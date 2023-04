Οι γυναίκες της ζωής του Στέλιου Pupet στην Alibi Gallery

Στα περισσότερα ζωγραφικά του Στέλιου Pupet (Στέλιου Βράκα) πρωταγωνιστούν γυναίκες. Σχεδόν όλες είναι αποκύημα της φαντασίας του. Αναζητά τις μορφές τους σε παλιές και νέες δικές του φωτογραφίες και σε κάποιες ακόμα εικόνες που εντοπίζει στο Ίντερνετ. Συχνά, η φιγούρα τους είναι το αποτέλεσμα ενός κολάζ. Η κοπέλα της φωτογραφίας, για παράδειγμα, χρωστάει την όψη της σε τρεις διαφορετικές –άγνωστες μεταξύ τους– γυναίκες. Άλλη τής έχει δανείσει το πρόσωπο, άλλη τον κορμό και άλλη τα άκρα. Γιατί κυρίως γυναίκες; «Είναι πιο μελαγχολικές, πιο μυστηριώδεις», εξηγεί ο καλλιτέχνης. Στην τέταρτη ατομική του έκθεση, με τίτλο How far we went, οι ρομαντικές του μορφές –λάδια σε καμβά και γκουάς– αποτυπώνουν την εξέλιξη στη ζωγραφική του. «Ό,τι ζεις και ό,τι φέρεις αντανακλάται στον καμβά. Αυτή η τελευταία έκθεση οπτικοποιεί το εσωτερικό μου ταξίδι, τις αλλαγές στη ζωή μου, τον ερχομό του παιδιού μου». Για πολλά χρόνια ζωγράφιζε με έντονα χρώματα και αδρές χειρονομίες. Τελευταία, ωστόσο, η παλέτα του μοιάζει να έχει απαλύνει, η μετάβαση από τον έναν χρωματικό τόνο στον άλλο είναι πιο ήπια, ενώ και οι πινελιές του είναι πιο λεπτές, λεπτομερείς, με τη γεωμετρία να κερδίζει τη γενική εντύπωση στη σύνθεση.

Έως 06/05, Alibi Gallery, Σαρρή 12, Ψυρρή, alibigallery.com.