti μαζί με το κατάστημα Myran βρίσκονται στην Πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι και αντιπροσωπεύουν το σκανδιναβικό ντιζάιν στην Ελλάδα με ντιζάινερ και δράσεις που αναδεικνύουν όχι μόνο τον σχεδιασμό αλλά και ξεχωριστές ποιότητες στον τρόπο ζωής μας. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες Martin Olofsson και Αγγελική Παπαβασιλείου συνεργάζονται με αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρείες κατασκευής και interior designers. Με επίκεντρο πάντοτε το ντιζάιν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν γύρω από τους δύο αυτούς χώρους μια εξωστρεφή κοινότητα, η οποία αναζητά σε ένα έπιπλο, φωτιστικό, χαλί, διακοσμητικό όχι μόνο αισθητική αλλά και δημιουργικότητα, καινοτομία, ελευθερία έκφρασης.

Η έκθεση The Wrong Shop x Myran σχεδιάστηκε από τον Martin και την Αγγελική σε συνεργασία με τον Sebastian Wrong και με κεντρικούς πρωταγωνιστές δύο νέα projects – αρκετά διαφορετικά από τα έως τώρα γνωστά – του Erwan Bouloullec: τη σειρά The Impossible από ψηφιακά τυπώματα με αφηρημένες αναπαραστάσεις του ποικιλόμορφου περιβάλλοντος της υπαίθρου πάνω σε καμβά και laminate αλουμίνιου, και τη σειρά Risk Knit με υφαντά για τον τοίχο από καθαρό μαλλί, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη δανέζικη εταιρεία υφασμάτων Kvadrat Febrik. O Erwan αγαπά τις νέες τεχνολογίες και έχει αναπτύξει δικό του κώδικα για τις ψηφιακές αναπαραστάσεις του. Οι απεικονίσεις του μοιάζουν δαιδαλώδεις, με αυτό τον τρόπο θέλει να υπενθυμίσει πόσο πολύ έχουμε διαρρήξει οι άνθρωποι τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον που πλέον δεν το κατανοούμε.

Ο Erwan και ο Ronan συνεργάζονται στον σχεδιασμό επίπλων και αντικείμενων με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του παγκόσμιου ντιζάιν, όπως Vitra, Flos, Cappellini, kartell, samsung κ.ά. Στο συγκεκριμένο project, στην Αθήνα, ο Ronan συμμετέχει με περιορισμένης έκδοσης posters από τις σειρές Bas Relief και Black Ink.

Από 1 Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Ιανουαρίου 2023, Myran Apenanti Showroom: Φωκυλίδου 2, Κολωνάκι, τηλ. 210-3824744