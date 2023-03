5 νέες σειρές με δυναμικές πρωταγωνίστριες

Ο Μάρτιος είναι ένας καλός μήνας, όσον αφορά το streaming, για τις δυνατές γυναίκες. Δεν αναφέρομαι μόνο στο αξιοπρεπέστατο μυστήριο-δράμα εποχής Ο νόμος της Λίντια Ποέτ, που στριμάρει ήδη στο Netflix και στο οποίο η Ματίλντα ντε Αντζέλις μάς δείχνει πώς είναι να σπας το «γυάλινο ταβάνι» ως δικηγόρος στην ανδροκρατούμενη Ιταλία του 19ου αιώνα. Ούτε στην Κλερ Ντέινς, που μας θυμίζει, στο αδιανόητα καλό Fleishman is in Trouble του Disney+, πόσο ψυχολογικά εξουθενωτικό και πολύπλοκο συνεχίζει να είναι το να είσαι γυναίκα καριερίστρια στις μέρες μας. Ο μήνας περιλαμβάνει ακόμη τη δεύτερη σεζόν του εξαιρετικού Yellowjackets, σχετικά με μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου που, μετά τη συντριβή του αεροσκάφους τους, επιζούν για 19 μήνες μόνες τους στην άγρια φύση (Cosmote από 25/03). Και, τέλος, την πολυαναμενόμενη σειρά επιστημονικής φαντασίας The Power (Amazon Prime Video) στην οποία, ξαφνικά, όλες οι έφηβες του πλανήτη αποκτούν την υπερδύναμη να μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία σε όποιους τις καταπιέζουν, αν και εφόσον το επιθυμούν. Έχουν, με άλλα λόγια, κυριολεκτικά τη δύναμη στα χέρια τους.

Εξίσου δυναμική είναι η παρουσία της Μπρίτανι Ο’Γκρέιντι (που ίσως να θυμάσαι από την πρώτη σεζόν του White Lotus) στο The Consultant. Πρόκειται για την έξυπνη και δημιουργική βοηθό ενός ιδιοφυούς δημιουργού παιχνιδιών για κινητό ο οποίος –ανακαλύπτεται μετά τη δολοφονία του– έχει παραχωρήσει αδικαιολόγητα όλες τις εξουσίες σε έναν εκκεντρικό-διαβολικό σύμβουλο (αποτελεσματικά ανατριχιαστικός, ως συνήθως, ο Κρίστοφ Βαλτς). Είναι ο δικός της χαρακτήρας που απαντά με αξιοπρέπεια και συγκρότηση στο τσουνάμι παραλογισμού που προκύπτει. Είναι εκείνη που ψάχνει να βρει τι συμβαίνει και έχει την αντοχή να παίξει mind games μαζί του. Μια ακόμη γυναίκα που, σε αντίθεση με τους άντρες γύρω της, δεν έχει την πολυτέλεια να καταρρεύσει, σε μια σειρά που δεν μπορείς να σταματήσεις να παρακολουθείς. Με την έννοια αυτή, βέβαια, κάθε μήνας είναι καλός, όσον αφορά το streaming, για τις δυνατές γυναίκες.

ΙΝFO

Δημιουργός: Τόνι Μπάσγκαλοπ

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 73%

Η σειρά στριμάρεται από το Amazon Prime Video.