My Space: Αθηναϊκός μοντερνισμός στο διαμέρισμα της Νταϊάννας Καρβούνη

H ίδια στην καρέκλα Kλισμός, σχεδιασμένη από τον T. H. Robsjohn-Gibbings για την εταιρεία Σαρίδης, αριστερά ο μπουφές Egeria από καρυδιά Βραζιλίας και γραμμικό σχέδιο ορείχαλκου και ορειχάλκινη απλίκα Parnes – και τα δύο σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από την Anaktae.

Το master bedroom σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου από την Anaktae. Στους τοίχους αγαπημένα έργα της Dora Pulman.

Tο σπίτι μου είναι Μια αετοφωλιά στις παρυφές του δάσους του Λυκαβηττού, με ανοιχτή θέα στην πόλη της Αθήνας και μέχρι τον Υμηττό. το σημείο όπου χαλαρώνω Το καθιστικό μου, όπου από τις μεγάλες τζαμαρίες μπορώ να απολαμβάνω από τη μια το δάσος και από την άλλη το αστικό τοπίο. Μια συνύπαρξη που πάντα είναι ενδιαφέρουσα. το αγαπημένο μου δωμάτιο στο σπίτι μου Το γραφείο, εργαστήριο, στρατηγείο μου. από το σπίτι μου δεν λείπει ποτέ Η αγάπη! στιλ στον χώρο μου δίνουν Τα έπιπλα της Αnaktae. αγαπημένο αντικείμενο: Ένα ξύλινο επιτραπέζιο γλυπτό που βρήκα σε μια υπαίθρια αγορά στη Νέα Υόρκη. βίντατζ ή μοντέρνο Και τα δύο σε απρόσμενους συνδυασμούς. το έπιπλο που με χαρακτηρίζει Η πολυθρόνα Paeon της Anaktae, στην οποία συνυπάρχουν το ακατέργαστο μάρμαρο και η απαλή επιφάνεια του λινού υφάσματος. Για να χαλαρώσω Απολαμβάνω τη θέα της Αθήνας από το σπίτι μου. διασκεδάζω στο σπίτι Με τους γάτους μου τα τιγράκια, αδέλφια Αpollo και Cardano. καθημερινή συνήθεια Μια βόλτα στην κορυφή του λόφου του Λυκαβηττού, στα κρυφά δασώδη μονοπάτια του, μέχρι το υπέροχο θέατρο του Ζενέτου. τις Κυριακές Αφήνομαι στην αίσθηση της μη ύπαρξης χρόνου. διακόσμηση είναι Η δημιουργία ενός μικρόκοσμου μέσα στον κόσμο. έργο τέχνης Οι δημιουργίες του T. H. Robsjohn-Gibbings για την επιπλοποιία Σαρίδη.

Στην κουζίνα, ανοιχτά ράφια με κεραμικά και σκεύη από ξύλο, από την προσωπική συλλογή της.

Συλλογή Δημιουργίες του Δανού κεραμίστα Axel Salto. έμπνευση Η αγάπη ως μεταφυσική βαρύτητα που μας ενώνει. βιβλίο Tο πάθος της Jeanette Winterson. ταινία Blade Runner. μόδα Δεν ακολουθώ τις τάσεις της μόδας, αλλά υπάρχουν κάποια μεμονωμένα κομμάτια που μου αρέσουν, όπως τα ρούχα του οίκου Jil Sander. καλλιτέχνης Constantin Brancusi. Έλληνας δημιουργός Γιάννης Μόραλης. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση που η εταιρεία μας, Anaktae, είναι συν-χορηγός της έκθεσης Γιάννης Μόραλης – Χώρος ιδιωτικός στο Μουσείο Μπενάκη. το ιδανικό δώρο να προσφέρεις Κάτι που να συνδέεται με τις ιδιαίτερες πτυχές της προσωπικότητας του αποδέκτη. το ιδανικό δώρο να σου προσφέρουν Οτιδήποτε έχει σχέση με ταξιδιωτική εμπειρία. fashion item Μια βίντατζ τσάντα Balenciaga. φοράω πάντα To φυλακτό μου από τον αγαπημένο μου Πανορμίτη της Σύμης. φετίχ Οι κλίμακες και οι αναλογίες. υλικό Το μάρμαρο, γιατί έχει κάτι δωρικό και απέριττο. αξεσουάρ Τα γυαλιά Waiting for the Sun. brand Volvo, για τον στιβαρό και ωραίο σκανδιναβικό σχεδιασμό του, την ιστορικότητα της εταιρείας και το αγαπημένο μου μοντέλο P1800. αγαπημένος προορισμός Κιότο. Νιώθω μια πολύ ιδιαίτερη, σχεδόν μεταφυσική σχέση με την πόλη αυτή… εστιατόριο Το Russ & Daughters στη Νέα Υόρκη. Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές σε αυτό το εστιατόριο. ξενοδοχείο Amankora, στο Μπουτάν. γειτονιά Ο Λυκαβηττός. στα άμεσα σχέδιά μου Η ανακατασκευή ενός αρχοντικού σπιτιού στον παραδοσιακό οικισμό Χριστός της Λέρου. το όπλο μου είναι Το αόρατο σπαθί μου! ανεκπλήρωτο όνειρο Προσπαθώ να συνειδητοποιώ τα όνειρά μου και να τα «εκπληρώνω», γιατί δεν μου αρέσουν τα απωθημένα. το alter ego μου Η Ιππολύτη.

Ο μοντερνιστικός εξώστης του σπιτιού στις παρυφές του δάσους του Λυκαβηττού, στο βάθος το Athens Hilton και έπειτα ο Υμηττός. Ριχτάρι από το ταξίδι της στη Νότια Αφρική.

O φύλακας γάτος Cardano ξαπλωμένος κάτω από το γραφείο Timaios, καρέκλα Helikon και χαλί – όλα από την Αnaktae. Ορειχάλκινο επιτοίχιο γλυπτό από τα ’60s, αγορασμένο στην Καλιφόρνια.