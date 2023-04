Όσα ξέρεις για το ταίρι σου είναι λάθος

«Προστάτεψέ την». Αυτές τις δύο λέξεις γράφει μόνο το σημείωμα που αφήνει στην επιτυχημένη ξυλογλύπτρια ο γοητευτικός μηχανικός υπολογιστών σύζυγός της (Νικολάι Κόστερ-Βαλντάου), ο οποίος εξαφανίζεται την ημέρα που οι Αρχές κάνουν επιδρομή στην εταιρεία του, αποκαλύπτοντας μια απάτη πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Αναφέρεται στη 16χρονη κόρη του από προηγούμενο γάμο, την οποία αφήνει «δώρο» στη γυναίκα του (Τζένιφερ Γκάρνερ), μαζί με ένα σακίδιο γεμάτο δολάρια. Και μετά ξεσπάει ο κακός χαμός, με διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες να ψάχνουν απεγνωσμένα να τον βρουν. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει και η ίδια η αποσβολωμένη σύζυγος. Προσθέστε σε όλα αυτά ένα ωραίο σάουντρακ, υπέροχα πλάνα και «λαχταριστά» πλωτά σπίτια και έχετε το αμπαλάζ του The last thing he told me, όπως το συνηθίζει στις παραγωγές της η συμπαραγωγός Ρις Γουίδερσπουν, η οποία, για άλλη μία φορά, πρόλαβε και άρπαξε πρώτη τα τηλεοπτικά δικαιώματα που όλοι ήθελαν. Eν προκειμένω του ομώνυμου μπεστ σέλερ της Λόρα Ντέιβ. Η Γκάρνερ, που ξεκοκάλισε το βιβλίο, ήταν λύση ανάγκης, αφού η Τζούλια Ρόμπερτς αποχώρησε λόγω φορτωμένου προγράμματος.

Το τελικό αποτέλεσμα, βέβαια, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα επεισόδια που έχουν προβληθεί, δεν αγγίζει το επίπεδο εθιστικότητας των Big Little Lies και Little Fires Everywhere. Εξ ου και τα νούμερα και οι κριτικές δεν είναι διθυραμβικά, με το σύνηθες παράπονο να αφορά τον ελαφρώς αργόσυρτο ρυθμό της πλοκής. Είναι όμως η Γκάρνερ, σταθερά αξιαγάπητη όπως σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, που έρχεται και σώζει την παρτίδα, στον ρόλο της γυναίκας που προστατεύει μια έφηβη, την οποία δεν συμπαθεί, και αδυνατεί να πειστεί για την προδοσία που υπέστη. Καταφέρνει και δίνει ουσία σε αυτή την ωδή στη μητρότητα (όποια μορφή και αν έχει αυτή). Εννοείται πως τα πάντα σε αυτή τη σειρά είναι λαμπερά, όπως γίνεται συνήθως στις παραγωγές της Apple TV+. Αλλά πού είναι γραμμένο ότι αυτό είναι κακό;

ΙΝFO

Δημιουργοί: Λόρα Ντέιβ, Τζος Σίνγκερ

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes: 43%

Η σειρά στριμάρεται από τo Apple TV+.