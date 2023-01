Electronica χωρίς φραγμούς

Ηλεκτρονική μουσική με αναλογικό συνθεσάιζερ, σαξόφωνο και μπάσο κλαρινέτο. Όχι όμως σαν πειραματισμός. Όχι σαν κάτι που το ακούς και λες «χμ, ενδιαφέρον». Αν καταφέρνουν κάτι οι Βρετανοί Sunda Arc στο δεύτερο άλμπουμ τους, είναι να ενώσουν ακουστικούς και ηλεκτρονικούς ήχους, δίνοντάς σου παράλληλα λαβές για να πιαστείς. Το Night Lands λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Μπορείς να το ακούσεις την ώρα που δουλεύεις ή την ώρα που περιμένεις το μετρό και οι πάντες γύρω σου χαζεύουν στο κινητό. Μπορείς επίσης να συγκεντρωθείς σε αυτό, θαυμάζοντας την ηχητική παλέτα, την ανάπτυξη και την υπόγεια ένταση τραγουδιών όπως το Neon forest (σαν να βρίσκεσαι σε δάσος μέσα στη νύχτα). Τα μέλη του σχήματος είναι τα αδέρφια Νικ και Τζόρνταν Σμαρτ, οι οποίοι αποτελούν επίσης τα δύο τρίτα του πειραματικού τζαζ σχήματος Mammal Hands. Το μπάσο κλαρινέτο, βασικό συστατικό του ήχου τους, δημιουργεί συνειρμούς που παραπέμπουν στην παραδοσιακή ελληνική μουσική, μέχρι που διαβάζεις ότι η μητέρα τους έχει όντως ρίζες από την Ικαρία. Πριν από κάποια χρόνια εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ Reworks της Θεσσαλονίκης, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ο Τζόρνταν βρέθηκε στο Χουδέτσι, λίγο έξω από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου και μελέτησε το πνευστό όργανο νέι στο φημισμένο μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος του Ρος Ντέιλι. Αξίζει να γίνει μια αναφορά και στην Gondwana Records: Η εταιρεία πίσω από το άλμπουμ των Sunda Arc είναι ένα ενδιαφέρον και ανήσυχο label, στέγη πολλών ιδιαίτερων μουσικών, όπως για παράδειγμα η Πολωνή πιανίστα Χάνια Ράνι, πρωτοπόρος της νεο-κλασικής μουσικής. Αλήθεια, έχουν κάποιο νόημα οι αναφορές σε συγκεκριμένα είδη; Σχήματα όπως οι Sunda Arc θα απαντούσαν σίγουρα αρνητικά.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Remade – It was us



Οι Remade έχουν ως βάση τους τη Χαλκίδα και τις ακουστικές κιθάρες, πάνω στις οποίες χτίζουν ένα οικείο ροκ ζεστασιάς και θαλπωρής. Παρότι δεν αποφεύγουν ορισμένα κλισέ, το ταλέντο τους είναι εμφανές και οι ενορχηστρώσεις τους υποδειγματικές. Ειδικά το Now είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι, με επιρροές από Strokes, που μπορεί και πρέπει να ακουστεί.