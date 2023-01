Welcome to Chippendales: Στριπτίζ στο αμερικάνικο όνειρο

Δεν θα σταθώ στην εντυπωσιακή σωματική μεταμόρφωση του πάλαι ποτέ σταρ του Silicon Valley από «φουσκωμένο» υπερήρωα στο μαρβελικό Eternals, σε στρουμπουλό Ινδό μετανάστη στο Welcome to Chippendales. Ούτε στο γεγονός ότι ο συνδημιουργός του εξαιρετικού Little America φαίνεται να ακολουθεί πιστά το εγχειρίδιο «πώς να με πάρουν στα σοβαρά ως ηθοποιό» του Στιβ Καρέλ. Προφανώς με τελικό προορισμό τη θερμή αγκαλιά του θείου Όσκαρ. Ας μείνουμε σε μια άσχετη –με το κεντρικό θέμα– σκηνή. Εκείνη στο τέλος του πρώτου επεισοδίου, όπου o γλυκομίλητος promoter που έβαλε συνέταιρο προκειμένου να μετατρέψει το –πάντα άδειο– κλαμπ ταβλιού (ναι, και όμως) που είχε φτιάξει με τις οικονομίες του, στο πρώτο στριπτιτζάδικο για γυναίκες, δολοφονεί την Playmate σύντροφό του και μετά αυτοκτονεί.

Ένα αληθινό περιστατικό που, ωστόσο, μοιάζει σχεδόν κοινότοπο στο πλαίσιο της ευρύτερης –απίστευτης και όμως αληθινής– ιστορίας του Σόμεν «Στιβ» Μπάνερτζι. Του φιλόδοξου αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, ο οποίος, πίσω στα ’80s και με πρότυπο τον Χιου Χέφνερ, σκέφτηκε πρώτος την ιδέα δημιουργίας ενός strip show για γυναίκες στο Λος Άντζελες. Στο οποίο και έδωσε το όνομα ενός άλλου ήρωά του, του Άγγλου επιπλοποιού του 18ου αιώνα Τόμας Τσιπεντέιλ. Αν παίζαμε Cluedo, θα σου έλεγα να δώσεις έμφαση στη λέξη «αδίστακτος» του προλόγου. Γιατί παρόλο που, ξεκινώντας, δεν μπορείς παρά να τον συμπαθήσεις (έτρωγε επί πέντε χρόνια ληγμένα σάντουιτς για να κάνει αποταμίευση), στην πορεία συνειδητοποιείς ότι το πιο δύσκολο κομμάτι του αμερικανικού ονείρου δεν είναι να το κατακτήσεις, αλλά το σημείο που χρειάζεται να φτάσεις για να το κρατήσεις.



Kρίμα πάντως για τον Κουμάιλ, που επέλεξε να έχει δίπλα του τόσο ταλαντούχους συμπρωταγωνιστές. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, αυτούς που καταλήγεις να θυμάσαι είναι ο Νταν Στίβενς, η Τζούλιετ Λιούις και –πάνω από όλα– ο Μάρεϊ Μπάρτλετ του White Lotus στον ρόλο (βραβευμένος χορογράφος που μετατρέπει την ανδρική καφρίλα σε τέχνη) του αντίπαλου δέους του.

ΙΝFO

Δημιουργοί: Έμιλι Β. Γκόρντον, Κουμάιλ Ναντζιάνι, Λι Έιζενμπεργκ

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 75%

Η σειρά στριμάρεται από τις 11/01 στο Disney+