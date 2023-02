Θα καταφέρει το The Servant να τελειώσει όπως του αξίζει;

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο 52χρονος, ινδικής καταγωγής, Αμερικανός σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (The Sixth Sense, The Village, Lady in the Water, Split, Glass, Old) διαθέτει ταλέντο, αισθητική και τη δική του, ιδιοσυγκρασιακά μοναδική φωνή. Το πρόβλημα στην περίπτωσή του είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις αν το επιφώνημα που θα βγάλεις στο τέλος κάθε πρότζεκτ του θα είναι ενθουσιασμού ή απογοήτευσης. Ειδικότερα σε ένα φορμά όπως το τηλεοπτικό, με το οποίο έχει ασχοληθεί ξανά μόλις μία φορά με το –εξαιρετικό για τα δικά μου γούστα– Wayward Pines (εκείνο με τον μοναδικό θύλακα ανθρωπότητας που επιμένει να αντιστέκεται).

Αυτό το ερώτημα μένει να απαντηθεί στην τέταρτη και τελευταία σεζόν του The Servant, όπου παρακολουθούμε το συναρπαστικό φινάλε στην ιστορία ενός ζευγαριού στη Φιλαδέλφεια (η δημοσιογράφος και ο τηλεοπτικός σεφ) που είδαν το νεκρό παιδί τους (εκείνο που σκότωσε η αμέλεια της μητέρας) να «ανασταίνεται» ξαφνικά με τη βοήθεια της αινιγματικής νεαρής νταντάς –και πρώην μέλους αίρεσης– που έχουν προσλάβει.

Μια χιτσκοκική ιστορία τρόμου (η δράση λαμβάνει χώρα κυρίως εντός του μεγαλοπρεπούς σπιτιού με τα «σαπισμένα» θεμέλια), η οποία πλέον έχει εξελιχθεί σε τελική μάχη επιβίωσης ανάμεσα στην –καθηλωμένη στο κρεβάτι του πόνου– μάνα και την νταντά που θέλει να τη φροντίσει (εύγε για την εντελώς creepy σκηνή ξυρίσματος των ποδιών). Extra bonus, νέοι χαρακτήρες (οι δύο νοσοκόμες που προσλαμβάνει η μητέρα) και παλιοί εχθροί (τα μέλη της αίρεσης και οι πιστοί της νταντάς που έχουν στήσει καρτέρι/παραμονεύουν απέξω).

Η επική μάχη του πρώτου επεισοδίου της σεζόν με ανάγκασε να παρακολουθήσω χωρίς ανάσα τις προηγούμενες δύο σεζόν (που είχα επιλέξει να αγνοήσω) και να παραδεχθώ –στον εαυτό μου και σε εσάς– ότι είχα αδικήσει το The Servant.

Τι μένει τώρα; Να διαπιστώσουμε αν το γεγονός ότι ο Σιάμαλαν είχε το τέλος στο μυαλό του από την αρχή και το ότι η σειρά λαμβάνει χώρα σε ένα location (γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα για ακαριαία reshoot) θα του επιτρέψουν, όπως δηλώνει, να μας σερβίρει κάτι αγωνιώδες και λαχταριστό.

Δημιουργοί: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 100%

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV+.