Ακούσαμε τον νέο δίσκο της Jessie Ware πριν κυκλοφορήσει

Την περίοδο της καραντίνας η μουσική έκλεισε το μάτι στην ντίσκο. Μια νοσταλγική διάθεση για την κιτς και ταυτόχρονα γκλαμ διάθεση του είδους, που αναμφίβολα αποτελούσε μια φετιχιστική προσπάθεια φυγής από την κλεισούρα της περιόδου. Η Dua Lipa αναδείχθηκε ως το πιο hot όνομα της μουσικής βιομηχανίας με το disco-pop Future Nostalgia, η Kylie Minogue έκανε ένα δυναμικό comeback με το Disco, η Lady Gaga συνέχισε το φλερτ με το είδος στο Chromatica, ενώ η Βρετανίδα ποπ καλλιτέχνις Jessie Ware στο What’s Your Pleasure? σέρβιρε ένα κοκτέιλ αισθησιακών ρυθμών ντίσκο και χάους.

Αν και το What’s Your Pleasure? είχε λάβει δικαίως διθυραμβικές κριτικές- το κομμάτι Remember Where You Are αποτελούσε και μέρος της μουσικής πρωτοχρονιάτικής λίστας του πρώην Προέδρου των Η.Π.Α. Μπάρακ Ομπάμα-, η δική του μορφή ντίσκο δεν μεταφερόταν με την ίδια ευκολία στην πίστα των κλαμπ όπως οι αντίστοιχες προσπάθειες των συναδέλφων της. Συνεχίζοντας, όμως, τη διατριβή της στην ντίσκο, η Ware με τον νέο της δίσκο That!Feels!Good! μετατρέπει την ερώτηση σε ενθουσιώδη κατάφαση. «Έχω αφήσει στην άκρη χρόνια άγχους, και όλα αυτά τα αισθήματα ότι δεν είμαι αρκετά καλή», είπε η Βρετανίδα σε πρόσφατη δήλωση της. Αυτή η νεοανακαλυφθείσα αίσθηση αυτοπεποίθησης αποτελεί απόρροια της θητείας της ως opening act στις συναυλίες του, επίσης Βρετανού, Harry Styles. «Δεν είναι απαραίτητα πιο γκράντε ή καλύτερο από το τελευταίο μου άλμπουμ, απλά ο σκοπός του άλμπουμ είναι να δυναμώσεις την μουσική και να αφεθείς σε αυτό το αληθινό, βαθύ, σέξι, υπέροχο γκρουβ».

Εμείς θα διαφωνήσουμε. Είναι σίγουρα καλύτερο. Ίσως το καλύτερο άλμπουμ της μέχρι στιγμής. Η αριστεία του δεν έχει να κάνει τόσο ή μόνο με την σύνθεσή του- παρόλο που στην παραγωγή του συμμετέχει ο Stuart Price, το όνομα πίσω από το Confessions on the Dancefloor της Madonna και την πλειοψηφία των χιτ του Future Nostalgia της Dua Lipa- αλλά και με την διάθεση της Ware. Ανάμεσα στα ρισκέ φωνητικά ad libs του That Feels Good που θυμίζουν την κυριαρχική φύση της Grace Jones (That feels good, do it again/ If you’re going to do it, do it well), τα πιασάρικα (σίγουρα θα τα ακούσουμε σε βιντεάκια του Tik Tok) ρεφρέν funk-electronica του Free Yourself και τα εξαιρετικά camp Shake the Bottle και Pearls με σαφείς αναφορές στην κουλτούρα του voguing και της νεοϋορκέζικης σκηνής των ballroom, η προσωπικότητα αλλά και το χιούμορ της Ware- που γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από το γαστρονομικό πόντκαστ που παρουσιάζει μαζί με την μητέρα της Table Manners– αναβλύζουν μέσα από την μουσική.

Όπως και πολλούς ακόμη στη δεκαετία των ’70s, η ντίσκο βοήθησε την Ware όχι μόνο να βρει τον εαυτό της- κάτι που σε μεγάλο βαθμό πέτυχε στο What’s Your Pleasure?– αλλά και να τον μοιραστεί μαζί μας τόσο ατρόμητα. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που μετατρέπει έναν καλλιτέχνη από απλά πετυχημένο σε θρύλο. Με το That!Feels!Good! φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο.