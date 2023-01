Η μουσική μπροστά

H νέα χρονιά ξεκινάει και από το βάθος του δρόμου ακούμε ήδη τη μουσική που έρχεται. Τη μουσική μπροστά. Το ποδαρικό για φέτος κάνει ο κουλ γέροντας Ίγκι Ποπ, που στις 6 Ιανουαρίου επιστρέφει με το Every loser. Ο παραγωγός Άντριου Γουάτ δηλώνει ότι «ο δίσκος αυτός δημιουργήθηκε για να ακουστεί στη μεγαλύτερη ένταση που φτάνει το stereo σας», τροφοδοτώντας τα ροκ κλισέ. Ο ίδιος άνθρωπος έχει αναλάβει επίσης το νέο άλμπουμ του Μόρισεϊ, το οποίο αργεί, αλλά θα έρθει. Σε πιο μοντέρνα πράγματα, η Νεοϋορκέζα Kαρολάιν Πόλατσεκ επιστρέφει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με το Desire, I want to turn into you. Εναλλακτική ποπ για παθιασμένους. O ποπ δίσκος του χειμώνα, βέβαια, είναι ο δίσκος του Σαμ Σμιθ, τουλάχιστον για όσους θέλουν να κρατάνε επαφή με το υγιές mainstream. Το τέταρτο άλμπουμ του Βρετανού σταρ ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες, στο Λονδίνο και στην Τζαμάικα και σηματοδοτεί, όπως διαβάζουμε, μια «προσωπική επανάσταση». Στα εγχώρια άλμπουμ, η πρώτη σημαντική κυκλοφορία της χρονιάς είναι αυτή του Παύλου Παυλίδη. Όχι με δικά του κομμάτια, αλλά με μοντέρνες εκδοχές τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το Πέρα από τη θάλασσα έρχεται στις 20/01. Την ίδια μέρα περιμένουμε επίσης το ντεμπούτο του Βασίλη Ντοκάκη, τον οποίο ξέρουμε από τις κομψές παραγωγές του για καλλιτέχνες όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Nalyssa Green. Τέλος, στις αρχές Μαρτίου αναμένεται το άλμπουμ των Echo Tides με τίτλο Ανδρομέδα FM. Σε αυτό θα ενταχθεί και η Αόρατη κορδέλα, μια ποστ πανκ κατάθεση χωρίς κιθάρα, χαρούμενη και μελαγχολική ταυτόχρονα.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Medicine Singers – Medicine Singers

Σίγουρα ένας από τους πιο αλλόκοτους δίσκους του 2022, το ντεμπούτο των Medicine Singers ανακατεύει την αφρικανική μουσική παράδοση (powwow τύμπανα, ομαδικά φωνητικά) με στοιχεία ηλεκτρονικής, τζαζ και ροκ μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι ένα αβάν-γκαρντ πρότζεκτ σουρεαλιστικής αίσθησης. Άκου το Shapeshifter και θα καταλάβεις. Ο ήχος της παράνοιας!