Lonnie Holley: Όταν το τραύμα γίνεται μουσική

Επέλεξα να ακούσω το νέο άλμπουμ του Λόνι Χόλεϊ πριν διαβάσω κάτι γι’ αυτόν. Ήταν μια σοφή επιλογή. Ο 73χρονος εικαστικός καλλιτέχνης και μουσικός κυκλοφόρησε ένα πειραματικό άλμπουμ που, παρότι επαινείται από τα διεθνή μέσα, δυσκολεύεται να σταθεί χωρίς τη συνοδεία βιογραφικού. Δεν αντιλέγω, η ιστορία του Λόνι είναι συναρπαστική. Γεννημένος στην Αλαμπάμα, το έβδομο από 27 παιδιά, στα έντεκά του βρέθηκε σε ένα από τα πιο κακόφημα σχολεία συμμόρφωσης ανηλίκων που είχε ποτέ η Αμερική (Alabama Industrial School for Negro Children). Ύστερα μάζεψε βαμβάκι, έγινε πατέρας (στα δεκαπέντε του), δούλεψε μάγειρας στο πάρκο της Ντίσνεϊ, κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός μετά από τροχαίο και, κάποια στιγμή, στα 29 του, έγινε καλλιτέχνης: Ενώνοντας άχρηστα αντικείμενα που έβρισκε στα σκουπίδια, άρχισε να δημιουργεί μεγάλες εικαστικές συνθέσεις, οι οποίες στα επόμενα χρόνια έφτασαν ως το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και τον Λευκό Οίκο.

Με τη μουσική ασχολήθηκε σοβαρά μετά τα εξήντα. Το άλμπουμ Oh Me Oh My, που μόλις κυκλοφόρησε, είναι το τέταρτο στη σειρά. Το ζωηρό εξώφυλλο, οι θετικές κριτικές και η συμμετοχή τραγουδιστών όπως ο Μάικλ Στάιπ σού ανοίγουν την όρεξη, όμως στο τέλος νιώθεις λίγο σαν να σε κορόιδεψαν. Οκέι, το ιδιότροπα χορευτικό Ι Am a Part of the Wonder και το φορτισμένο Mount Meigs, όπου ο Χόλεϊ ανασκαλεύει τα τραυματικά του βιώματα από εκείνο το αναμορφωτήριο, έχουν μια γοητεία. Κατά τα άλλα, ένα αδύναμο και σε μεγάλο βαθμό άμορφο υλικό ψάχνει δικαίωση στην κατακτημένη με πόνο σοφία και στο ψυχικό μεγαλείο ενός ανθρώπου που ναι μεν έχει ζήσει δέκα ζωές σε μία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γράψει και καλά τραγούδια.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Δημήτρης Ζερβουδάκης – Στα χαμηλά και στα ψηλά (2008)

Λαϊκές καταβολές και ροκ επιρροές συναντιούνται στη διαχρονικά γοητευτική φωνή του Ζερβουδάκη, ο οποίος θα εμφανίζεται στον Σταυρό του Νότου για λίγα Σάββατα. Το συγκεκριμένο παλιό άλμπουμ περιλαμβάνει Τ’ ανείπωτα, ένα από τα πιο καλογραμμένα έντεχνα/λαϊκά της τελευταίας εικοσαετίας και μακράν το δημοφιλέστερο κομμάτι του τραγουδοποιού στο Spotify.