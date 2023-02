Η Θέκλη Καμπάνη ζωγραφίζει για να θεραπεύσει τον πόνο

Πολύ συγκινητική είναι η δουλειά της νεαρής Θέκλης Καμπάνη, μαθήτριας της Α΄ Λυκείου, η οποία δημιούργησε έργα γύρω από το σώμα και την ιατρική, με αφορμή τη σχολική της εργασία. Τα έργα αυτά, τα οποία πραγματεύονται λεπτά ζητήματα γύρω από τα ανθρώπινα όργανα, τα φάρμακα και τα κύτταρα, παρουσιάστηκαν σε ατομική της έκθεση στις 15 Ιανουαρίου στο Μουσείο Γ. Δροσίνη στην Κηφισιά. Η νεαρή καλλιτέχνις, ευαισθητοποιημένη από την ασθένεια, θα δωρίσει όλα τα έσοδα από την έκθεσή της στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο». Πρόκειται για ένα περίπλοκο οπτικά έργο, που παρουσιάζει τα όργανα του ανθρώπινου σώματος όπως τα βλέπει η νέα καλλιτέχνις, η οποία δηλώνει πως έκανε τα έργα για να μπορέσει να απαλύνει τον πόνο στους ασθενείς από καρκίνο. Η ίδια νιώθει πως με την τέχνη μπορεί να εκφραστεί και να εξωτερικεύσει τις εσωτερικές της διεργασίες. Το αγαπημένο της έργο είναι το The surreal story of being a human, το οποίο απεικονίζει τη ζωή των ανθρώπων και τα «ευτράπελα» αυτής. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι διαφορετικά: ακρυλικά χρώματα, νερομπογιές, μαρκαδόρους, υλικά gesso και φαρμακευτικές συσκευασίες. Αν στα δεκαέξι της η νεαρή μαθήτρια καταφέρνει να συγκινήσει τόσο με τις δημιουργίες της, σίγουρα η συνέχεια θα την ανταμείψει και οι προκλήσεις να κινήσει μέσω του έργου της τους θεατές θα είναι πολλές.

Η Θέκλη Καμπάνη με τα έργα της στην ατομική έκθεση στην Κηφισιά, πριν από λίγες ημέρες.