7 ανοιξιάτικες ιδέες για να συνδεθείτε με τη φύση

→ Υιοθετήστε ένα μελίσσι

Δεν είναι ακριβώς καινούργια ιδέα. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια να ξεφυλλίζω βιβλία σε μεγάλα βιβλιοπωλεία του εξωτερικού, διαβάζοντας ότι αυτό που έλειπε από τη ζωή μου (και από τη βεράντα μου) ήταν ένα μελίσσι. Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε πλέον ότι, εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής αλλά και των λοιπών ανθρώπινων παρεμβάσεων, οι μέλισσες βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με στοιχεία της WWF, σχεδόν το 90% των άγριων φυτών και το 75% των κύριων καλλιεργειών εξαρτώνται από τη ζωική επικονίαση – με λίγα λόγια ένα σημαντικό μέρος της τροφής μας εξαρτάται από επικονιαστές όπως οι μέλισσες. Μπορεί ένα μελίσσι στο Παγκράτι να μην είναι η καλύτερη ιδέα, αλλά το αστικό μελισσοκομείο From A to Bee στην Παλλήνη σάς δίνει τη δυνατότητα να ζήσετε κάτι αντίστοιχο χωρίς τον κίνδυνο διαζυγίου. Μέσα από το πρόγραμμά τους Meet your own Hive μπορείτε να υιοθετήσετε ένα μελίσσι και να μάθετε πώς να το φροντίζετε στους χώρους του μελισσοκομείου με τη βοήθεια ειδικών. Μια επένδυση που, πέρα από κάποιες ενδιαφέρουσες ανοιξιάτικες εξόδους, θα σας αποφέρει επίσης περίπου τέσσερα έως πέντε κιλά μέλι τον χρόνο!

fromatobee.gr

→ Κηπουρική και βοτανική ζωγραφική

Το 1994, ένα μικρό γκρουπ κηπουρών από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία οι οποίοι είχαν μετακομίσει στην Ελλάδα, αποφάσισαν να ιδρύσουν μια λέσχη κηπουρικής αφιερωμένη στο ξηρό μεσογειακό κλίμα, καθώς δυσκολεύονταν να εφαρμόσουν τα πρότυπα κηπουρικής που γνώριζαν από τις χώρες τους. Ο Σύλλογος Μεσογειακής Κηπουρικής (Mediterranean Gardening Society – MGS), όπως ονομάζεται πια, βρήκε σπίτι στο Κτήμα Σπαρόζα στην Παιανία, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Βρετανή Τζάκλιν Τέριτ, καθηγήτρια πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και κληροδοτήθηκε το 1983 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας από τους πιο όμορφους κήπους της Αθήνας και ακόμα και μια απλή επίσκεψη αρκεί για μια αίσθηση εγγύτητας με τη φύση, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα μπορείτε να λερωθείτε λίγο παραπάνω και να βοηθήσετε με τις κηπουρικές ανάγκες του κτήματος. «Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους Αθηναίους να μάθουν για τα φυτά και την κηπουρική», μου λέει η κ. Λουσίντα Γουίλαν, μία από τους εθελοντές του συλλόγου. Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μια ματιά στην ιστοσελίδα τους, καθώς μπορείτε να βρείτε και άλλες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις όπως το πρόσφατο παζάρι σπόρων και φυτών ή η επερχόμενη βοτανική ζωγραφική (29/04).

sparozagarden.com

→ Χαλαρωτική Παρατήρηση πουλιών

© Βασίλης Κωστερές

Τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας μέχρι και για οκτώ ώρες; Να μειώσουμε τα αισθήματα άγχους, κατάθλιψης και στρες; Ή να νιώσουμε την ίδια ευχαρίστηση με το να έχουμε κερδίσει 150 δολάρια; Ακόμα και αν δεν το πιστεύετε, όλα τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα τριών (!) διαφορετικών ερευνών που έχουν συνδεθεί με την παρατήρηση πουλιών. Αν θέλετε να πειραματιστείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) και να προμηθευτείτε διάφορες εκδόσεις που θα βοηθήσουν να αναγνωρίσετε διάφορα είδη ανά εποχή. Η ΕΟΕ διοργανώνει, επίσης, και δράσεις όπως ο αγώνας παρατήρησης πουλιών (6 & 7/5), αλλά και ένα διήμερο (13 & 14/5) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πουλιών, κατά την οποία ακολουθεί παρατήρηση πουλιών με κιάλια σε υγρότοπους, όπως αυτούς της Βραυρώνας και της Αρτέμιδας. «Είναι μια δραστηριότητα που εμπεριέχει πολύ περισσότερη κίνηση από αυτήν που νομίζουμε», μου λέει η κ. Ρούλα Τρίγκου, συντονίστρια επικοινωνίας και ενημέρωσης.

ornithologiki.gr

→ Ξεναγήσεις στον κήπο με τα χιλιάδες φυτά

© ΜΑΡΙΚΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ

Μόλις 3 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης, αλλά και προσβάσιμος με μετρό (Αγία Μαρίνα), τα 1.860 στρέμματα του Βοτανικού Κήπου Διομήδους στο Χαϊδάρι προσφέρονται για αμέτρητες ώρες σύνδεσης με τη φύση. Με τα 4.000 ενδημικά και ξένα φυτά, ένα δίκτυο 25 λιμνών και περισσότερες από 100 ποικιλίες τριανταφυλλιάς, οι επισκέπτες μπορούν να αφεθούν στην πράσινη αγκαλιά του κήπου ή να επιλέξουν να ακολουθήσουν μία από τις προγραμματισμένες ξεναγήσεις: μία 45 λεπτών στο καλλιεργήσιμο κομμάτι και κατά κύριο λόγο στον Ανθώνα, των ιστορικών και φαρμακευτικών φυτών, και μία ξενάγηση 75 λεπτών, που περιλαμβάνει την εξερεύνηση του εκτεταμένου δικτύου δασικών μονοπατιών που υπάρχουν στον χώρο. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, οι περιηγητές εξοικειώνονται με τις ορθές πρακτικές στο βουνό και στο δασικό οικοσύστημα.

diomedes.bg.gr

→ Πώς να φτιάξετε το καλύτερο μπουκέτο

Σε περίπτωση που αφιερώνετε αρκετό χρόνο στο Pinterest ή ταυτίζεστε με την Μπρι από τις Νοικοκυρές σε απόγνωση ή αν σας αρέσει να βλέπετε βίντεο της Μάρθα Στιούαρτ στο YouΤube, τότε το σεμινάριο που διοργανώνει η μπουτίκ λουλουδιών Secret Garden είναι σίγουρα για εσάς. Η μπουτίκ έχει στο παρελθόν αναλάβει ανθοστολισμούς σε γάμους επωνύμων και εκδηλώσεις μεγάλων διεθνών οίκων, και σήμερα προσκαλεί τη flower designer Αλίνα Ντιρ από το Λονδίνο για ένα διήμερο σεμινάριο (06 & 07/05) στους κήπους του Μουσείου Βορρέ, με σκοπό να διδάξει στους συμμετέχοντες βιώσιμους τρόπους συλλογής λουλουδιών, τη δημιουργία φυσικών συνθέσεων μπουκέτων και τη δημιουργία μιας θεματικής art de la table εγκατάστασης. Έμπνευση για το διήμερο θα αποτελέσουν φυσικά οι βοτανικοί κήποι του μουσείου, γεμάτοι με ελληνικά δέντρα και φυτά, καθώς και τα λαογραφικά εκθέματα και οι λίμνες με τα χρυσόψαρα.

secretgarden.gr

→ Μεγάλες βόλτες με ποδήλατο

Η ιδιαιτερότητα της πρότασης για μια βόλτα με ποδήλατο κρύβεται στο πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται. Το Gr Cycling είναι μια λέσχη ποδηλάτου με 300 μέλη, η οποία διοργανώνει ποδηλατικές εκδρομές εντός Αττικής, όπως στο Σούνιο και στη λίμνη Μαραθώνα, αλλά και εκτός, όπως στις Σπέτσες. Όπως με πληροφορεί ο ιδρυτής της λέσχης, Αλέξανδρος Ζόντος, η ομάδα είναι ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα ποδηλατών, ενώ μπορεί ακόμα κάποιος να έρθει και με το ηλεκτρικό του ποδήλατο. «Το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο να γνωρίσει ωραία σημεία της Ελλάδας κάνοντας ποδήλατο», μου εξηγεί. Αν λοιπόν κανένας φίλος σας δεν συμμερίζεται τις αθλητικές σας ορέξεις, υπάρχει μια παρέα που σας περιμένει.

grcycling.com

→ Δασοθεραπεία στον Αρδηττό

Η Μαρία Χριστοδούλου μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, είναι κλινική βοτανοθεραπεύτρια και μετακόμισε στην Αθήνα πριν από δύο χρόνια. Εγώ τη γνώρισα κάποια μέρα ανάμεσα στις καραντίνες, σε μια τελετουργία βοτανικού τσαγιού που είχε διοργανώσει στο κέντρο της πόλης. Ακούγεται αρκετά μυστικιστικό, αλλά στην ουσία αποτελούσε μια αισθησιακή γνωριμία με ελληνικά βότανα, την κατανάλωση ενός απολαυστικού τσαγιού και τη χαλάρωση μέσα από έναν καθοδηγούμενο διαλογισμό. Αυτή τη στιγμή προσφέρει και άλλου είδους βοτανικές εμπειρίες, όπως ξεναγήσεις στον Εθνικό Κήπο με κύριο άξονα τη μυθολογία των φυτών και πεζοπορίες στον Υμηττό, όπου οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για την ιστορία του βουνού και τα ενδημικά φυτά του. Σε περίπτωση, όμως, που ψάχνετε κάτι πιο κοντά στη δική μου εμπειρία, τότε να δοκιμάσετε το Forest Bathing –ένα λογοπαίγνιο με το sunbathing (ηλιοθεραπεία), καθώς και μια ιαπωνική τεχνική χαλάρωσης στη φύση–, το οποίο πραγματοποιείται στον λόφο Αρδηττού, αυτή την αστική όαση πίσω από το Καλλιμάρμαρο, που είναι γεμάτη πεύκα, ελιές, κυπαρίσσια, αγαύες, πιπερόδεντρα, χαρουπιές, αμυγδαλιές, ευκάλυπτους και κυπαρίσσια. Αν δεν σας έπεισα ακόμα, σε αυτό το σημείο οφείλω να μοιραστώ πως το ντιζεστίφ της συγκεκριμένης εμπειρίας είναι ένα βοτανικό κρασί αρωματισμένο με σαφράν.

thegreekherbalist.com