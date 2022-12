Το Άγιο Γούρι του 2023

Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις του θέματος της έκθεσης που διοργανώνει η Άννα Πολυδώρου στον χώρο του καταστήματός της, It’s all, oh so souvenir to me!: το Γούρι, το Άγιο Γούρι ή απλώς το αγΓΟΥΡΙ. Λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, η κ. Πολυδώρου σκέφτηκε να απευθύνει ένα κάλεσμα σε πάνω από σαράντα καλλιτέχνες, για να σχεδιάσουν τη δική τους εκδοχή για το γούρι του 2023. «Είναι ένα κάλεσμα για να αφήσουμε το κακό πίσω μας, να γίνουμε πιο ανθρώπινοι και πιο άνθρωποι», λέει στο «Κ». Ο κάθε καλλιτέχνης που συμμετέχει ερμηνεύει διαφορετικά την έννοια του γουριού, του δώρου που είναι βασισμένο σε παραδόσεις, συμβολισμούς και προκαταλήψεις. Άλλοι σχεδιάζουν αντικείμενα, άλλοι δημιουργούν κεραμικά, άλλοι πλέκουν με βελονάκι καρφίτσες, ενώ υπάρχει και η εικαστική εικονογράφηση πάνω σε κάρτες, ημερολόγια και αυτοκόλλητα, όπως αυτό που βλέπετε στην εικόνα από την εικονογράφο Ηλιάνα Αλεξάνδρου. «Ήθελα να αποτυπωθούν πάνω στο “μαγικό” αντικείμενο που φέρνει τύχη οι προσωπικές ιδέες και έννοιες που οι καλλιτέχνες θεωρούν σημαντικές. Υπάρχει μια υπερβολή σε αυτή την έκθεση, η οποία βέβαια αντικατοπτρίζει την εποχή μας», σημειώνει η κ. Πολυδώρου. Ο στόχος είναι τα αντικείμενα αυτά να μας υπενθυμίσουν ότι, στο τέλος, όλα θα πάνε καλά.

INFO

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. It’s all, oh so souvenir to me, Σίνα 44, Κολωνάκι, ohsosouvenir.com