My Space: Απλότητα και καλαισθησία σε μια διπλοκατοικία στους Αμπελόκηπους

Στο σαλόνι-γραφείο, όπου σχεδιάζει το περιοδικό και οργανώνει τη διανομή του.

Η κουζίνα έχει μείνει ανέγγιχτη από τη δεκαετία του ’60 – η ίδια βρίσκει ιδιαίτερα λειτουργικό το ντιζάιν και τα ντουλάπια της.

Αγαπημένο μου σημείο στο σπίτι Ανάλογα με την ώρα. Το πρωί το γραφείο γεμίζει ήλιο και είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσω να σχεδιάζω την ημέρα μου. Το βράδυ προτιμώ να αφήνομαι στα σκούρα χρώματα του καθιστικού. ατμόσφαιρα στον χώρο δημιουργεί Το φως. το σπίτι μου με τρεις λέξεις είναι Το κέντρο μου. αγαπημένο αντικείμενο Η ξύλινη καρέκλα γραφείου του παππού, τον οποίο δεν γνώρισα. αρχιτεκτονική Ιαπωνική. πόλη στον κόσμο Τόκιο. γειτονιά στην Αθήνα Ακρόπολη. μου έχει λείψει Να περνάει κάποιος τυχαία κάτω από το σπίτι και να μου τηλεφωνεί για να κατέβω ή να γυρνάω σπίτι με τα πόδια. ταξίδι Στον χρόνο. προορισμός όπου πάντα επιστρέφω Τήνος. ταξιδιωτική έκδοση Ένας οδηγός του 1950 για την Κυανή Ακτή, με εικόνες τόσο δυνατές που νιώθεις σαν να σταματάει ο χρόνος. Κάθε φορά μού θυμίζει την αξία της αίσθησης του να γυρνάς τις σελίδες μιας καλής έκδοσης. αγαπημένο περιοδικό Είναι τόσο πολλά… Too Much, Luncheon, The Plant, Sunday… συλλογή Από ταξιδιωτικούς οδηγούς σε μέγεθος τσέπης, των δεκαετιών του ’50, του ’60 και του ’70. Αγαπώ την ισορροπία κειμένου και εικόνων, η οποία σου ανοίγει αυτό το παράθυρο για να ταξιδέψεις – μεταφορικά και κυριολεκτικά. σουβενίρ Βότσαλα. αξεσουάρ Τσάντες, κάθε είδους. Συνοψίζουν τον ενθουσιασμό μου για αποδράσεις, ακόμα κι αν είναι μια βόλτα στην πόλη μου με μια μικροσκοπική τσάντα που χωράει οριακά τα γυαλιά μου. γούρι Δεν νομίζω ότι έχω.

Η τραπεζαρία λειτουργεί και σαν meeting room. Η αφίσα στον τοίχο είναι από βραβεία βιβλίου στη Ζυρίχη, τα γλυπτά περιστέρια από μαρμαροτεχνείο της Τήνου, ενώ το τραπέζι και ο μπουφές είναι οικογενειακά κειμήλια.

Η θέα από το καθιστικό είναι αμιγώς αστική-αθηναϊκή. Η πολυθρόνα, το τραπέζι, η λάμπα, το χαλί είναι οικογενειακά κειμήλια.

Στον ελεύθερο χρόνο μου Μου αρέσει να απολαμβάνω το σπίτι. βιβλίο Πλάνητες από την Όλγκα Τοκάρτσουκ. Το διαβάζω όσο πιο αργά γίνεται, τόσο που ξεχνάω τι έχω διαβάσει και το ξαναδιαβάζω. Μαγεία. ντιζάινερ Δύσκολο να διαλέξω. Μου αρέσει η χαρά της ανακάλυψης και ειδικά όταν δεν προέρχεται ή δεν ακολουθεί τα αναμενόμενα δυτικά πρότυπα. I love to hate Την Αθήνα φυσικά. ξενοδοχείο Με συναρπάζει η ιδέα των capsule hotels. Να περιηγείσαι σε μια πόλη και να επιστρέφεις κάπου για έναν ύπνο. στιλ Εssentialism, αν μπορεί να θεωρηθεί στιλ. μαγειρεύω Καλύτερα όταν έχω παρέα. ποτό Μαργαρίτα. για να χαλαρώσω Κοιμάμαι, γράφω, χορεύω. Με αυτή τη σειρά. shopping Τα απαραίτητα και τα όμορφα. χόμπι Χορός. καλλιτεχνικό ρεύμα Μεταμοντέρνο. είμαι περήφανη για Το ότι συνεχίζω να τολμώ αυτό που λίγο νωρίτερα μπορεί να μου έμοιαζε βαρύ και ακατόρθωτο. σταθερή συνήθεια Πρωινό. Πλέον δεν το διαπραγματεύομαι. η αγαπημένη μου στιγμή στη μέρα Και πάλι το πρωινό, αλλά και πολύ αργά το βράδυ, τότε που είναι όλα ήσυχα και γίνομαι πιο δημιουργική. δεν ξεχνάω ποτέ να Σχεδόν πάντα κάτι ξεχνάω. Δυσκολεύομαι με τη συνέπεια. Αστείο για κάποιον που βγάζει περιοδικό. φιλοδοξία Να είμαι ελεύθερη να διαβάζω και να γράφω από όποιο μέρος του κόσμου με γεμίζει. το επόμενο πρότζεκτ μου Το επόμενο τεύχος του Desired Landscapes. Ανυπομονώ! χρώμα Λιλά. φοβάμαι Την ακινησία. μετανιώνω που Συνήθως δεν μετανιώνω, παρά μόνο στιγμιαία.