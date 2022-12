Τα «όχι» της Little Simz

Στις καθυστερήσεις του 2022, λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής, η Little Simz κυκλοφορεί νέο δίσκο. Να ενθουσιαστούμε; Προλαβαίνουμε; Το No thank you δεν είναι το άλμπουμ που θα την κάνει πιο γνωστή. Ούτε και ένα καλά μελετημένο καλλιτεχνικό βήμα μετά την επιτυχία του εξαιρετικού Sometimes I might be introvert. Περισσότερο μοιάζει με κίνηση αυτοάμυνας. Ιδίως αν γνωρίζεις τα γεγονότα: Τον περασμένο Απρίλιο, η 28χρονη ράπερ ακύρωσε την περιοδεία της στην Αμερική για οικονομικούς λόγους. «Ως ανεξάρτητη καλλιτέχνις», εξήγησε, «πληρώνω οτιδήποτε σχετίζεται με τις live εμφανίσεις από την τσέπη μου και το να περιοδεύω στην Αμερική για έναν μήνα θα μου δημιουργούσε ένα τεράστιο έλλειμμα». Το No thank you, λοιπόν, είναι το «όχι ευχαριστώ» σε μια μουσική βιομηχανία που ευνοεί μονάχα τους μεγάλους παίκτες. Ταυτόχρονα, είναι και μια ανώμαλη προσγείωση στην ουσία της τέχνης της. Εκεί όπου ο παραγωγός Ιnflo μπλέκει εμπνευσμένα το χιπ χοπ με τα έγχορδα και την γκόσπελ. Εκεί όπου το flow, οι κοφτεροί στίχοι, η βρετανική προφορά και η γλυκιά, ζεστή χροιά της Little Simz υπενθυμίζουν ότι η θέα βρίσκεται στα υπόγεια. Ποιο κομμάτι ξεχωρίζει; Άλλοι μιλάνε για το Gorilla, άλλοι κάνουν stories με στίχους του Broken. Το πιο συναισθηματικό σίγουρα είναι το Control. Μια ερωτική μπαλάντα με απαλό πιανάκι, που κλείνει τον δίσκο αντιηρωικά και τρυφερά. Μπορεί το χιπ χοπ να μας κάνει να κλάψουμε; Μπορεί να μας δώσει τραγούδια που θα στείλουμε στο inbox του/της συντρόφου μας; Το Control είναι ένα τέτοιο κομμάτι, δώρο Χριστουγέννων στους πιστούς της Little Simz, που δεν βιάζονται να τη δουν να ανεβαίνει κι άλλο και ξέρουν ότι η περιοδεία στην Αμερική μπορεί να περιμένει.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Έλα Φιτζέραλντ – Ella Wishes You a Swinging Christmas (1960)

Τι να ακούσουμε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι; Το προαιώνιο, υπαρξιακό και ατέρμονης εσωτερικής αναζήτησης φιλοσοφικό ερώτημα βρίσκει φέτος μια απάντηση στη φωνή της Έλα Φιτζέραλντ. Στον δίσκο αυτόν ερμηνεύει γιορτινά στάνταρ με χιούμορ και τζαζ διάθεση, ανοίγοντας την όρεξη για φαγητό, χορό, τσακωμούς με συγγενείς και ό,τι άλλο ποθεί ο καθένας.