Οι ιστορίες κραιπάλης του Μπάξτερ Ντιούρι

Ανέκφραστη φωνή, αλητεία, ποπ ευαισθησία, new wave επιρροές, γυναικεία φωνητικά και ένα μπάσο που ξέρει τι κάνει. Αυτό είναι το σύμπαν του Μπάξτερ Ντιούρι. Το ακούμε στο Miami, το γνωστό χιτάκι του από τα παλιά. Το ακούμε επίσης στο Aylesbury Boy, ένα πραγματικά απολαυστικό κομμάτι που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ανακοινώνοντας το επερχόμενο άλμπουμ με τον ωραίο τίτλο I thought I was better than you. Για όσους δεν ξέρουν, ο 51χρονος τραγουδοποιός είναι γιος του Ίαν Ντιούρι, της εμβληματικής μορφής από τη Βρετανία που συνδύασε μοναδικά την πανκ νοοτροπία με τον σαρκασμό. Ο μικρός Μπάξτερ δεν είχε καν πάει σχολείο όταν άρχισε να ακολουθεί τον διάσημο μπαμπά του στις περιοδείες – και η εξέλιξη ήταν αυτή που φαντάζεστε. Στα 15 παράτησε το σχολείο, έγινε ντίλερ αμφεταμίνης και έπειτα από λίγο εθίστηκε στο speed. Παράλληλα έχτισε την προσωπική του μυθολογία. Αυτό το προφίλ του αυτοκαταστροφικού αλλά και τρυφερού αλήτη, ο οποίος έχει δει τόσο πολλά που δεν του κάνει εντύπωση τίποτα. Στο νέο άλμπουμ, που αναμένεται τον Ιούνιο, λίγο πριν από την εμφάνισή του στην Αθήνα, διακρίνονται επιρροές από το χιπ χοπ της δυτικής ακτής. Ο Μπάξτερ ηχογράφησε πρόχειρα ντέμο στο καθιστικό του και ύστερα τα παρέδωσε στον παραγωγό Πολ Γουάιτ, για να τα συμμορφώσει. Το βάρος πέφτει στους στίχους, όπου ο Βρετανός καλλιτέχνης ουσιαστικά προεκτείνει τα κεφάλαια του αυτοβιογραφικού βιβλίου Chaise Lounge (2021), ανατρέχοντας κι εδώ, όπως κι εκεί, στην επεισοδιακή παιδική του ηλικία. Μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα; Όχι απαραίτητα… Όταν όμως οι ιστορίες και οι αναμνήσεις ξετυλίγονται σε ένα μουσικό χαλί σαν αυτό του τραγουδιού Aylesbury Boy, είμαστε όλοι αυτιά.

ΣΤΟ ΠΙΚΑΠ

Feist – Multitudes

Ακριβοθώρητη, σοβαρή και ίσως υπερβολικά απαλή για τον κόσμο τούτο, η Καναδέζα τραγουδοποιός Feist βγάζει δίσκο κάθε έξι χρόνια. Η αναμονή σίγουρα αξίζει τον κόπο. Στο Multitudes η «λοξή» indie φολκ της παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ιδίως όταν τα πράγματα γίνονται έντονα, όπως π.χ. στο Borrow trouble, είσαι σίγουρος ότι η φωτιά της καίει ακόμα.