Το Without Sin δεν είναι ένα ακόμα ψυχολογικό θρίλερ

Η ιδέα της επανορθωτικής δικαιοσύνης (restorative justice) δεν είναι νέα, υπάρχει σε γραπτές πηγές ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα και πολύ περισσότερο στο τρίτο μισό του 20ού. Μία από τις πρακτικές που περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία είναι η πραγματοποίηση μιας συνάντησης ανάμεσα στον θύτη και στο θύμα, κατά την οποία οι δυο τους μοιράζονται τα συναισθήματα και την εμπειρία τους από το έγκλημα που διεπράχθη και αναζητούν τρόπους ο θύτης να επανορθώσει. Αυτή ακριβώς η πρακτική βρίσκεται στην καρδιά της δραματικής σειράς του ITV Without sin, που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22.00 στο Novacinema 4. Πρόκειται για ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ, από τα καλύτερα της μεγάλης βρετανικής σχολής των crime-conspiracy thriller, στο οποίο οι πρωταγωνιστές Βίκυ Μακλούρ και Τζόνι Χάρις καταθέτουν εξαιρετικές ερμηνείες.

Η Μακλούρ (Broadchurch, Line of Duty, This is England) υποδύεται τη Στέλα, μια γυναίκα που θρηνεί για τον θάνατο της 14χρονης κόρης της, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας. Βρίσκεται σε ένα τέλμα θλίψης. Χώρισε με τον σύζυγό της και πατέρα της Μέισι, εγκατέλειψε τη δουλειά που αγαπούσε και εργάζεται ως οδηγός ταξί τις μεταμεσονύχτιες βάρδιες οδηγώντας στους σκοτεινούς δρόμους του Νότιγχαμ, μουδιασμένη, αόρατη. Από αυτόν τον λειτουργικό λήθαργο βγαίνει όταν συναντά στη φυλακή τον Τσαρλς (που υποδύεται ο Τζόνι Χάρις, με τον οποίο είχαν ξανασυνεργαστεί στη σειρά This is England ’86), τον άντρα που έχει καταδικαστεί για τον φόνο της κόρης της. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια αγωνιώδης αναζήτηση της αλήθειας, που κλιμακώνει την ένταση και δίνει έναν καθηλωτικό ρυθμό στη σειρά.

Η σκηνή της συνάντησής τους είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές της σειράς, σοκαριστική και σπαρακτική ταυτόχρονα. «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, γιατί δεν ήταν μια εύκολη σκηνή» θυμάται η Βίκυ Μακλούρ με την οποία -και τον Τζόνι Χάρις- είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε λίγο πριν την πρεμιέρα της σειράς. «Ήταν η πρώτη σκηνή που δουλέψαμε μαζί με τον Τζόνι στη σειρά και είναι μια σημαντική σκηνή γιατί είναι η πρώτη φορά που τους βλέπουμε μαζί. Οι αντιδράσεις του Τζόνι καθώς κλιμακώνονται προς το τέλος της δράσης ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή και τελικά έκανε τη σκηνή αυτό που είναι».

Για την ηθοποιό, το γεγονός ότι η σειρά διαδραματίζεται στη γενέτειρά της, το Νότιγχαμ, είναι επίσης πολύ σημαντικό. «Είναι μια πόλη της εργατικής τάξης, που δεν προβάλλεται συχνά, ακόμα και η προφορά μας δεν ακούγεται συχνά στην τηλεόραση» εξηγεί. «Υπάρχουν ιστορικά μέρη στην πόλη -εντάξει, ο Ρομπέν των Δασών δεν εμφανίζεται-, αλλά θα δείτε πολλά πράγματα που μπορεί να μην έχετε ξαναδεί. Είναι η πόλη μου και είμαι περήφανη γι’ αυτή και για τους ανθρώπους της. Και φροντίσαμε να είναι μεγάλο μέρος της ιστορίας».

Η προοπτική μιας ακόμα τηλεοπτικής συνύπαρξης με τη Μακλούρ ήταν ο βασικότερος λόγος που ο Χάρις αποδέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει στη σειρά, παραδέχεται: «Με ιντρίγκαρε το ότι θα δούλευα με τη Βίκυ ξανά, είναι πολύ καλή μου φίλη και η καλύτερη ηθοποιός με την οποία συνεργάστηκα ποτέ. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο, νομίζω η ιδέα της επανορθωτικής δικαιοσύνης, αυτή η πρακτική στην αληθινή ζωή, η ιδέα της συγχώρεσης, της δικαιοσύνης είναι συναρπαστική για μένα ως άνθρωπο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτή είναι πολύ καλή βάση για μια δραματική σειρά και είτε αυτός ο άντρας είναι αθώος είτε ένοχος θα ήταν πολύ ενδιαφέρον». Η συμπρωταγωνίστριά του βρήκε ελκυστικό το πρότζεκτ στο σύνολό του, καθώς και το γεγονός ότι επρόκειτο για έναν ρόλο διαφορετικό από ό,τι είχε κάνει τα τελευταία χρόνια. «Είμαι ανοιχτή στο να προσπαθώ να κάνω διαφορετικά πράγματα. Είμαστε ηθοποιοί, θέλουμε να δημιουργούμε συνεχώς και να επανεφευρίσκουμε και αυτός ο χαρακτήρας έμοιαζε τελείως διαφορετικός με οτιδήποτε άλλο είχα υποδυθεί πρόσφατα, δεν θα είχα μακιγιάζ, τα μαλλιά μου δεν θα ήταν φροντισμένα, όλα έμοιαζαν τόσο αλουστράριστα». «Είναι μια πολύ καλή σειρά», καταλήγει ο Τζόνι Χάρις, «είναι όπως θα έπρεπε να είναι η τηλεόραση».

Without Sin, πρεμιέρα απόψε στις 22.00, Novacinema 4, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα.