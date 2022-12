2020: Obscene – Ένα «άσεμνο» μανιφέστο στη Στέγη

«I am a woman, not a fool», δηλώνει η Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή και στήνει στη Στέγη μια περφόρμανς-μανιφέστο με τον τίτλο 2020: Obscene. Η ταλαντούχα περφόρμερ, χορογράφος και εικαστική καλλιτέχνις, που έχει έδρα τη Ζυρίχη και μετράει σημαντικές συνεργασίες στην καριέρα της (MoMA Νέας Υόρκης, Tate Modern Λονδίνου, ImPULSTanz Βιέννης, Julidans Άμστερνταμ κ.ά.), χρησιμοποιεί το σώμα, το κείμενο και την εικόνα για να διερευνήσει τα ασαφή όρια του «άσεμνου» (obscene) επί σκηνής (on scene). Το σκηνικό της, με τα χτυπητά χρώματα και τις κάμερες που καταγράφουν τα πάντα, είναι στο όριο, όπως και όλα όσα συμβαίνουν στα 85 λεπτά αυτής της περφόρμανς που φιλοδοξεί να ρίξει φως στον lifestyle σαδομαζοχιστικό φετιχισμό του ερωτισμού. Από κοινού με τρεις ακόμα περφόρμερ (Owen Ridley-Demonick, Tamar Kisch, Σωτήρη Βασιλείου), η χορογράφος εστιάζεται στη σχέση ανάμεσα στο σώμα και στην «κατανάλωσή» του από το ηδονοθηρικό βλέμμα. Στα έργα της, όπου διασταυρώνονται πολλοί κόσμοι (από τη ζωγραφική μέχρι τη βιομηχανία του πορνό), εξετάζει τα προβλήματα του θεάτρου ως μηχανισμού χειραγώγησης σε ό,τι αφορά την αποπλάνηση, την έλξη και τα παιχνίδια της σεξουαλικής ταυτότητας.

INFO 6-18/12, στις 21.00, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση (Συγγρού 107). Προπώληση: 211-1981784 & onassis.org.