Τhis current between us: Ένα εργοστάσιο παράγει τέχνη

Αριστερά, τo γλυπτό της Όλγας Μηλιαρέση –Φωκά Apocalypse Now. Δεξιά, το βίντεο της Κατερίνας Μεσσήνη Dissipative Structures. © Αθανάσιος Γάτος

Η επιγραφή «Now», το παιχνιδιάρικο γλυπτό της Όλγας Μηλιαρέση-Φωκά, από αλουμίνιο καλυμμένο με χρυσαφί κουβέρτες επιβίωσης, στην είσοδο του κεντρικού κτιρίου του πρώτου Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ, στο Νέο Φάληρο, τραβά αμέσως το βλέμμα. Η γραμματοσειρά του είναι δανεισμένη από την ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα Apocalypse Now. Εδώ, έχει μείνει μόνο το «τώρα», σαν μια έκκληση σε όσα πρέπει να γίνουν χωρίς καθυστέρηση στο διατηρητέο βιομηχανικό κτίριο, ίσως και στις ζωές μας. Το εντυπωσιακό κτιριακό συγκρότημα ανεγέρθηκε το 1903 στη δυτική όχθη του Κηφισού, με σκοπό να καλύψει την ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, των βιομηχανικών μονάδων και τον ηλεκτροφωτισμό της πρωτεύουσας, ωστόσο παραμένει ουσιαστικά ανενεργό μετά την παύση της λειτουργίας του, το 1972. Η έκθεση Τhis current between us, την οποία συνεπιμελούνται ο Πάνος Γιαννικόπουλος και η Γεωργία Λιάπη, ενεργοποιεί κάθε χώρο –εφαρμοστήριο, ξυλουργείο, αποθήκη, συνεργείο, εργαλειομηχανές– τοποθετώντας μέσα σε αυτόν ζωγραφικά, γλυπτά, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο και ηχητικά έργα από 42 Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Τα έργα «συνομιλούν» με το αρχείο της εταιρείας, «παίζουν» με την έννοια του ηλεκτρικού φορτίου αλλά και σχολιάζουν το εργοστάσιο ως κέντρο παραγωγής ενέργειας και επιθυμίας.

→ Έως 12/03, Ιστορικές Εγκαταστάσεις Ατμοηλεκτρικού Σταθμού ΔΕΗ Νέου Φαλήρου, Σολωμού 1 και Δημητρίου Φαληρέως.