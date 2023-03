To νέο indie ροκ τραγούδι που μας πήρε μαζί του

Ένα τραγούδι χρειάζεται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ένα τραγούδι χρειάστηκα κι εγώ για να ξεχωρίσω την Kαρολάιν Ρόουζ, Αμερικανίδα τραγουδοποιό μεσαίας εμβέλειας, που επιστρέφει με το πέμπτο της άλμπουμ. Το κομμάτι λέγεται Miami. Από την παραμορφωμένη ακουστική κιθάρα στην αρχή, μέχρι τα ντραμς που σκάνε στο δεύτερο λεπτό, τις ηλεκτρικές κιθάρες και τις σπαρακτικές φωνές του εμμονικού φινάλε, το Miami είναι ένα μικρό indie ροκ αριστούργημα. Βασικό θέμα του, η απόρριψη. «Διαχειριζόμουν όλες αυτές τις επώδυνες αναμνήσεις από μια πρόσφατη σχέση που σήμαινε τόσο πολλά για μένα, προσπαθώντας να διδαχθώ από αυτές», εξηγεί η Ρόουζ, «αλλά στο μεταξύ άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια ακόμα πιο επώδυνες αναμνήσεις, παιδικές». Η ιστορία του μέσου Δυτικού ανθρώπου του 21ου αιώνα δηλαδή, που προσπαθεί μέσα από ψυχαναλύσεις, συζητήσεις με φίλους και διαβάσματα να φτάσει στη ρίζα του προβλήματος. Όχι χωρίς κάποια ειρωνεία, η Καρολάιν Ρόουζ ονομάζει τον δίσκο της The art of forgetting – η τέχνη τού να ξεχνάς. Να καταχωνιάζεις ενστικτωδώς τραύματα κάτω από το χαλί, για να τα βρεις μπροστά σου στο μέλλον. Πολλά κομμάτια του άλμπουμ μοιάζουν με σύντομες συνεδρίες ψυχανάλυσης – μάλιστα η Ρόουζ αναφέρει σε έναν τίτλο το όνομα του ψυχαναλυτή της (Τζιλ Σάις). Κατά τα άλλα, ο δίσκος είναι μέτριος. Ανίκανος να κρατήσει την προσοχή σου. Με κοινό παρονομαστή το κόκκινο χρώμα στις φωτογραφίες της, έξυπνα Instagram posts και προσεγμένα βιντεοκλίπ, η Καρολάιν κάνει ό,τι μπορεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι ως συνθέτρια έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι θέλει κάπου να φτάσει.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Λάνα Ντελ Ρέι – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Αν έχεις 78 λεπτά ελεύθερα, άκου το νέο άλμπουμ της Λάνα, ιδανικό για ηρεμία και αποφόρτιση. Ξεχωρίζει το A&W, το αλλόκοτο και παιχνιδιάρικο Peppers, που σε πιάνει απροετοίμαστο λίγο πριν από το τέλος, αλλά και το συγκινητικό Let the light in, με τη συμμετοχή του Father John Misty (γνωστού και ως «μύστη»).