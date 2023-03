O Johnny Labelle έχει ανάγκη να είναι αισιόδοξος

Ρομαντικός και εσωστρεφής, ο μουσικός του κόσμος φέρει κάτι από Φρανκ Σινάτρα, ambient pop και ερωτικές μπαλάντες της δεκαετίας του ’50. Με συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, όπως το ESNS, o 29χρονος τραγουδοποιός κυκλοφόρησε μόλις το τρίτο του άλμπουμ May Your Dreams Come True, ξεχωρίζοντας για τον ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα, την πρωτοποριακή διάθεση και την εκφραστική του δυναμική.

Αν σου ζητούσα να περιγράψεις τον εαυτό σου;

Δύσκολη ερώτηση. Είμαι σίγουρα αισιόδοξος, μερικές φορές σε επικίνδυνο βαθμό. Αρκετά συγκρατημένος, όχι όμως με την καλή έννοια, και θαρραλέος γι’ αυτό που κάνω, χωρίς να φοβάμαι να ρισκάρω.

Η μουσική πώς μπήκε στη ζωή σου;

Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που άκουγε πολλή μουσική, κυρίως αγγλόφωνη ροκ. Στα έξι είχα τη συνήθεια να παίζω με ένα κασετόφωνο και να παριστάνω τον ραδιοφωνικό παραγωγό. Σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω τα τραγούδια που άκουγα στο ραδιόφωνο και να τα τραγουδάω α καπέλα. Η μουσική που γράφω σήμερα είναι με έναν τρόπο η συνέχεια αυτού του παιδικού παιχνιδιού, μια αίσθηση δηλαδή ότι μπορείς να εκφραστείς με απόλυτη ελευθερία, κόντρα στην πεζή καθημερινότητα.

Από πού αντλεί έμπνευση το νέο σου άλμπουμ;

Ξεκίνησα να το γράφω όταν ξέσπασε η πανδημία, στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, επομένως είναι αρκετά επηρεασμένο από το άγχος και την αβεβαιότητα εκείνης της περιόδου. Από τη μία υπήρχε ο φόβος ότι όλα θα καταρρεύσουν και ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως τον ξέραμε και από την άλλη μια ανάγκη για αισιοδοξία, όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του άλμπουμ. Για μένα είναι μια σπαρακτική δήλωση ελπίδας και ευχής ότι, παρά τις δυσκολίες, όλα θα πάνε καλά. Προσωπικά, με φοβίζει ο απρόβλεπτος παράγοντας της ζωής, αλλά αισιοδοξώ πολύ για τη γενιά μου. Νομίζω προσπαθεί με νεύρο να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο, να ανατρέψει στερεότυπα και προκαταλήψεις, να βελτιώσει τη γλώσσα που της κληροδότησαν και συχνά είναι πολύ βίαιη.

Ποιο όνειρό σου εύχεσαι να γίνει πραγματικότητα;

Ονειρεύομαι την ευτυχία, πράγμα πολύ δύσκολο.

Η ευτυχία για μένα έχει να κάνει με την ελευθερία να μπορείς να εκφράζεσαι όπως επιθυμείς, να μπορείς να αγαπάς τον εαυτό σου και τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Για μένα ευτυχία δεν σημαίνει να γίνω πλούσιος ή διάσημος. Μου αρκεί να ασχολούμαι με τη μουσική μου και να βιοπορίζομαι από αυτήν.

Τι άλλο αγαπάς, πέρα από τη μουσική;

Τρέφω μια αγάπη για τον κινηματογράφο και την ποίηση. Το τελευταίο κομμάτι στο νέο μου άλμπουμ, το Player Queen, είναι ένα ποίημα του Γέιτς που μελοποίησα. Μου αρέσει γιατί, στη δική μου ανάγνωση, μιλάει για τη φευγαλέα και αθώα φύση της παιδικής ηλικίας, τον μεταβατικό χώρο μεταξύ εγκόσμιου και πνευματικού κόσμου, τις προσδοκίες που έχουν τα παιδιά από τους γύρω τους και την τελική τους εκπλήρωση.

Ποια κομμάτια παίζουν τώρα στο Spotify σου;

Το Between the Eyes του Σον Νίκολας Σάβατζ, το Τhe Clown από Μega Βog και το Benz Truck του Λιλ Πιπ. Καμιά φορά θα ακούσω και ρεμπέτικα, κυρίως αυτά του Γιώργου Κατσαρού.

Αν τα τραγούδια σου ήταν το σάουντρακ ταινίας, τι είδους ταινία θα ήταν αυτή;

Νομίζω θα ήταν μια ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney, με όλη την παράνοια της εποχής μας και όλη την αίσθηση της καταστροφής που συντελείται γύρω μας. Με happy end όμως!

Μελλοντικά σχέδια;

Ετοιμάζω τη live παρουσίαση του νέου μου δίσκου που θα γίνει στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων στις 22 Απριλίου. Παράλληλα γράφω κάποια νέα κομμάτια!

INFO

Το May Your Dreams Come True κυκλοφορεί σε LP και Digital Album από την Inner Ear.