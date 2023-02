Αγαπητέ Έντουαρντ: Βγάλτε χαρτομάντηλα για τη νέα σειρά του Apple TV+

Μπορεί η νέα δραματική σειρά του Apple TV+ να μην αγγίζει τα επίπεδα θλίψης και συγκίνησης του βραβευμένου This is Us, αλλά απαιτεί το ίδιο ακριβώς πράγμα πριν κάτσεις να την παρακολουθήσεις: ένα πακέτο χαρτομάντιλα ή έναν ώμο αγαπημένου ανθρώπου πάνω στον οποίο να μπορείς να γείρεις και να κλάψεις. Γιατί θα κλάψεις.

Βασισμένο σε ένα μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Ανν Ναπολιτάνο και δεξιοτεχνικά υλοποιημένο από τον δημιουργό των Friday Night Lights και Parenthood, Τζέισον Κάτιμς, το Dear Edward φέρνει στο προσκήνιο ένα 12χρονο αγόρι, που μετά τον θάνατο των γονιών του και του μεγαλύτερου αδελφού του στο αεροπορικό δυστύχημα από το οποίο ο ίδιος επέζησε, πηγαίνει να μείνει μαζί με τη θεία του (τέλειο το κάστινγκ εδώ της Τέιλορ Σίλινγκ του Orange is the New Black), που προσπαθεί μάταια εδώ και χρόνια να μείνει έγκυος. Στην πορεία, το τραυματισμένο ψυχολογικά αγόρι εξελίσσεται σε σύμβολο θλίψης, με κόσμο που πενθεί να του γράφει γράμματα και να αναζητά τη σύνδεση μαζί του (από όπου και προκύπτει ο τίτλος της σειράς).

Παράλληλα με την ιστορία του αγοριού παρακολουθούμε, με αφορμή την ομάδα υποστήριξης πενθούντων στην οποία πηγαίνει η θεία του, τις ιστορίες των μελών της. Σαφώς πιο απολαυστική από όλες είναι αυτή της Κόνι Μπρίτον (του Friday Night Lights) στον ρόλο μιας πλούσιας και ανίδεης όσον αφορά τα οικονομικά χήρας που μαθαίνει όλο και περισσότερα για την κρυφή ζωή του νεκρού συζύγου της, ο όποιος δεν είχε καμία σχέση με τον άντρα που εκείνη νόμιζε ότι είναι.

Στο τέλος της ημέρας είναι φανερό ότι το Dear Edward είναι φτιαγμένο από κάποιον που ξέρει πώς να προκαλεί το συναίσθημα, παρόλο που όπως εύστοχα επιμένουν οι επικριτές του μοιάζει να προσπαθεί να αντλήσει και το τελευταίο δάκρυ μέσα από ιστορίες που δεν μπλέκονται πάντοτε αποτελεσματικά. Τι συμβαίνει όμως με το μέγα ζητούμενο σε κάθε αντίστοιχη σειρά, την κάθαρση δηλαδή, που οφείλει να έρθει στο τέλος; Αυτή είναι μια απάντηση που κάθε θεατής οφείλει να δώσει μόνος του. Πάντως όχι, μην τη θεωρήσετε δεδομένη.

ΙΝFO

Δημιουργός: Τζέισον Κάτιμς

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 85%

Η σειρά στριμάρεται από το Apple TV+