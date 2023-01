The Rig: Δυστοπία στην σκωτσέζικη ομίχλη

Στη διασυνδεδεμένη εποχή που ζούμε, είναι πολύ δύσκολο να απομονώσεις αποτελεσματικά την ομάδα ανθρώπων που θέλεις να τρομοκρατήσεις. Είναι κρίσιμο το να βρεις ένα εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο (βλέπε πλωτή εξέδρα εξόρυξης πετρελαίου) και έναν πειστικό λόγο να μην πιάνουν κινητά, ίντερνετ και δορυφορικά τηλέφωνα (βλέπε μια μυστηριώδη ομίχλη). Επίσης, από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με πετρέλαιο, είναι σχεδόν αναμενόμενο να δοθεί μια οικολογική διάσταση στο όλο θέμα. Ότι δηλαδή εμείς προκαλέσαμε το κακό που ήρθε ξαφνικά και μας βρήκε.

Προσοχή. Διαβάζοντας τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό να πιστέψεις ότι το The Rig (η πρώτη σειρά του Amazon Prime που γυρίζεται εξ ολοκλήρου στη Σκωτία) είναι μια old-school ταινία τρόμου με εσάνς από The Thing και The Mist, που απλώς την τέντωσαν σε διάρκεια, προκειμένου στη συνέχεια να κοπεί και να σερβιριστεί σε 6 επεισόδια.

Στην πραγματικότητα, το The Rig καταφέρνει να διατηρεί την ένταση, την ατμόσφαιρα και την αξιοπρέπειά του αμείωτη από το πρώτο ατύχημα και τον πρώτο θάνατο μέχρι το τελευταίο καρέ – βοηθάει το γεγονός ότι ο πατέρας του showrunner Ντέιβιντ Μακφέρσον δούλευε επί χρόνια σε μια τέτοια πλατφόρμα.

Μας δίνει τον χρόνο να γνωρίσουμε την ομάδα σκληροτράχηλων εργαζομένων στην πλωτή εξέδρα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν γνώριμα πρόσωπα (όπως ο Μάρτιν Κόμπστον του Line of Duty, η Έμιλι Χάμπσαϊρ του Schitt’s Creek, o Ίαν Γκλεν από το Game of Thrones) και γνώριμοι χαρακτήρες (όπως ο πραγματιστής διευθυντής, η αριβίστρια executive της πετρελαϊκής και ο βετεράνος στασιαστής). Μας επιτρέπει να μπούμε στο πετσί τους και να καταλάβουμε την απόγνωση και τη σωματική και πνευματική τους εξάντληση, που προϋπήρχε της ομίχλης.

Το πιο σημαντικό; To Τhe Rig μάς δίνει τον χρόνο να καταλάβουμε ότι αυτό το «αρχαίο» που κρύβεται στην ομίχλη, αυτό που «μολύνει» τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή (εξαιρετική έμπνευση το πώς «λιώνουν» τα τατουάζ), μπορεί να είναι η σωτηρία αλλά και η καταδίκη του ανθρώπινου είδους. Αναλόγως του πώς διαχειριζόμαστε την κατάσταση.

Μια σειρά που αξίζει να κάνετε binge watching, που δεν επανεφευρίσκει τον τροχό και δεν εντυπωσιάζει με το μπάτζετ της ή την πλοκή της, αλλά καταφέρνει να σας κάνει να νιώθετε και συμμέτοχοι και συνένοχοι.

ΙΝFO

Δημιουργός: Ντέιβιντ Μακφέρσον

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 75%

Η σειρά στριμάρεται από τo Amazon Prime Video.